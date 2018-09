MILANO - Ha salutato Milanello dopo aver dispensato sorrisi, abbracci e consigli a tutti, ma soprattutto aver garantito sulla bontà della scelta di Gattuso allenatore e sulla sua volontà di tornare presto in Italia, magari con un ruolo più istituzionale all’interno del Milan.

Nel frattempo però quelli che potrebbero diventare presto i suoi colleghi, partner, collaboratori, chiamateli come volete, cioè Leonardo e Maldini, hanno assegnato a Ricardo Kakà i compiti per le vacanze da svolgere con cura ed attenzione in vista dei prossimi esami milanesi.

È con questa istantanea che si può fotografare l’attuale rapporto in essere tra l’ex fantasista rossonero con la società nella quale è diventato il più forte calciatore del mondo.

Quanta concorrenza

Come potrebbe tradursi in pratica il primo incarico del dirigente in prova Kakà è presto detto. Nel mirino del nuovo Milan americano sono finiti due giovanotti di belle speranze e tanto talento: Lucas Tolentino Coelho de Lima, noto semplicemente come Lucas Paquetá, e Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio noto come Pedro, e il compito di Ricky sembra essere quello di sondare il terreno e iniziare a preparare il terreno in attesa di sferrare l’offensiva vincente per portare i due ragazzi al Milan.

Entrambi classe 1997, si sono già messi in luce nel campionato brasiliano, Paquetà con la maglia del Flamengo, Pedro con la Fluminense, ed è per questo che su di loro si sono già concentrate le attenzioni del gotha del calcio mondiale: Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, oltre alle italiane Juventus e Roma.

La missione di Kakà

Ecco la ragione per cui oltre a preparare solidi argomenti dal punto di vista finanziario (il talento, sarà necessario motivare i due calciatori, a cui poi spetterà la decisione definitiva. Ed è per questo che Kakà, uno che è arrivato in rossonero più o meno nelle condizioni attuali di Paquetà e Pedro, per poi issarsi sul tetto del mondo conquistando il Pallone d’Oro nel 2009, rappresenta la persona più adatta per mettere a punto questa capillare opera di convincimento.

La clausola

I due ragazzi brasiliani, Paquetà un trequartista e all’occorrenza anche centrocampista centrale, Pedro invece una punta centrale di fisicità e potenza, hanno un tratto in comune: entrambi i club li hanno vincolato con una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Una cifra decisamente al di sopra dell’attuale valore dei calciatori che ha naturalmente - al momento - frenato ogni offensiva dall’Europa.

Il rischio per il Milan è che se la crescita esponenziale dei due osservati speciali di Leonardo e Kakà dovesse continuare con questa velocità, qualche club continentale (si sussurra che il Psg ci stia già concretamente pensando per Paquetà) possa fare la mossa decisiva e pagare l’intera clausola. Ragion per cui la dirigenza rossonera dovrà essere abile a blindare i due facendogli assaporare il profumo e il fascino della storia rossonera. Quello si, davvero irresistibile per chiunque.