Ucraina - Russia, il diario di oggi: Zelensky chiede immediata adesione a Ue. Il Pentagono propone «telefono rosso» con Mosca

La diretta del quinto giorno di guerra tra Russia e Ucraina e le news dell'ultima ora: attesi per oggi i colloqui tra Mosca e Kiev sul confine bielorusso, a Gimel. Putin allerta il sistema di deterrenza nucleare. Gli Stati Uniti: «Possiamo difendere noi e gli alleati».

11:25 USA vogliono canale di comunicazione con Mosca come in Siria

Il dipartimento della Difesa statunitense vuole istituire un canale di comunicazione con la Russia simile a quello creato in Siria nel 2015: è quanto riferisce Politico, citando una fonte del Pentagono. «Ora che lo spazio aereo ucraino è in discussione e viene contestato e lo spazio aereo ucraino corre proprio accanto allo spazio aereo della Nato, abbiamo comunicato ai russi che riteniamo sia necessario un canale a livello operativo... Così che possiamo evitare errori di calcolo», ha detto un alto funzionario del Pentagono.

10:46 Times: 400 mercenari Wagner per uccidere Zelensky

Oltre 400 mercenari russi, vicini al Cremlino, delle forze del gruppo Wagner, si trovano in Ucraina da cinque settimane e sono incaricati di uccidere il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Lo scrive il Times. I mercenari sarebbero arrivati dall'Africa e si trovano a Kiev con l'unica missione di uccidere il capo di stato ucraino.

10:43 Macron riceve stasera a Parigi Scholz e Von der Leyen

Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà questa sera il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Parigi per discutere della situazione in Ucraina e della «sovranità economica europea», riferisce l'Afp, citando l'Eliseo. Il presidente francese parteciperà anche a una videoconferenza con i leader di Stati Uniti, Canada, Giappone, paesi dell'Ue e Nato nella giornata di oggi, è stato spiegato.

10:43 Parlamento Lettone autorizza cittadini a combattere in Ucraina

Il parlamento lettone ha votato all'unanimità questa mattina per autorizzare i suoi cittadini a combattere in Ucraina se lo desiderano. Lo ha affermato il parlamento in una dichiarazione. «I nostri cittadini che vogliono sostenere l'Ucraina e prestarvi servizio volontario per difendere l'indipendenza dell'Ucraina e la nostra sicurezza comune devono essere in grado di farlo», ha commentato Juris Rancanis, presidente della commissione parlamentare Difesa.

10:39 Kiev: «5.300 soldati russi uccisi»

In una dichiarazione pubblicata su Facebook, funzionari ucraini hanno affermato che circa 5.300 soldati russi sono stati uccisi e hanno affermato che 191 carri armati, 29 jet da combattimento, 29 elicotteri e 816 mezzi corazzati per il trasporto di personale sono stati distrutti dalle forze ucraine. La BBC non è stata in grado di verificare in modo indipendente queste affermazioni, sebbene il Ministero della Difesa del Regno Unito ritenga che la Russia abbia subito perdite «pesanti» nelle fasi iniziali del conflitto.

10:10 Combattimenti per tutta la notte a Mariupol

Il capo dell'amministrazione separatista di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha detto in tv che per tutta la notte si è continuato a combattere attorno a Mariupol, strategica città portuale nel sud del paese. Kyrylenko non ha specificato se le forze russe e i separatisti abbiano fatto progressi..

10:05 Zelensky chiede «immediata» membership nell'UE

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha chiesto «l'immediata» membership dell'Ucraina nell'Unione europea. «Sono sicuro che è giusto. Sono sicuro che ce lo meritiamo. Sono sicuro che sia possibile», ha detto Zelensky a proposito dell'ingresso immediato dell'Ucraina nell'UE.

«Ci rivolgiamo all'Ue per quello che riguarda un'adesione senza ritardi dell'Ucraina con una nuova procedura speciale», ha chiesto Zelensky. «Il nostro obiettivo è stare insieme con tutti gli altri europei e cosa più importante, sullo stesso livello».

09:53 Mosca: esportatori russi dovranno vendere 80% dei ricavi in valuta

Le aziende esportatrici russi dovranno vendere l'80% dei ricavi in valuta realizzati a partire da oggi. Lo ha stabilito il ministero delle Finanze di Mosca.

09:45 Medisnky: Mosca vuole «accordo» con Kiev

Mosca vuole trovare «un accordo» con Kiev durante i colloqui di oggi in Bielorussia, ha affermato il negoziatore russo e consigliere del Cremlino Vladimir Medinsky, nel quinto giorno dell'invasione russa dell'Ucraina. «Ogni ora che il conflitto si trascina, cittadini e soldati ucraini muoiono. Abbiamo concordato di raggiungere un accordo, ma deve essere nell'interesse di entrambe le parti», ha detto alla televisione russa.

09:44 Richieste Kiev: cessate il fuoco immediato e ritiro truppe

I due punti chiave delle richieste dell'Ucraina nel corso dei negoziati che stanno per iniziare a Gomel sono un immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino, secondo l'ufficio del presidente Zelensky.

