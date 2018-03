Milan, Gattuso studia la sorpresa per l’Arsenal

MILANO - Al Milan si studiano sorprese. Potrebbe essere questo il titolo del reportage da Milanello alla vigilia della partenza della squadra rossonera per Londra dove giovedì sera, alle ore 21.05, Bonucci e compagni affronteranno l’Arsenal di Arsene Wenger con l’obiettivo di ribaltare lo 0-2 casalingo incassato una settimana fa.

Una sorpresa purtroppo si annuncia forzata visto che nel penultimo allenamento prima del volo per Londra Davide Calabria non si è allenato non il gruppo. Il problema è sempre quel risentimento muscolare che lo ha costretto a rallentare negli ultimi giorni, tanto da costringere Gennaro Gattuso a mandarlo in panchina a Genova, salvo impiegarlo nel concitato finale che ha regalato al Milan la vittoria. Al posto del terzino cresciuto nel vivaio del Vismara, è stato provato Zapata da esterno, soluzione più indicata vista la poca propensione al ruolo di Fabio Borini.

4-4-2 o 4-3-3?

Novità importanti però potrebbero esserci anche in attacco, dove il tecnico rossonero ha provato insieme i due giovanissimi attaccanti Cutrone e Andrè Silva. Sembra infatti evidente che Nikola Kalinic in Europa League finirà nuovamente in panchina, mentre non è ancora chiaro se Gattuso riproporrà il modulo che ha portato il Milan al successo a Marassi, il 4-4-2, oppure chiederà a Patrick di sacrificarsi nel ruolo di esterno alto, in una posizione alla Mandzukic che però penalizza - e non poco - il baby bomber classe 1998.

Pronti all’impresa

Se sarà confermato l’utilizzo di Silva e Cutrone insieme, uno tra Bonaventura e Calhanoglu finirà in panchina, pronto eventualmente a subentrare a partita in corso. Ma la novità in mediana potrebbe essere un’altra: nelle prove tattiche effettuate oggi a Milanello, Gennaro Gattuso ha provato anche Riccardo Montolivo davanti alla difesa, probabilmente sollecitato dalla duplice prova non all’altezza delle precedenti del regista argentino Lucas Biglia, probabilmente in debito d’ossigeno e con la necessità di rifiatare. Domani ultimo allenamento alle 10.30, quindi partenza per Londra dove la rifinitura all’Emirates ci svelerà la scelte definitive dell’allenatore rossonera. Una cosa è certa: il Milan è pronto all’impresa, Wenger è avvertito.