Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca sulle armi nucleari: «Mantenere prontezza»

Il 31esimo giorno di guerra in Ucraina è all'insegna degli allarmi antiarerei che suonano a Kiev, Zaporizhia, Dnipro e in altre città. E di combattimenti furiosi nella zona di Sumy. Ma la guerra potrebbe essere entrata in una fase nuova. L'armata russa sta dando priorità al Donbass. Il Pentagono conferma quanto annunciato da Mosca: l'obiettivo del Cremlino è di ottenere il controllo dell'intera regione nell'est dell'Ucraina, compresa Mariupol. Biden incontrerà oggi a Varsavia due ministri ucraini: quello della Difesa Oleksii Reznikov e quello degli Esteri Dmytro Kuleba. Mosca intanto recluta 800 combattenti di Hezbollah per prendere parte alle ostilità a fianco della Federazione Russa in Ucraina, sostiene il quotidiano russo dell'opposizione Novaya Gazeta.

12:01 - Medvedev: «Minaccia conflitto nucleare esiste sempre»

La minaccia di un conflitto nucleare continua a esistere, anche se nessuno vuole la guerra ed è quindi necessario attuare una politica responsabile. Lo ha sottolineato il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo - ed ex presidente del Paese - Dmitry Medvedev.

«Nessuno vuole una guerra, tanto meno una guerra nucleare, che è una minaccia per l'esistenza stessa della civiltà umana. In questo senso, quegli analisti che affermano, forse un po' cinicamente, ma tuttavia, che lo sviluppo delle armi nucleari ha impedito un numero enorme di conflitti nel ventesimo e nel ventunesimo secolo, hanno ragione. Questo è vero. In effetti, è quello che hanno fatto», ha detto Medvedev, rispondendo alla domanda su un possibile conflitto nucleare o una guerra tra Russia e Nato.

11:45 - Gli 8 generali russi persi da inizio guerra: ecco chi sono

Funzionari occidentali e servizi di intelligence ritengono che il Cremlino abbia perso otto ufficiali militari di alto livello dall'inizio dell'invasione russa in Ucreaina, il 24 febbraio scorso. Sette di loro sarebbero stati uccici, uno sarebbe invece stato rimosso e licenziato. Questo l'elenco completo:

Maggior Generale Andrey Mordvich: ucciso in azione Maggior Generale Oleg Mityaev: ucciso in azione Tenente Generale Yakov Rezanstev: ucciso in azione Maggior Generale Vitaliy Gerasimov: ucciso in azione Maggior Generae Andrei Sukhovetsky: ucciso in azione Maggior Generale Andrey Kolesnikov: ucciso in azione Generale Magomed Tushaev: ucciso in azione Generale Vlaislav Yershov: licenziato.

11:20 - Mosca: distrutto deposito di armi vicino Zhytomyr

Missili russi avrebbero distrutto un deposito di armi ed equipaggiamento militare nei pressi della città di Zhytomyr, nell'Ucraina nord-occidentale. L'informazione è stata fornita dal portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, secondo il quale quattro missili Kaliber sono stati lanciati da una nave nel Mar Nero.

Konashenkov ha affermato che i missili da crociera Kaliber «hanno distrutto un magazzino con munizioni e armi vicino all'insediamento di Velyki Korovyntsi, nella regione di Zhytomyr».

«Inoltre, un missile da crociera Onyx ad alta precisione ha distrutto una base di carburante nell'area di Mykolaiv, che ha fornito carburante al gruppo Afu (Forze armate dell'Ucraina) nella parte meridionale dell'Ucraina», ha aggiunto il portavoce della Difesa russa.

10:59 - Coprifuoco a Kiev in vigore da stasera a lunedì mattina

Un nuovo coprifuoco sarà introdotto a Kiev da questa sera a lunedì mattina, ha annunciato questa mattina il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. «Il comando militare ha deciso di inasprire il coprifuoco. Durerà dalle 20 di sabato alle 7 di lunedì 28 marzo», ha detto il sindaco su Telegram.

10:46 - Governatore regione Kiev: Forze Russia controllano Slavutych

Le forze russe hanno assunto il controllo della città ucraina di Slavutych, dove vivono i lavoratori della defunta centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha riconosciuto il governatore della regione di Kiev, Oleksandr Pavlyuk.

Secondo Reuters, Pavlyuk ha dichiarato che le truppe russe hanno occupato l'ospedale di Slavutych e preso in ostaggio il sindaco. L'agenzia di stampa ha indicato di non poter verificare in modo indipendente queste informazioni.

10:28 - Kiev: accordo con Russia su 10 corridoi umanitari

È stato raggiunto un accordo sulla creazione di dieci corridoi umanitari per evacuare i civili ucraini dalle città in prima linea. Lo ha annunciato il vice primo ministro di Kiev, Iryna Vereshchuk.

