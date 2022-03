Ucraina - Russia, le news di oggi: Proseguono i bombardamenti sulle città. Mosca: «Avanti fino alla fine»

Le news in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina nel sesto giorno di scontri. I negoziati di ieri hanno aperto uno spiraglio tra Kiev e Mosca per una soluzione diplomatica alla guerra, ma l'assedio continua: verso nuovo round di colloqui. Kharkiv sotto attacco da ore con missili e bombe con morti e feriti. Kiev si prepara all'assedio: colonna di mezzi militari russi lunga 60 chilometri diretta nella capitale. Vladimir Putin vuole Riconoscimento della Crimea e Ucraina neutrale. Zelensky firma richiesta di adesione all’UE, ma per ora non ci sarà nessuna procedura accelerata.

12:05 Presidente polacco assicura: «non manderemo aerei in Ucraina»

«Non manderemo aerei in Ucraina». , ha detto il presidente della Polonia Andrzej Duda. «Si tratterebbe di un'interferenza in questa guerra», ha aggiunto, assicurando che «nessuno vuole seguire la propria strada» e tutti i passi saranno coordinati. Tuttavia «nessuno cederà al ricatto» ha aggiunto Duda, come riporta la Pap.

12:04 Stoltenberg: «Putin ha rotto la pace in Europa»

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di avere «rotto» la pace in Europa. «Il presidente Putin ha rotto la pace in Europa» e «l'Alleanza condanna la brutale e ingiustificata invasione dell'Ucraina», ha affermato Jens Stoltenberg durante una visita alla base aerea polacca di Lask con il presidente polacco Andrzej Duda.

11:54 Lavrov all'Ucraina: «Non ripetere la storia con Accordi di Minsk»

«L'Ucraina deve capire che è necessario evitare di ripetere la storia con gli Accordi di Minsk»: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, commentando i colloqui di ieri in Bielorussia tra le delegazioni di Russia e Ucraina.

11:48 Lavrov: «Russia sempre aperta a dialogo paritario»

La Russia è sempre aperta a un dialogo paritario su qualsiasi questione ed è pronta a trovare un equilibrio degli interessi tra le parti: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Ria Novosti.

11:45 Zelensky: «Razzo a Kharikiv, Russia stato terrorista»

«Un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è un terrore schietto e non mascherato». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio in video. «Dopo questo, la Russia è uno stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà».

11:44 Johnson: «Putin pronto a tattiche barbare contro innocenti»

«E' chiaro che Putin è pronto a usare tattiche barbare e indiscriminate contro civili innocenti per bombardare palazzine, per lanciare missili contro i palazzi, per uccidere bambini». Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson durante una conferenza stampa a Varsavia con il premier polacco Mateusz Morawiecki. Johnson ha affermato che la «tragedia» prevista dal Regno Unito e da altri Paesi si è ora concretizzata con l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin e, semmai, è diventata peggio del previsto.

11:41 Lavrov: «Inaccettabili armi nucleari USA in Europa»

Le armi nucleari statunitensi in Europa sono inaccettabili per Mosca, ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aggiungendo che è tempo che gli Stati Uniti le riportino a casa. «Per noi è inaccettabile che, contrariamente alle disposizioni fondamentali del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, le armi nucleari statunitensi si trovino ancora sul territorio di un certo numero di paesi europei», ha spiegato Lavrov, citato dalla Ria Novosti.

11:41 Ministro Difesa russo: «Ucraina usa i civili come scudi umani»

L'Ucraina sta usando la popolazione come «scudo umano» per proteggere i propri sistemi d'arma dagli attacchi russi. A lanciare questa accusa è stato il ministro della difesa russo Sergey Shoigu, il quale ha anche detto che l'attacco andrà avanti «finché tutti gli obiettivi» saranno raggiunti.

