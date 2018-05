Gioventù o esperienza? Al Milan manca qualità

MILANO - Ed ora come la mettiamo con i vari giudizi tecnici sulle scelte più o meno condivisibili di mister Gattuso? Eravamo fermi al mortificante post finale di Coppa Italia, quando il Milan più giovane di tutta la stagione veniva preso a pallonate dalla spietata Juventus, sacrificando sull’altare dell’inesperienza i vari Donnarumma, Calabria, Locatelli e Cutrone, indiscutibilmente i peggiori in campo per i rossoneri.

Logica e scontata la decisione di mister Gattuso di sovvertire le gerarchie in vista di un altro incontro altrettanto importante, quello di domenica contro l’Atalanta. Quindi a riposo i ragazzini terribili cresciuti nel vivaio del Vismara, tutti tranne l’intoccabile Donnarumma, e spazio ai più esperti Abate, Biglia, poi sostituito da Montolivo, e Kalinic.

Deludenti i vecchi

Bilancio del pomeriggio bergamasco: migliori in campo i giovani Kessiè e Romagnoli, peggiori per distacco i grandi vecchi dello spogliatoio rossonero, Abate (protagonista in negativo, ancor più di Gigio Donnarumma, del pareggio di Masiello nei minuti di recupero) e Montolivo, capace di farsi cacciar via per un’entrata scriteriata ai danni di Gomez pochi minuti dopo l’espulsione di Toloi. Gesto incomprensibile che ha ristabilito la parità numerica e di fatto ha restituito ai nerazzurri la linfa vitale per tentare l’ultimo disperato assalto alla porta di Gigione nostro.

Manca qualità

Logico quindi arrivare ad una considerazione definitiva a proposito del dubbio amletico che da qualche giorno riempie le stanze di Milanello: gioventù o esperienza. L’unica verità ormai assodata è che non è la carta d’identità a fare la differenza. Al Milan non servono giovani di belle speranze piuttosto che uomini di esperienza, in rossonero occorre portare giocatori di qualità indiscutibile. Continuare a insistere su calciatori di dubbio valore (Locatelli, Kalinic, Abate, Montolivo, giusto per sintetizzare un mix tra giovani e meno giovani) è fallimentare. È questa l’unica certezza da cui ripartire.