Parlando alla televisione nazionale, ha detto che i civili che cercano di lasciare il porto meridionale assediato di Mariupol dovranno partire su auto private perché le forze russe non stanno permettendo ai bus di superare i loro posti di blocco intorno alla città portuale meridionale. (Segue)

10:15 - Russia, prima uscita pubblica per Ministro della Difesa dopo due settimane

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo due settimane, un'assenza che aveva aperto interrogativi che il Cremlino aveva cercato di fugare. Oggi il ministero della Difesa ha pubblicato un video che mostra Shoigu presiedere una riunione sul bilancio delle armi della Russia.

Le immagini non sono datate, ma il ministro fa riferimento a un incontro con il ministro delle Finanze che le agenzie russe sostengono essere avvenuto ieri, venerdì 25 marzo. Shoigu ha affermato che gli ordini e la forniture di armamenti stanno andando come previsto «nonostante le difficoltà che incontriamo oggi» a causa delle sanzioni internazionali imposte in reazione all'offensiva russa in Ucraina.

10:07 - Biden assisterà a Varsavia a incontro con due ministri Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parteciperà a un incontro a Varsavia questa mattina tra il Segretario di Stato Antony Blinken e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin e i loro omologhi ucraine. Lo ha annunciato la Casa Bianca. «Questa mattina il presidente Biden sarà presente all'incontro tra i segretari Blinken e Austin e i ministri degli Affari esteri e della Difesa ucraini, Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov», ha affermato la Casa Bianca. Biden è al suo secondo giorno di visita in Polonia.

10:00 - Zelensky: Russia alimenta pericolosa corsa agli armamenti

La Russia sta alimentando una pericolosa corsa agli armamenti promuovendo il suo arsenale nucleare. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un intervento video al Forum di Doha, organizzato dal Qatar.

09:58 - Kiev: Ucraina resta scettica su affermazioni Russia

Un consigliere del ministro della Difesa di Kiev resta scettico sulle affermazioni pubbliche del Cremlino, ma ha affermato che le forze russe sembrano davvero concentrate in questo momento sull'est dell'Ucraina. «Non possiamo credere alle dichiarazioni di Mosca perché ci sono ancora molte falsità e bugie da quella parte», ha dichiarato Markian Lubkivskyi al programma Today di Bbc Radio 4, «Ecco perché capiamo che l'obiettivo di (Vladimir) Putin è ancora l'intera Ucraina».

09:46 - Medvedev: «Società straniere chiedono di non essere nazionalizzate»

Le compagnie straniere che hanno sospeso le attività in Russia chiedono al governo di non introdurre la gestione esterna e di non nazionalizzarle, perché hanno in programma di tornare nel mercato del Paese. Lo ha sostenuto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo - ed ex presidente - Dmitry Medvedev. «Ci dicono davvero a bassa voce: 'Stiamo aspettando l'epilogo della situazione, speriamo in una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina'. Ma, dall'altra parte, 'Non espelleteci ancora, non introducete gestioni esterne, non nazionalizzate, perché vogliamo tornare'», ha spiegato Medvedev.

09:21 - Zelensky: «Aumentare produzione energia per non subire ricatti Russia»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai Paesi produttori di energia di aumentare la loro produzione in modo che la Russia non possa più utilizzare il suo petrolio e il suo gas per «ricattare» i Paesi che sostengono l'Ucraina contro l'offensiva militare russa.

Parlando in videoconferenza al Forum internazionale di Doha, Zelenski ha anche assicurato che nessun Paese è al sicuro contro il rischio di una crisi alimentare dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

08:42 - Crisi Putin firma legge su status veterani combattenti

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge federale che garantisce lo status di veterani combattenti ai partecipanti alle operazioni militari del Paese in Ucraina e nel Donbass. La legge è stata pubblicata sul portale web ufficiale delle informazioni legali della Russia.

08:02 - Ucraina: nostre forze continuano a difendere Kiev da attacchi russi

Le forze ucraine continuano a difendere la capitale Kiev dagli attacchi russi e le truppe russe stanno faticando per «mantenere il ritmo di combattimento necessario e raggiungere l'obiettivo finale della guerra». Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Kiev. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che le forze russe stanno affrontando sfide nell'avvicendamento del personale e nei rifornimenti, in parte a causa delle sanzioni internazionali. L'attrezzatura russa è in cattive condizioni dopo essere stata conservata in un deposito, ha affermato.

Tuttavia, ha aggiunto il ministero, gli attacchi aerei delle forze russe non si sono interrotti. Nelle regioni di Donetsk e Luhansk, ha affermato che le forze ucraine hanno distrutto otto carri armati russi, oltre ad aver abbattuto tre aerei e tre droni Uav (mini aerei telecomandati).

07:49 - Premier Lituania: «Fare possibile per assistere Kiev»

«L'Ucraina non combatte soltanto per la sua integrità territoriale e per la sua sovranità, ma per le democrazie liberali occidentali. Noi dobbiamo fare il possibile per assisterli». Lo ha sottolineato il primo ministro della Lituania Ingrida Simonyte, intervista dal Corriere della Sera. .

