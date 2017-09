Fincantieri, Francia e Italia lavorano alla maxi alleanza militare

ROMA - Padoan e Le Maire si dicono soddisfatti dopo il faccia a faccia che si è svolto ieri a Roma. Si è trattato di un incontro molto utile per fare dei passi avanti, come si apprende da fonti del Mef e del Mise dopo il vertice tra il ministro francese e quello italiano. Sul tavolo la questione Fincantieri-Stx France. Si lavora, spiegano le stesse fonti, alla costruzione di una soluzione di reciproco interesse per sviluppare la collaborazione franco-italiana nel settore della cantieristica navale. L'obiettivo è quello di predisporre una ipotesi di intesa che possa essere discussa nel prossimo vertice italo-francese, tra il presidente transalpino Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, calendarizzato per il 27 settembre a Lione. «Insieme a Carlo Calenda incontro costruttivo con Bruno Le Maire passi avanti per un'intesa italo-francese in vista del vertice del 27/9» ha twittato il ministro dell'Economia del governo Gentiloni, Pier Carlo Padoan, al termine dell'incontro su Fincantieri-Stx.

Padoan: Riunione costruttiva

«Riunione costruttiva a Roma sul dossier Stx. Il nostro obiettivo comune: un accordo tra la Francia e l'Italia per il vertice del 27 settembre» ha twittato a sua volta il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire al termine del vertice con il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan e quello dello sviluppo economico Carlo Calenda. I toni sono distesi e lasciano immaginare che i contorni di un nuovo accordo si stiano delineando gradualmente in vista dell'imminente incontro tra il premier Gentiloni e il presidente Macron che avrà luogo a fine mese.

Verso l'alleanza militare tra Francia e Italia

In ballo c'è una maxi alleanza anche militare che coinvolgerebbe non solo Fincantieri, ma anche Stx France a Naval Group, con una possibile governance italiana. Nei prossimi giorni Pier Carlo Padoan e Bruno Le Maire potrebbero incontrarsi ancora per parlare del dossier aperto su Fincantieri. Le occasioni non mancano, anche perché entrambi saranno al vertice Ecofin che si svolgerà a Tallinn i prossimi 14 e 15 settembre. E il ministro francese avrà anche modo di rivedere il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, al G7 sull’Industria, a Torino, il 25 e il 26 settembre, proprio alla vigilia dell’appuntamento clou tra Italia e Francia.