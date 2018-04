Formazioni ufficiali di Torino-Milan: sorpresa tra i rossoneri

MILANO - Si pensava che potesse toccare a Manuel Locatelli scendere in campo dal primo minuto contro il Torino, invece Gennaro Gattuso, dopo attenta riflessione ha fatto scelte diverse. Ma una sorpresa ai tifosi rossoneri l’ha comunque riservata, decidendo di puntare tutto su Fabio Borini e dando un turno di riposo al turco Calhanoglu.

A dire la verità il 10 del Milan non era sembrato tra i più stanchi, anzi, ma alla fine la scelta del tecnico calabrese è stata questa.

Ecco quindi le formazioni ufficiali delle due squadre che scenderanno in campo all’Olimpico di Torino alla 20.45.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N'koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Ljajic, Falque; Belotti. A disp.: Ichazo, Coppola, Molinaro, Bonifazi, Valdifiori, Acquah, Niang, Edera, Berenguer, Obi, Barrecca. All. Mazzarri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Zapata, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini. A disp.: Storari, A. Donnarumma, Calabria, Mauri, Silva, Çalhanoglu, Gómez, Montolivo, Musacchio, Antonelli, Cutrone, Locatelli. All. Gattuso