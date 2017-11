Montella in Nazionale? Uno scenario che fa sorridere i tifosi del Milan

MILANO - Montella in Nazionale? Un’indiscrezione clamorosa che, se confermata, avrebbe il potere di far tornare il sorriso ai tifosi rossoneri e gettare nello sconforto i già avviliti appassionato italiani. È questa la fotografia del momento tutt’altro che brillante vissuto attualmente dall’allenatore del Milan, protagonista di uno sconcertante inizio stagione alla guida della rinnovatissima squadra messa in piedi da Fassone e Mirabelli.

Alla vigilia del match di Europa League in programma domani sera a San Siro contro l’Austria Vienna che, in caso di vittoria, potrebbe regalare la vittoria nel girone a Bonucci & soci con un turno di anticipo, Montella è stato chiamato a rispondere anche ad alcune domande in chiave azzurra. Segno che sotto sotto, evidentemente, qualcosa bolle in pentola.

Chiacchiere già fatte

Per ammissione dello stesso Lippi, l’attuale tecnico rossonero è stato uno dei candidati più caldi nell’era del post-Conte e adesso che serve un nuovo commissario tecnico dopo il fallimento della gestione Ventura, il suo nome potrebbe tornare in auge. «È vero che con Lippi, quando non ero tesserato per nessuno, è stata fatta una chiacchierata - conferma Montella ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo avuto uno scambio di vedute che è stato utilissimo per me, ma ora penso al Milan e tutta la mia concentrazione è focalizzata su questa opportunità».

No part-time

In effetti ci sarebbe l’opportunità di un ct part-time, che possa dividersi tra squadra di club e nazionale, ma anche su questo punto Montella si è schermito: «Non penso che Ulivieri lo permetta, a lui piace dare posti di lavoro a più persone possibili».

Resta il fatto che quello di Vincenzo Montella è un nome sempre caldo per quanto riguarda la nazionale. E visto l’andamento lento del suo Milan, i primi ad esultare di fronte ad una tale eventualità sarebbero proprio i fans rossoneri.