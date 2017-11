Milan: buone notizie dall’infermeria, solo uno resta fermo ai box

MILANO - Mancano ormai solo tre giorni al debutto ufficiale di Rino Gattuso sulla panchina del Milan e arrivano dall’infermeria le prime buone notizie per il neo allenatore rossonero. Pienamente recuperato il regista argentino Lucas Biglia dopo il piccolo problema muscolare che l’ha tenuto ai margini nelle ultime settimane e che di fatto ne ha compromesso il rendimento dal derby in poi. Abili e arruolati anche i due terzini, Abate e Calabria, vittime della maledizione della fascia destra che ha colpito prima Andrea Conti e per finire anche l’adattato Fabio Borini.

La formazione

E a proposito dell’ex Southampton, proprio lui rappresenta l’unica nota dolente proveniente dall’infermeria di Milanello. A parte l’ex atalantino, infortunato di lungo corso, è proprio il jolly arrivato in estate dalla Premier League, il solo calciatore del Milan indisponibile per la trasferta di Benevento, lunch match domenicale in programma al Ciro Vigorito alle ore 12.30.

Sulle base di queste indicazioni, proviamo ad azzardare il primo undici titolare di Gennario Gattuso: naturalmente Donnarumma in porta; difesa a 3 formata da Zapata, Bonucci e Romagnoli; linea di centrocampo composta da Abate, Kessiè, Biglia e Ricardo Rodriguez; Suso e Bonaventura alle spalle di una sola punta centrale che per l’occasione potrebbe essere Andrè Silva.