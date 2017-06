Merkel incalza Theresa May: «L'Ue è pronta a iniziare i negoziati»

CITTA' DEL MESSICO - «Ci stiamo preparando per avviare i negoziati per la Brexit». La cancelliera tedesca Angela Merkel, all'indomani delle controverse elezioni nel Regno Unito, ha incalzato il nuovo governo britannico a iniziare, come previsto, la discussione per l'uscita dall'Unione Europea, rispettando il calendario. Merkel, che è in viaggio istituzionale in Messico, ha così risposto a distanza alla premier britannica Theresa May che ha annunciato di voler lanciare il processo secondo quanto previsto, il 19 giugno, nonostante il risultato elettorale che ha sancito la perdita della maggioranza in Parlamento per i conservatori. La cancelliera tedesca ha dichiarato che i colloqui con la Gran Bretagna per l'uscita dall'Ue inizieranno «nei prossimi giorni». "Attendevamo le elezioni in Gran Bretagna - ha detto - ma quanto prima i colloqui inizieranno. Difenderemo gli interessi dei 27 stati membri e la Gran Bretagna difenderà i suoi interessi, nello stesso tempo abbiamo detto di voler rimanere un buon partner della Gran Bretagna, che fa parte dell'Europa anche se non sarà più parte dell'Unione europea».