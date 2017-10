Milan, prove tecniche anti-Chievo: ecco le scelte di Montella

MILANO - Nessuna rivoluzione tattica in vista per il Milan, ma la continua girandola di nomi e ruoli quella si, anche stavolta Montella non la risparmia a nessuno. Malgrado le positive indicazioni ricevute dai quasi 70 minuti in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Bonucci, giocati con la difesa a 4, il tecnico rossonero sembra intenzionato a riproporre il consueto e francamente deprimente modulo con la difesa a 3. Con la piccola variante dell’attacco schierato con una sola punta e due trequartisti alle sue spalle.

Le novità

Sarà quindi un 3-4-2-1 quello scelto da Montella per affrontare l’organizzatissimo e ormai non più sorprendente Chievo di Maran, nell’infrasettimanale di mercoledì sera al Bentegodi di Verona. Anche per domani però sono attese novità di formazione. Davanti a Gigio Donnarumma in porta, la difesa dovrebbe essere composta da Musacchio, che prenderà il posto di Zapata, Romagnoli in mezzo e Rodriguez confermato in mezzo. La linea mediana a 4 vedrà Calabria a destra, Kessiè e Biglia coppia consolidata in mezzo, e Borini costretto a traslocare sulla corsia mancina.

Ancora Kalinic

Davanti la sorpresa è che non dovrebbero esserci novità. Era atteso uno tra Andrè Silva e Cutrone, con il portoghese dato per favorito, al centro dell’attacco rossonero. E invece potrebbe toccare di nuovo a Nikola Kalinic, protagonista contro il Genoa di una prestazione pesantemente insufficiente. Alle sue spalle dovrebbero agire Suso e Calhanoglu, visto che Jack Bonaventura si è fermato proprio contro i grifoni rossoblu e sembra sia da considerare out anche per il big match contro la Juventus in programma sabato pomeriggio a San Siro.