Europa League: Betis Siviglia-Roma 1-1, Lazio-Sturm Graz 2-2

Un gol di Belotti regala il pari a una buona Roma sul campo del Betis. Spagnoli avanti con Canales, decisiva la deviazione di Ibanez sul suo tiro. Poi il «Gallo» trova il gol due volte: la prima nel recupero del primo tempo in fuorigioco (rete annullata), la seconda a inizio della ripresa è regolare e vale l'1-1 finale.

Gruppo C Classifica: Betis 10, Ludogorets, Roma 4, Helsinki 1

Prima giornata (08/09): Hjk Helsinki-Betis 0-2; Ludogorets-Roma 2-1

Seconda giornata (15/09): Betis-Ludogorets 3-2; Roma-Hjk Helsinki 3-0

Terza giornata (06/10): Hjk Helsinki-Ludogorets 1-1; Roma-Betis 1-2

Lazio fermata dal pari (2-2) dallo Sturm Graz

Pareggio dei biancocelesti in dieci per tutto il secondo tempo, 2-2 con gli austriaci nell'equilibratissimo gruppo F di Europa League (quattro squadre a quota 5 punti). Alla mezz'ora super Siebenhadl su Immobile, male Basic. Traversa di Pedro, la sblocca su rigore Immobile (21° gol europeo con la Lazio, nessuno come lui). Espulso Lazzari prima dell'intervallo. Secondo tempo complicato per la squadra di Sarri, che incassa la rete di Boving ma trova il guizzo decisivo di Pedro. Ancora Boving a segno nel finale.

Gruppo F Classifica: Lazio, Sturm Graz, Feyenoord, Midtjylland 4

Prima giornata (08/09): Lazio-Feyenoord 4-1; Sturm Graz-Midtjylland 1-0

Seconda giornata (15/09): Feyenoord-Sturm Graz 6-0; Midtjylland-Lazio 5-1

Terza giornata (06/10): Midtjylland-Feyenoord 2-2; Lazio-Sturm Graz 0-0

Conference League, Fiorentina a valanga sugli Hearts: 5-1

La Fiorentina doveva riscattare il pesante ko interno contro la Lazio. Missione compiuta per gli uomini di Italiano che battono 5-1 gli Hearts e avvicinano la qualificazione al prossimo turno di Conference (basta una vittoria). Gli ospiti sono pericolosi al 1' (palo di Humphys) ma poi la Fiorentina si scatena: segna Jovic, palo di Madragora, 2-0 di Biraghi, poi Nico Gonzalez e Barak arrotondano sul 4-0. Humphrys accorcia ma poi ancora Nico Gonzalez chiude sul 5-1

Gruppo A Classifica: Basaksehir 10, Fiorentina 7, Heart of Midlothian 3 RFS Riga 1

Prima giornata (08/09): Heart of Midlothian-Basaksehir 0-4, Fiorentina-RFS Riga 1-1

Seconda giornata (15/09): Basaksehir-Fiorentina 3-0, RFS Riga-Heart of Midlothian 0-2

Terza giornata (06/10): Heart of Midlothian-Fiorentina 0-3, RFS Riga-Basaksehir 0-0

Quarta giornata (13/10): Fiorentina-Heart of Midlothian 5-1, Basaksehir-RFS Riga 3-0