09:39 Londra: «Stop ai rapporti finanziari con Banca centrale russa»

«Il Cancelliere dello Scacchiere, in coordinamento con il governatore della Banca d'Inghilterra, annuncia l'intenzione del governo britannico di adottare ulteriori misure economiche restrittive in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia prendendo di mira la Banca centrale della Federazione Russa». E' quanto si legge in una nota.

Le misure, si spiega, consentiranno di «vietare a qualsiasi persona fisica o giuridica del Regno Unito di intraprendere transazioni finanziarie che coinvolgano la banca centrale russa, il fondo patrimoniale nazionale russo e il ministero delle finanze del paese».

09:37 Russi conquistano 2 cittadine nel sud est

Le forze di invasione russe hanno conquistato due piccole città nel sud-est dell'Ucraina e l'area intorno a una centrale nucleare, ha riferito l'agenzia di stampa Interfax lunedì. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno preso il controllo delle città di Berdyansk ed Enerhodar nella regione sudorientale di Zaporizhzhya in Ucraina, nonché dell'area intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, ha riferito Interfax. Le operazioni dell'impianto sono continuate normalmente, ha detto. L'Ucraina ha negato che la centrale nucleare fosse caduta in mano russa, secondo l'agenzia di stampa.

09:32 Bielorussia: sì ad armi nucleari sul nostro territorio

Il 65,16% degli elettori bielorussi ha votato a favore del referendum costituzionale per abbandonare la neutralità del Paese e autorizzare il posizionamento di armi nucleari sul suo territorio. Dopo l'annuncio del governo sui risultati si sono scatenate proteste e sono state arrestate almeno 800 persone. Il risultato del referendum prospetta la possibilità per la Russia di posizionare le sue armi, anche nucleari sul territorio bielorusso.

09:31 Mosca: «Distrutti 1.114 elementi infrastruttura militare ucraina»

Le forze russe hanno distrutto 1.114 elementi dell'infrastruttura militare ucraina dall'inizio dell'operazione speciale, ha detto lunedì il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov in una conferenza stampa. In particolare sono stati distrutti 31 posti di comando e comunicazione dell'esercito ucraino, ha affermato. «Inoltre, abbiamo messo fuori combattimento 314 carri armati e veicoli corazzati di altro tipo, 57 lanciarazzi, 121 sistemi di artiglieria e mortai e 274 veicoli militari », ha aggiunto Konashenkov.

09:18 Farnesina raccomanda agli italiani di lasciare la Russia

La Farnesina «raccomanda fortemente ai connazionali presenti» in Russia «a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d'affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia con i mezzi commerciali tuttora disponibili». E' quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri. Il ministero degli Esteri raccomanda inoltre di «informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri su questo sito e sui siti della rete diplomatico-consolare». «In questo quadro, si raccomanda inoltre di posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa», si legge ancora.

09:17 Intelligence britannica: truppe russe ancora a 30 km da Kiev

L'aggiornamento di intelligence del ministero della difesa britannica segnale che «Il grosso delle forze di terra russe sono ancora a 30 km a nord di Kiev. L'avanzata delle truppe russe è rallentata dalla resistenza dell'esercito ucraino presso l'aeroportodi Hostomel, obbiettivo chiave per i russi.... Continuano pesanti scontri a Chernihiv e Kharkiv, entrambe le città restano sotto il controllo ucraino»:

Tra le cause del rallentamento dell'offensiva russa, l'intelligence britannica cita «problemi logistici» oltre alla «forte resistenza ucraina». Per la prima volta, inoltre, dice il bollettino, «l'esercito russo per la la prima volta ha dovuto riconoscere di aver subito perdite».

08:55 Londra accelera su contrasto «denaro sporco» russo

Il governo britannico accelera sul progetto di legge che mira a introdurre misure di contrasto alla criminalità economica e al 'denaro sporco' che punta a colpire oligarchi russi vicini al Cremlino. Le nuove norme saranno sul tavolo di Boris Johnson martedì: «non c'è posto per soldi sporchi nel Regno Unito», ha detto il Premier. «Andiamo più veloci per abbattere la facciata dietro cui si nascondono da troppo tempo coloro che sostengono la campagna di distruzione di Putin», ha detto Johnson.

08:43 Gas, in Europa rialzo di oltre 28%

Balzo del gas in apertura sul mercato europeo: i futures sul Dutch TTF si scambiano a 120 euro il megawattora, in rialzo di oltre 28% dopo le sanzioni occidentali alla Russia.

08:42 Russia: «Preso controllo sito nucleare Zaporizhzhya»

L'esercito russo ha preso il controllo del territorio che circonda la centrale nucleare di Zaporizhzhya, nel sudest dell'Ucraina, lo riferisce il ministero della Difesa russo.

08:37 Esercito Russia: «Civili possono lasciare liberamente Kiev»

«Tutti i civili della città possono lasciare la capitale liberamente attraverso l'autostrada Kiev-Vassylkiv», ha detto parlando in tv il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konachenkov accusando, però, le autorità ucraine di usare i cittadini come scudo umano.

