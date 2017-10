Dalla Spagna: Milan, fari puntati su un talento del Real Madrid

MILANO - Non saranno certo fantasiosi come alcuni tabloid inglesi, ma anche i colleghi della stampa spagnoli spesso e volentieri si lasciano andare a suggestioni di mercato tanto azzardate quanto suggestive. L’ultima arriva dal quotidiano Sport e riguarda il Milan da una parte e il Real Madrid dall’altra. Stavolta non si parla - come spesso accade da qualche mese a questa parte - del futuro alla Casa Blanca di Gigio Donnarumma, ma di un talento iberico che potrebbe fare il percorso inverso per far sognare i tifosi rossoneri.

Estate da sogno

Stiamo parlando del fenomenale centrocampista delle Merengues Dani Ceballos, classe 1996 ma già blindato dalla dirigenza madridista con una clausola rescissoria da 200 milioni. Strappato la scorsa estate alla concorrenza di tutte le big continentali dopo un Europeo Under 21 che lo ha messo in copertina, l’ex Betis è arrivato a Madrid accompagnato dall’entusiasmo tipico di chi è pronto a spaccare il mondo.

Al Real però ha trovato finora ben poco spazio, appena 2 presenze in Liga e una in Champions, tanto da scatenare i primi dubbi nel nativo di Utrera.

Idea per gennaio

Al Milan Dani Ceballos troverebbe un tappeto rosso ad attenderlo e soprattutto un posto praticamente assicurato accanto a Franck Kessiè e Lucas Biglia. E infatti Fassone e Mirabelli ci stanno pensando seriamente, ma c’è da convincere la resistenza del Madrid per nulla intenzionato a vedersi sfuggire un talento che potrebbe ripercorrere in tempi rapidissimi la strada di un fenomeno come Isco. Una soluzione potrebbe essere quella del prestito, oppure si potrebbe pensare ad un’opzione per l’acquisto la prossima estate di Donnarumma, obiettivo mai nascosto dei Blancos di Zidane. Una cosa appare certa, se il Milan riuscisse a mettere le mani su Dani Ceballos, il centrocampo rossonero sarebbe a posto per almeno una decina d’anni.