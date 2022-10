Il Var ferma la Lazio: 0-0 con lo Sturm Graz. Il Betis vince a Roma 2-1

L'intervento del Var strozza l'urlo in gola alla Lazio in Austria. Nella terza giornata del gruppo F di Europa League i biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 in trasferta con lo Sturm Graz: poche emozioni nel primo tempo e diverse occasioni piuttosto casuali da una parte e dall'altra. Poi, nel finale, Immobile sblocca il risultato saltando il portiere, ma dopo un check viene segnalata la posizione di partenza in fuorigioco: offside di pochissimi centimetri. Entrambe le squadre si portano a quota 4 punti in classifica

Gruppo F Classifica: Lazio, Sturm Graz 4, Feyenoord, Midtjylland 3

Prima giornata (08/09): Lazio-Feyenoord 4-1; Sturm Graz-Midtjylland 1-0

Seconda giornata (15/09): Feyenoord-Sturm Graz 6-0; Midtjylland-Lazio 5-1

Terza giornata (13/10): Feyenoord-Midtjylland 21.00; Lazio-Sturm Graz 0-0

Il Betis vince a Roma 2-1

Seconda sconfitta in Europa League per la squadra di Mourinho, battuta 2-1 all'Olimpico dagli spagnoli che volano a +6 in vetta al gruppo C. In avvio infortuni per Celik e Fekir, che aveva colpito il palo. La sblocca Dybala su rigore concesso dal Var dopo il tocco con la mano di Ruibal. Pareggia Rodriguez dalla distanza. Traversa di Zaniolo, strepitoso Bravo sulla Joya e Cristante. All'88' il gol decisivo di Luiz Henrique, rosso diretto a Zaniolo nel finale.

Gruppo C Classifica: Betis 9, Ludogorets 4, Roma 3, Helsinki 1

Prima giornata (08/09): Hjk Helsinki-Betis 0-2; Ludogorets-Roma 2-1

Seconda giornata (15/09): Betis-Ludogorets 3-2; Roma-Hjk Helsinki 3-0

Terza giornata (06/10): Hjk Helsinki-Ludogorets 1-1; Roma-Betis 1-2

La Fiorentina trionfa in Scozia, 3-0 agli Hearts

La Fiorentina conquista la prima vittoria in trasferta in questa stagione, batte gli Hearts 3-0 a Tynecastle e torna prepotentemente in corsa per il passaggio del turno in Conference. La squadra di Italiano domina il match e sblocca la gara con un colpo di testa di Mandragora. A fine primo tempo arriva il raddoppio di Kouame in semirovesciata. Nella ripresa Hearts in 10 per l'espulsione di Neilson. All'80' chiude definitivamente i conti Jovic. Viola secondi nel gruppo A.

Gruppo A Classifica: Basaksehir 7, Fiorentina 4, Heart of Midlothian 3 RFS Riga 1

Prima giornata (08/09): Heart of Midlothian-Basaksehir 0-4, Fiorentina-RFS Riga 1-1

Seconda giornata (15/09): Basaksehir-Fiorentina 3-0, RFS Riga-Heart of Midlothian 0-2

Terza giornata (06/10): Heart of Midlothian-Fiorentina 0-3, RFS Riga-Basaksehir 0-0