08:35 Dollaro si rafforza come bene rifugio su quasi tutte le valute

Il dollaro si rafforza su quasi tutte le valute, dopo la decisione di rafforzare le sanzioni nei confronti della Russia che ha aggredito l'Ucraina. Il biglietto verde vale 1,1186 sull'euro, da 1,1267 della chiusura venerdì. Salgono anche le quotazioni dello yen che si apprezza sull'euro a 129,02 mentre è fermo sulla la valuta statunitense a 115,54.

08:33 Russia ha usato sistema missilistico Iskander da Bielorussia

La Russia ha usato il sistema missilistico Iskander con missili balistici per bombardare l'aeroporto Zhytomyr, a ovest di Kiev, dalla Bielorussia. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, come riportano i media ucraini, il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko.

08:32 Francia esclude invio militari: «Non siamo in guerra»

La Francia «esclude» l'invio di soldati francesi in Ucraina. Tuttavia, ha sottolineato il portavoce del governo Gabriel Attal a Farnce Info e France Inter, il paese sta fornendo già supporto materiale agli ucraini. «Abbiamo consegnato armi, continuiamo a consegnarne e aumenteremo le nostre consegne. Il presidente Zelensky ha comunicato un elenco molto chiaro delle attrezzature di cui ha bisogno e noi stiamo rispondendo a questo», ha spiegato.

La Francia «non è in guerra», ma «è al fianco di un Paese, l'Ucraina, a cui la Russia fa guerra». «L'accompagna, lo sostiene, nel settore umanitario, nell'equipaggiamento della difesa, è anche mobilitata per raggiungere un cessate il fuoco e una soluzione di questo conflitto», ha detto Attal.

08:31 Mosca: «Totale controllo dello spazio aereo ucraino»

Il ministero della Difesa russo dichiara che l'aviazione russa ha conquistato il totale controllo dello spazio aereo sull'Ucraina. Lo riporta Ria Novosti.

08:30 Inizio colloqui in Bielorussia previsto alle 11 italiane

L'inizio dei negoziati tra la Russia e l'Ucraina in Bielorussia è previsto per le 11 ora italiana. Lo ha riferito un responsabile della delegazione russa indicando nelle 9, ora di Greenwich, il previsto avvio dei colloqui. Secondo quanto riferito, la delegazione ucraina raggiungerà il luogo dei negoziati con un elicottero polacco e i colloqui tra le parti inizieranno entro un'ora e mezzo.

08:29 Estonia: «Se attaccati ci affideremo alla NATO»

«Non bisogna lasciare che la guerra travolga la democrazia ucraina, ma soprattutto non bisogna lasciare a Putin campo libero. Siamo un Paese Nato dal 2004. Dallo stesso anno membro dell'Unione europea. Se dovessimo venire attaccati, se dovessimo immaginare da Mosca una qualche forma di aggressione anche nei nostri confronti, richiederemmo immediatamente l'attivazione dell'articolo 5 dello statuto dell'alleanza». Così l'ambasciatore dell'Estonia in Italia, Paul Teesalu, in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

08:05 Banca centrale russa: stop a vendite azioni da parte di stranieri

La banca centrale russa ha vietato ai broker attivi sulla borsa di Mosca di vendere azioni nei portafoglio di non residenti in Russia, nel tentativo di evitare il crollo dei mercati russi dopo le sanzioni occidentali nel weekend, che impediscono all'istituto centrale di usare le proprie riserve.

07:58 Banca centrale russa alza tasso di riferimento al 20%

La banca centrale russa ha deciso di alzare il tasso di riferimento al 20% dal 9,5%. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

07:35 Kiev esce dal coprifuoco: riprenderà stasera alle 22

Alle 8 del mattino, ora locale, Kiev è uscita da coprifuoco imposto sabato dalle autorità locali e i residenti della capitale ucraina hanno potuto lasciare i rifugi sotterranei in cui si trovavano a causa dei bombardamenti russi. I negozi di alimentari potranno riaprire e il trasporto pubblico inizierà a circolare, anche se i treni della metropolitana funzioneranno a singhiozzo.

Tuttavia, i funzionari di Kiev hanno avvertito che la guerra è tutt'altro che finita, poiché i combattimenti di strada continuano in quasi tutti i distretti della città. «Dopo le 8 del mattino vedrete fortificazioni, barriere anticarro e altre fortificazioni per le strade di Kiev», ha affermato l'amministrazione cittadina rivolgendosi ai residenti. Il coprifuoco riprenderà alle 22 e durerà fino alle 7 di domani. Ma ai residenti è stato consigliato di non lasciare le loro case e i rifugi durante il giorno se non in caso di assoluta necessità.

07:31 Repubblica autoproclamata di Donetsk sospende mobilitazione

Il capo della repubblica autoproclamata di Donetsk, Denis Pushilin, ha dichiarato la sospensione della mobilitazione generale, motivando «la quantità necessaria è già stata raggiunta nelle direzioni necessarie».

06:29 Von der Leyen: «Vogliamo che l'Ucraina si unisca all'UE»

In un'intervista a Euronews, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso il suo sostegno all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. «Sono dei nostri e vogliamo che si uniscano a noi», ha detto.