Rosatellum, Grillo attacca Salvini: «Finalmente ha gettato la maschera. E' uno di loro»

ROMA - «Matteo Salvini ha gettato definitivamente la maschera. È uno di loro». L'attacco del fondatore e leader del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, contro il segretario del Carroccio è duro e diretto. E aggiunge, tanto per non lasciare adito a dubbi: «Matteo Salvini è un traditore politico». Secondo Grillo «ha perso definitivamente qualsiasi tipo di credibilità». La «sua» Lega Nord dopo gli scandali degli investimenti in Tanzania e dei diamanti comprati da Belsito con i soldi pubblici era arrivata al 3%. E «per risollevarsi Salvini in questi mesi ha fatto un lavoro sporco: ha copiato e si è appropriato dei temi e di gran parte del programma politico - elettorale del MoVimento 5 Stelle ed ha iniziato una finta campagna elettorale» contro il sistema dei partiti. Ma «è tutto un bluff", denunciano i pentastellati. «Salvini e la sua Lega sono il trionfo dell'incoerenza, dell'inaffidabilità» prosegue il post.

L'attacco del M5S a Matteo Salvini

«Davano del mafioso e del piduista a Berlusconi e ora sono fedeli alleati nelle Regioni e nei Comuni - si legge ancora -. Volevano bruciare il tricolore e sono alleati della nazionalista Meloni. Urlavano "Roma ladrona" e oltre a non tagliarsi mai lo stipendio si sono intascati 180 milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti (di cui 48 milioni utilizzati in maniera illecita)».Secondo il Movimento 5 stelle, urlano 'basta tasse' e le hanno alzate quando sono stati al governo. Gridano 'onestà' e mettono i condannati nelle loro liste. Gridano 'basta immigrati' e hanno firmato il regolamento di Dublino. Gridano 'basta campi nomadi' e quando erano al governo hanno finanziato i campi rom di Mafia Capitale con decine di milioni di euro dati alla Giunta Alemanno. Gridano 'tuteliamo i cittadini' e intanto «Salvini in Europa votò il bail in».

La Lega Nord ha gettato la maschera

Il crack delle banche venete «è anche colpa loro, così come un caso analogo che colpisce i risparmiatori di Bolzano, per non parlare dei risparmiatori leghisti fregati con il caso CreditEuroNord». Urlano contro le politiche di austerity dell'Europa, «ma hanno votato a favore dell'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione». Ora però Salvini «ha gettato definitivamente la maschera». Si è alleato con Berlusconi, Renzi, Alfano, Verdini, Casini «vendendosi completamente proprio a quel sistema che per anni ha fatto finto di contrastare, ingannando i cittadini». Parla contro l'Europa, «ma favorirà proprio il sistema delle banche e delle lobby. E tutto questo solo per avere qualche parlamentare in più al Nord, visto che al Sud la sua patetica ricerca dei voti condurrà la Lega al massacro. La conclusione è che Salvini fa piu schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme», concludono i 5 stelle.