«Lanciamissili a carica multipla, mortai di grosso calibro sono installati nei cortili di immobili presso scuole e giardini d'infanzia», ha sostenuto il ministro russo parlando alla televisione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa France Presse. Shoigu ha ribadito come «le forze armate della Federazione russa continueranno l'azione militare speciale finché gli obiettivi fissati non saranno raggiunti». E ha citato, facendo eco al presidente Vladimir Putin, la «smilitarizzazione» e «denazificazione» dell'Ucraina.

11:39 Cremlino: «Continuiamo a considerare Zelensky presidente»

La Russia continua a considerare Volodymir Zelenski il presidente dell'Ucraina, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, dopo le durissime dichiarazioni sulla leadership ucraina dei giorni scorsi. Il portavoce ha aggiunto che per ora non vi è in agenda un colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Zelesnky.

11:23 Guerra Ucraina, aerei tedeschi pattugliano cieli Polonia

L'aeronautica militare tedesca Luftwaffe ha annunciato oggi con un tweet di avere suoi aerei in volo di pattuglia nel cielo della Polonia. Il tweet mostra un Eurofghter tedesco che parte per la missione. «Decollo da una base aerea in Germania. Missione alleata per TeamLuftwaffe: proteggere i cieli sulla Polonia», si legge nel tweet. La Germania ha anche inviato sei Eurofighter in Romania, assieme a un velivolo da rifornimento A400M, e ha annunciato pattuglie aeree sul mar Baltico.

11:20 Lavrov: «Russia pronta a lavorare con USA su stabilità strategica»

La Russia è pronta a lavorare con gli Stati Uniti su questioni di stabilità strategica, ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Ria Novosti. «Su nostra iniziativa, nel febbraio 2021, il trattato russo-americano sulla limitazione delle armi offensive strategiche è stato prorogato per 5 anni senza alcuna condizione. Di comune accordo tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, è stato avviato un dialogo globale sulla stabilità strategica. Il suo compito principale è gettare le basi per il controllo futuro sulle armi e le misure di riduzione del rischio. Siamo pronti a lavorare insieme su un'equazione di sicurezza che tenga conto di tutti i fattori di stabilità strategica nella loro interrelazione», ha affermato Lavrov, parlando a un conferenza sul disarmo.

Lavrov ha affermato che la Russia è responsabile del rispetto dei suoi impegni nella sfera della sicurezza e ha esortato gli Stati Uniti e i suoi alleati ad adempiere ai propri obblighi.

11:16 Shoigu: «Operazione russa per contrastare minaccia Occidente»

L'operazione militare in Ucraina mira a proteggere la Russia dai paesi occidentali che usano gli ucraini per combattere Mosca: lo ha affermato oggi il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dalla Ria Novosti. «La cosa principale per noi è proteggere la Federazione Russa dalla minaccia militare rappresentata dai paesi occidentali che stanno cercando di usare il popolo ucraino nella lotta contro il nostro paese», ha detto Shoigu.

10:56 Turchia: «Passaggio stretti, si rispettino i patti»

La Turchia ha chiesto a tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina di rispettare i patti internazionali sul passaggio degli stretti per entrare nel mar Nero. L'ha detto il ministro della Difesa Hulusi Akar dopo che Ankara ha chiuso l'accesso, secondo quanto riporta il Guardian. Il paese membro della Nato ha bloccato l'accesso alle navi da guerra russe al mar Nero citando la Convenzione di Montreaux del 1936, che consente ad Ankara di limitare il passaggio di navi durante i periodi di guerra, a certe condizioni.

10:51 Separatisti filorussi: «Obiettivo è circondare Mariupol»

I separatisti filorussi dell'Ucraina orientale hanno annunciato l'obiettivo di circondare in giornata il porto ucraino di Mariupol. «Il compito di oggi è circondare direttamente Mariupol», ha affermato in un'intervista televisiva il leader separatista di Donetsk Denis Pushilin, citato dalla Ria Novosti.

10:04 Oggi Zelensky parla al Parlamento europeo

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky parlerà alla plenaria del Parlamento europeo. Lo annuncia in un tweet la presidente del Pe Roberta Metsola. Il discorso è annunciato per le 12.30 e riguarderà l'invasione russa dell'Ucraina.

