La Roma espugna Helsinki 2-1 con doppietta di Abraham

Preziosissima vittoria della Roma che espugna Helsinki battendo 2-1 l'HJK. In virtù della vittoria del Betis sul Ludogorets, la Roma raggiunge a quota 7 proprio i bulgari contro cui si giocherà la qualificazione all'Olimpico. Giallorossi in vantaggio grazie a un colpo di testa di Abraham a fine primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa pareggia con Hetemaj. Ancora Abraham trova la deviazione vincente su tiro di El Shaarawy.

Gruppo C Classifica: Betis 13, Ludogorets, Roma 7, Helsinki 1

La Lazio batte 2-1 il Midtjylland, qualificazione vicina

La Lazio batte 2-1 il Midtjylland all'Olimpico, ora per la certezza di primo (ottavi di finale) o secondo posto (spareggi con le terze di Champions) manca solo un punto. Sblocca Isaksen, poi pari di Milinkovic-Savic e sorpasso di Pedro su due azioni generate da uno scatenato Zaccagni. Alle 21 l'altra sfida del girone Sturm Graz-Feyenoord. L'ultimo impegno della Lazio sarà in trasferta contro gli olandesi.

Gruppo F Classifica: Lazio 8, Sturm Graz, Feyenoord, Midtjylland 5.

Jovic affonda il Basaksehir e la Viola passa il turno

Due gol di Jovic permettono alla Fiorentina di battere il Basaksehir 2-1 e di accedere al prossimo turno di Conference con una giornata di anticipo. Turchi in vantaggio con Aleksic, che sfrutta un pasticcio della difesa viola e di Gollini. Poi entra in scena il serbo, che prima pareggia in spaccata e poi firma il vantaggio di testa dopo aver sprecato un paio di clamorose occasioni. La Fiorentina è ora a pari punti con il Basaksehir, avanti per differenza reti: si giocheranno il primo posto all'ultima giornata.

Gruppo A Classifica: Basaksehir, Fiorentina 10, Heart of Midlothian 3 RFS Riga 2