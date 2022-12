Lo scorso 3 dicembre la lotteria di SuperEnalotto ha compiuto 25 anni!

Sono passati ben 25 anni dalla nascita di SuperEnalotto, la lotteria di Sisal che ha regalato momenti di gioia e divertimento a milioni di italiani. La storia del SuperEnalotto è iniziata esattamente il 3 dicembre 1997 e da allora ha accompagnato la quotidianità di tutti i giocatori, facendo sognare un po' tutti con i suoi Jackpot incredibili. Ed è proprio per questo motivo che lo scorso 3 dicembre è stata una data da segnare sul calendario, in quanto la lotteria del SuperEnalotto ha deciso di celebrare il suo compleanno attraverso un’estrazione serale davvero speciale. Oltre alle schedine con il simbolo dei 25 anni di SuperEnalotto, l’estrazione sarà ricordata sicuramente anche per l’incredibile jackpot messo in palio nel concorso e che non è stato ancora centrato da nessuno.

Con l’arrivo delle festività natalizie, inoltre, la lotteria del SuperEnalotto lancia una nuova iniziativa «Super Natale»: per la prima volta, saranno messi in palio oltre 600 premi da 20mila euro ciascuno. L’iniziativa SuperEnalotto «Super Natale» riguarderà tre concorsi speciali, rispettivamente quelli di martedì 27 dicembre, giovedì 29 dicembre e sabato 31 dicembre e, per chi si registra e gioca online, saranno offerte tre giocate in omaggio. Oltre a questi premi garantiti, si aggiunge ovviamente anche la possibilità per tutti i giocatori di vincere finalmente il Jackpot milionario del SuperEnalotto che ha raggiunto la cifra di oltre 320 milioni di euro.

Nuovi aggiornamenti e funzionalità previsti nell’App di SuperEnalotto

C’è un gioco che piace a tutti gli italiani. Si tratta di SuperEnalotto, capace di convincere chiunque grazie alle sue differenti modalità di gioco che soddisfano le esigenze di ciascuno. Il richiamo principale del gioco è senza dubbio il Jackpot milionario, anche se ci sono anche tanti altri elementi caratteristici degni di attenzione.

Se una volta per giocare al SuperEnalotto era indispensabile recarsi presso una Ricevitoria autorizzata vicino casa, oggi è possibile scaricare l’App di SuperEnalotto cliccando sulla pagina dedicata del sito e fruire di una user-experience da remoto di assoluto livello.

Recentemente l’App di SuperEnalotto è stata oggetto di ulteriori aggiornamenti, i quali vedono al centro del rilascio una nuova interfaccia grafica con funzionalità semplici da adoperare e una maggiore attenzione al green. Tra le ultime novità c’è un'opzione davvero innovativa, il «Gioca in Ricevitoria», che consente una modalità di gioco multicanale.

Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo qualcosa di più sulle novità del SuperEnalotto: un gioco che ha radici antiche ma con uno sguardo costantemente aperto alla ricerca dell’innovazione.

Come funziona il gioco del SuperEnalotto

Il gioco di SuperEnalotto è stato introdotto a partire da un altro gioco storico, ovvero l’Enalotto. Il funzionamento del gioco è noto a tutti: il giocatore crea la propria sestina fortunata partecipando ad un’estrazione serale che interessa le ruote del Lotto e che vede una selezione casuale di 6 numeri su 90.

Sono diverse le strategie che una persona può mettere in atto per cercare di portare la fortuna dalla propria parte: c’è chi punta sui numeri che mancano da più tempo, ovvero i numeri ritardatari, e chi invece preferisce quelli che vengono estratti con maggior frequenza. Le tipologie di giocata sono numerose: schedina semplice, giocata Quick Pick, giocata sistemistica.

Fin dalla sua nascita il gioco di SuperEnalotto ha appassionato milioni di italiani non solo per il ricco Jackpot in palio, ma per la sua capacità di evolversi nel tempo, introducendo sempre più novità in grado di coinvolgere i propri giocatori.

Un’applicazione alla ricerca costante dell’innovazione

Gli aggiornamenti dell’App SuperEnalotto partono dalla voglia di offrire ai propri utenti un’esperienza distintiva, omnichannel, user friendly e assolutamente sicura.

Un restyling realizzato a partire dalle esigenze dei clienti, grazie ad un design accattivante e un menù che vede le voci più importanti e utilizzate in primo piano. Viene così garantita un’esperienza più fluida e, di conseguenza, più gradevole. L’applicazione è consultabile da tutti i dispositivi mobile, smartphone e tablet, risultando pratica da utilizzare in qualsiasi momento, anche quando la Ricevitoria sotto casa è chiusa.

Per quanto riguarda le funzioni realizzate ce n’è una che appare altamente interessante: la nuova feature del «Gioca in Ricevitoria» con la quale è possibile creare la schedina direttamente dalla propria App di SuperEnalotto per poi giocarla comodamente in Ricevitoria. In questo modo si ha la possibilità di ridurre lo spreco di carta dovuto alla stampa delle ricevute, contribuendo all’adozione di un comportamento più ecosostenibile, con una maggiore attenzione per la salvaguardia del pianeta.