09:54 Lukashenko: «Un thriller» organizzare i negoziati Russia-Ucraina

Aleksandr Lukashenko si è espresso sui colloqui tra Russia e Ucraina. «Se racconto come abbiamo organizzato questi negoziati, è tutto un thriller...» E il presidente ucraino sostiene che «l'incontro, secondo le prime stime, ispira un cauto ottimismo. Le parti hanno concordato di continuare il dialogo sul confine bielorusso-polacco. I negoziatori sono semplicemente fantastici, bravi. Hanno fatto più di quanto fosse possibile. Hanno svolto il loro lavoro brillantemente in 5 ore nella prima fase».

09:32 Russi bombardano aeroporto militare di Kanatovo

Le truppe russe stanno bombardando l'aeroporto militare di Kanatovo vicino a Kropyvnytskyi. Lo ha annunciato nel suo canale Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale di Kirovohrad, Maria Chorna. «L'aerodromo di Kanatovo è sotto tiro! Non lasciare i rifugi fino al segnale di cessato pericolo!», si legge.

09:30 Kuleba: «Isolare totalmente la Russia»

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto oggi più sanzioni internazionali contro la Russia dopo quello che ha definito un attacco «barbaro» alla città di Kharkiv. «Barbari missili russi attaccano la centrale Piazza della Libertà e i quartieri residenziali di Kharkiv. Putin non è in grado di abbattere l'Ucraina. Commette più crimini di guerra per rabbia, uccide civili innocenti», ha detto Kuleba sui social media. «Il mondo può e deve fare di più. AUMENTARE LA PRESSIONE, ISOLARE COMPLETAMENTE LA RUSSIA», ha scritto il ministro su Twitter.

09:22 Khamenei: «Conflitto è risultato delle politiche USA»

L'attuale situazione in Ucraina è il risultato delle azioni e delle politiche di Washington, ha affermato oggi il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. «Secondo me, anche l'Ucraina è diventata una vittima di questa politica» da parte degli Stati Uniti, ha spiegato. «Oggi, anche gli affari dell'Ucraina sono collegati a questa politica degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno portato l'Ucraina a questo punto», ha affermato il leader supremo, citato dall'agenzia di stampa Tasnim.

09:17 ONU: «Quasi 520.000 rifugiati nei Paesi di confine»

Secondo l'ultimo censimento delle Nazioni Unite pubblicato ieri sera, quasi 520.000 rifugiati ucraini in fuga dall'invasione russa si sono riversati nei paesi di confine da giovedì scorso. L'Alto Commissario per i Rifugiati (UNHCR) ha identificato 519.057 persone fuggite dai violenti combattimenti tra le truppe russe e l'esercito ucraino. La Polonia ospita di gran lunga il maggior numero di rifugiati in arrivo dall'inizio dell'invasione russa. In totale, secondo il conteggio dell'UNHCR, sarebbero 281.300.

08:57 Le Maire: «Causeremo il collasso dell'economia russa»

«Le sanzioni sono incredibilmente efficaci. Faremo una guerra economica e finanziaria totale alla Russia». Lo ha dichiarato oggi il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ospite di FranceInfo. «Causeremo il collasso dell'economia russa».

08:26 Rublo recupera dopo il crollo e si scambia a 95 sul dollaro

Recupera il rublo dopo il tonfo di ieri dovuto alle sanzioni contro l'aggressione di Putin in Ucraina ma resta in affanno. La valuta quota 95 sul biglietto verde e 103 sull'euro.

08:24 Cina: «Negoziato continui»

La Cina accoglie con soddisfazione i colloqui tra Russia e Ucraina, iniziati ieri in Bielorussia, e auspica che il processo negoziale possa continuare: lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri di Pechino.

06:53 Kazakistan: «Pronti a fornire piattaforma negoziale a Russia-Ucraina»

Il Kazakistan è pronto a fornire una piattaforma negoziale a Russia e Ucraina, se necessario: lo ha detto oggi il presidente Kassym Jomart Tokayev, citato dalla Ria Novosti.