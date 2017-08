Corea del Nord, Trump: «La comunità internazionale è contro Pyongyang». Ma Kim Jong-Un promette vendetta

MANILA - Per tarpare le ali alle ambizioni nucleari della Corea del Nord, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato una risoluzione allo scopo di privare Pyongyang di un miliardo di dollari annuali di introiti generati dall'export. Il testo è stato adottato all'unanimità dal Consiglio delle Nazioni Unite e questa volta anche la Cina, tradizionale alleato della Corea comunista, ha votato a favore, senza esercitare come più volte avvenuto in passato il suo diritto di veto. La risoluzione è stata proposta dagli Stati Uniti per costringere la Corea del Nord ad aprire negoziati sul suo programma nucleare e balistico, dopo l'ultimo test compiuto con un missile intercontinentale il 4 luglio scorso. A margine del forum dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, in svolgimento a Manila, il segretario di Stato statunitense Rex Tillerson ha dichiarato che la comunità internazionale è unita contro la minaccia nucleare coreana. «È evidente che la comunità internazionale è solidamente compatta nel chiedere alla Corea del Nord di aprire negoziati per la costruzione di una penisola coreana denuclearizzata», ha detto Tillerson. A stretto giro di posta è arrivata la replica di Pyongyang che ha denunciato le nuove sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza dell'Onu come una drammatica violazione della sua sovranità facendo sapere che non parteciperà ad alcun negoziato sul nucleare fino a quando gli Stati Uniti minacceranno il paese. Non metteremo il nostro deterrente nucleare di autodifesa sul tavolo delle trattative quando dobbiamo affrontare le minacce di Washington, ha spiegato Pyongyang in un comunicato rilanciato dall'agenzia ufficiale nordcoreana. «E non faremo mai un solo passo indietro per impedire il rafforzamento della nostra potenza nucleare», conclude la nota.