Milan: flop Calhanoglu, Montella ha la soluzione pronta

MILANO - Mai sottovalutare le proprietà terapeutiche di una vittoria. Sono bastati tre punti sul campo del Sassuolo, preziosi quanto volete ma di certo non impossibili da conquistare, per rinvigorire gli animi rossoneri e soprattutto consolidare le certezze sempre più definite di mister Montella.

Per quanto strano possa apparire, infatti, malgrado siamo a ben dieci giorni dal big match del San Paolo tra Napoli e Milan, in programma sabato 18 alle ore 20.45, e che in mezzo ci sia una settimana caldissima per le varie nazionali impegnate nelle ultime fatiche per accedere al prossimo mondiale di Russia 2018, il tecnico di Pomigliano D’Arco può considerare già bella che fatta la formazione anti azzurri.

Difesa confermata

Rispetto agli undici che hanno sconfitto i neroverdi di Bucchi, a meno di stravolgimenti legati ad infortuni (ipotesi da scongiurare per ovvi motivi), Montella sembra intenzionato a cambiare davvero poco. Il reparto difensivo, ad esempio, grazie ad una ritrovata armonia tra i protagonisti, ad un ritrovato Bonucci, ad un Romagnoli sempre più autorevole, ad uno Zapata concentrato e attento, i giochi sono praticamente fatti. Come nella linea dei 4 a centrocampo, dove Abate prenderà il posto dell’infortunato Calabria, Kessiè e Montolivo costituiranno la cerniera centrale e Borini agirà sulla fascia sinistra.

Torna Jack

La vera e unica novità dovrebbe essere a ridosso dell’unica punta che, seppure il suo momento di forma non sia particolarmente incoraggiante, anche stavolta sarà Nikola Kalinic. Alle sue spalle, fermo restando l’insostituibile Suso, Montella è alla ricerca di un’alternativa al deludente Calhanoglu, unico vero anello debole della catena rossonera. Per fortuna è in rampa di lancio Jack Bonaventura, il vero titolare in quella zona di campo. Falcidiato da piccoli e grandi infortuni, l’ex atalantino non ha ancora reso secondo le aspettative, ma la sua intesa con lo spagnolo è foriera di buoni auspici. Per conferma andate a riguardare il rendimento dei due a metà della scorsa stagione, quando Jack e Suso si scambiavano gol e assist e il Milan si reggeva tutto sulle loro spalle. La speranza di Montella è che Bonaventura possa aver pagato dazio definitivamente con la sfortuna e si faccia trovare pronto, perchè il Milan ha bisogno di lui. Anche per consentire a Calhanoglu di crescere ed ambientarsi senza troppa pressione sulle spalle.