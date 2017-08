Milan, quante sorprese nell’undici che affronterà lo Shkendija

MILANO - È già stata etichettata come una spiega di gita, ma Vincenzo Montella sembra intenzionato a sfruttare al meglio la trasferta in terra di Macedonia dove il Milan affronterà lo Shkendija per il ritorno dei playoff di Europa League dopo il tennistico 6-0 rifilato ai malcapitati avversari all’andata a San Siro.

Quale occasione migliore infatti per testare il nuovo modulo 3-5-2 che potrebbe soppiantare il rassicurante 4-3-3? E soprattutto quale migliore opportunità per mettere alla prova alcuni rossoneri ancora in ritardo di condizione oppure buttare nella mischia qualche giovanotto di belle speranze?

Gigio e Calha a casa

Ecco quindi che la partita tra Shkendija e Milan, in programma giovedì sera alle 20.45, diretta su Sky e TV8 in chiaro, potrebbe acquistare nuovi ed interessanti significati anche per i tifosi mai sazi di gol.

Intanto qualche sorpresa già dalla lista dei convocati, dalla quale mister Montella ha lasciato fuori oltre agli ormai emarginati Niang, Sosa, Paletta e Gomez, anche Gigio Donnarumma e Calhanoglu.

Torna Romagnoli

Torna invece a fare parte degli abili e arruolati Alessio Romagnoli, al quale il tecnico rossonero affida subito le chiavi della difesa accanto al vecchio compagno Zapata e al nuovo capitano Bonucci per iniziare a sperimentare la difesa a 3. Secondo le indicazioni della vigilia, la formazione che Montella ha in mente dovrebbe prevedere questi undici: Storari in porta, linea difensiva composta appunto da Zapata, Bonucci e Romagnoli; centrocampo a 5 schierato con Abate, il baby Zanellato, l’altro baby Locatelli, Josè Mauri e Antonelli; e per finire la coppia di attaccanti Cutrone e Andrè Silva.