Secondo Simonyte, «ci sono due aspetti da considerare. Il primo è il sostegno pratico all'Ucraina: gran parte dei Paesi Nato sta facendo la propria parte. Il secondo riguarda la situazione geopolitica, che è cambiata a causa di questa guerra soprattutto nel fianco Est della Nato: per questo dobbiamo aggiustare i calcoli che sono stati fatti finora. Pensavamo bastassero deterrenti per impedire un'aggressione, ma ora dobbiamo riconsiderare la situazione e la presenza di truppe nel fianco Est della Nato: dobbiamo pensare a una difesa attiva, invece che a deterrenti».

07:25 - Biden terrà discorso su «mondo libero» che si oppone a guerra Russia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in missione in Polonia, dovrebbe pronunciare un discorso sul «mondo libero» che si oppone all'invasione russa dell'Ucraina e sull'unità tra le potenze economiche sulla necessità di fermare Vladimir Putin. Lo ha affermato la Casa Bianca. Joe Biden vedrà il presidente polacco Andrzej Duda, dopo tre giorni di incontri di emergenza con gli alleati del G7, il Consiglio europeo e la Nato.

07:15 - Carico dalla Germania con missili e mitragliatrici arrivato in Ucraina

Un carico proveniente dalla Germania con 1.500 missili antiaerei Strela e 100 mitragliatrici MG3 è arrivato in Ucraina. Lo hanno affermato funzionari del governo ucraino, citati dalle agenzie di stampa tedesche. Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha dichiarato tre giorni fa che ulteriori forniture di missili Strela erano destinate all'Ucraina a seguito di ritardi nelle consegne.

07:08 - Sirene raid aerei risuonano in diverse città dell'Ucraina

Le sirene che segnalano i raid aerei sono risuonate in diverse città dell'Ucraina. Lo hanno indicato i media del posto. Alcune delle città in questione sono la capitale Kiev, Cherkasy e Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale, Zaporizhia e Dnipro nel sudest, Zhytomyr a est e Kharkiv e Sumy nelle regioni nordorientali dell'Ucraina.

07:06 - Banche giapponesi sospendono transazioni in dollari con russa Sberbank

Le principali banche giapponesi, tra cui Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui e Mizuho, sospenderanno le transazioni in dollari con la russa Sberbank in relazione alle sanzioni statunitensi imposte al Paese a causa della sua operazione militare in Ucraina. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Kyodo News, che ha citato fonti vicine alla vicenda.

Secondo l'agenzia di stampa, i tre istituti finanziari giapponesi fanno affari in dollari con Sberbank attraverso corrispondenti banche statunitensi. Vista la decisione di Washington di proibire le transazioni che coinvolgono Sberbank dal 26 marzo, qualsiasi operazione tra le banche giapponesi e quella russa diventa impossibile, hanno riferito i media.

Non è chiaro se gli istituti finanziari giapponesi interromperanno le transazioni con Sberbank in altre valute, ha affermato Kyodo, ma alcune banche, come Mitsubishi UFJ, hanno la 'policy' di trattare solo in dollari.

02:52 - Zelensky: «Il dialogo è necessario e urgente»

«Contenendo le azioni della Russia, i nostri difensori stanno portando la leadership russa a un'idea semplice e logica: il dialogo è necessario. Importante. Urgente. Giusto»: è quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo intervento su Facebook.

«Nel corso dell'ultima settimana, le nostre eroiche Forze armate hanno inferto duri colpi al nemico. Perdite pesanti», ha affermato Zelensky, riferendo di 16.000 militari russi morti finora. «Sono grato ai nostri difensori che hanno dimostrato agli occupanti che per loro il mare non sarà calmo anche quando non c'è tempesta. Perché ci sarà il fuoco», ha aggiunto.

02:04 - Kiev: uomini Wagner mandati a uccidere Zelensky

Il gruppo paramilitare russo Wagner era coinvolto in un presunto piano per uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier Denys Shmyhal. «Volevano eliminare la leadership dell'Ucraina: il nostro presidente e il nostro premier - ha detto alla Cnn Markian Lubkivskyi, consigliere del ministro della Difesa ucraino - questo era l'obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina, senza alcun successo».

Secondo Lubkivskyi, il piano è stato confermato dai servizi segreti ucraini e dalle forze speciali incaricate di proteggere Zelensky. «Tutti questi documenti e le prove verranno presentate alla Corte internazionale», ha precisato, rifiutandosi di fornire maggiori dettagli.

00:38 - Wsj: sanzioni USA ad aziende russe che forniscono beni a esercito

L'amministrazione americana sta preparando sanzioni contro le aziende russe che forniscono beni e servizi alle forze militari e di intelligence di Mosca, sospettate di sostenere la guerra in Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari statunitensi, secondo cui le nuove misure potrebbero essere annunciate all'inizio della prossima settimana.