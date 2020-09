Brexit, Boris Johnson ha deciso: «Accordo con l'UE entro il 15 ottobre altrimenti avanti senza intese»

LONDRA - Il governo britannico sta valutando l'adozione di un provvedimento che annullerebbe di fatto uno dei cardini dell'accordo sulla Brexit raggiunto lo scorso anno, vale a dire la necessità di prevenire una frontiera fisica fra le due Irlande.

Come riporta il sito della Bbc, Londra considera la legge «un piano di riserva» nel caso in cui i negoziati in corso sulle relazioni commerciali sull'Ue dovessero fallire, a poche ore dal'inizio dell'ottavo round di negoziati, fissato per martedì.

Il premier Boris Johnson spiegherà alle controparti di Bruxelles che se non dovesse esserci alcuna intesa entro la scadenza del 15 ottobre le due parti dovranno «andare avanti» ed accettare un'uscita senza accordo, che Downing Street definisce pur sempre «un esito positivo».

Il provvedimento allo studio da parte del governo britannico prevede l'eliminazione dell'obbligo da parte di Londra del controllo sui beni in transito dall'Irlanda alla Gran Bretagna, che intendeva evitare l'adozione di una frontiera fisica vera e propria fra le due Irlande, in violazione peraltro degli accordi di pace del Venerdì Santo.

L'esecutivo britannico ha tenuto a sottolineare come la legge costituisca un «piano di riserva» nel caso in cui l'intesa fra le parti non venisse raggiunta: gli ostacoli principali sono al momento la pesca e gli aiuti di Stato.

Johnson ha più volte sottolineato la volontà di voler raggiungere un'intesa simile a quella esistente con il Canada, ma in mancanza di un accordo si ricadrebbe in dei rapporti commerciali simili a quelli in vigore con l'Australia, ovvero con dei protocolli fissati dall'Omc e che prevedono nella pratica dazi sulle esportazioni e controlli doganali.