Ucraina - Russia, il diario di oggi. Kiev conferma: «Negoziati al confine con la Bielorussia». Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare

L'Ucraina ha accettato di partecipare ai colloqui a Gomel, in Bielorussia. La delegazione russa ci andrà, ha detto un membro citato dalla Ria Novosti, dichiarandosi soddisfatto che «Kiev abbia preso la decisione di recarsi ai colloqui con la Federazione russa malgrado le previsioni dei pessimisti».

Secondo l'agenzia Belta, questi colloqui avranno luogo nella regione di Gomel al confine tra Ucraina e Bielorussia. Uno dei membri della delegazione russa, Flutsky, ha detto che la parte russa intende essere «piuttosto intransigente». Dalla Russia fanno sapere inoltre che il presidente bielorusso Alexandr Lukashenko ha avuto un ruolo nella decisione ucraina di accettare i colloqui.

Anche l'Ucraina conferma i negoziati

«Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat». Lo ha scritto oggi su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina», ha aggiunto Zelensky confermando il ruolo svolto dal presidente bielorusso.

16.13. Colloquio telefonico Draghi - Berlusconi

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Al centro del colloquio gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

16.11. Venislavsky: «Iniziati colloqui delegazioni ucraina e russa»

Il deputato popolare del «Servo del popolo» Fedor Venislavsky ha detto che i colloqui tra le delegazioni ucraina e russa sono iniziati. Lo riportano Unian e altri social media ucraini.

16.09. Stoltenberg: da Putin «retorica aggressiva» su nucleare

Quella del presidente Vladimir Putin sul nucleare è una «retorica aggressiva»: lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, spiegando comunque che l'Alleanza «non vede la Russia come una minaccia inevitabile», sebbene le sue azioni siano diventate più aggressive. Stoltenbergh ha quindi confermato che la Nato sostiene l'obiettivo dell'Ucraina di entrare nell'Alleanza, ma questo richiederà il consenso di tutti i membri».

15.44. Kuleba: «Colloqui senza precondizioni una vittoria per Kiev»

«Il fatto che la Russia sia pronta a colloqui senza prerequisiti, senza ultimatum, è già una vittoria per l'Ucraina». Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in conferenza stampa. «Andiamo lì per ascoltare e dire cosa pensiamo di questa guerra della Russia», ha sottolineato il capo della diplomazia di Kiev.

15.34. USA: «Allerta sistema di deterrenza russa con minacce inesistenti»

«Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto di porre in stato di allerta speciale il sistema di deterrenza russa, che comprende anche l'arsenale nucleare, sulla base di minacce inesistenti». Lo ha riferito la Casa Bianca, spiegando che né gli Stati Uniti né la Nato stanno minacciando Mosca.

15.31. USA pronti a rispondere alla Russia se reagisce a sanzioni

Gli Stati Uniti sono pronti a rispondere alla Russia se Mosca reagirà alle sanzioni contro la banca centrale. L'ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha risposto alla notizia da parte di Putin di vendicarsi duramente contro tutte le nazioni che sono intervenute direttamente nel conflitto in Ucraina, sollevando lo spettro dello status del suo paese come potenza nucleare.

«Questo sta accadendo molto rapidamente. E l'imposizione di sanzioni alla Banca centrale non consentirà alla Banca centrale di proteggere il rublo e l'economia russa. Non posso dire come reagiranno i russi a questo. Vladimir Putin è molto imprevedibile. Vediamo come reagisce. Ma dovrebbe sapere che quando risponderà, saremo pronti a rispondere anche noi», ha detto la diplomatica.

15.21. Kiev: «Obiettivi strategici di Putin falliti»

«Vladimir Putin non è riuscito a raggiungere nessun obiettivo strategico in tre giorni e mezzo di guerra. Voleva un'operazione lampo ma tutte le forze ucraine hanno resistito e continuano a resistere. Nessuna grande città è in mano dei russi». Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, in conferenza stampa.

15.19. Johansson: «Finora 300 mila ucraini entrati nella UE»

Finora almeno 300 mila ucraini sono entrati nei territori dell'Ue». Lo ha annunciato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, al suo arrivo al Consiglio straordinario affari interni sull'Ucraina. «Sono orgogliosa di come i cittadini ai confini europei stiano mostrando solidarietà concreta con gli ucraini in fuga da questa terribile guerra», ha aggiunto.

15.09. Algeria: «Pronti a fornire più gas all'UE»

Il colosso pubblico algerino degli idrocarburi Sonatrach è pronto a fornire più gas all'Europa, in caso di calo delle esportazioni russe con la crisi ucraina, instradandolo in particolare attraverso il gasdotto Transmed che collega l'Algeria all'Italia, ha dichiarato oggi il suo capo. Sonatrach è «un fornitore affidabile di gas per il mercato europeo ed è pronto a supportare i suoi partner a lungo termine in situazioni difficili», ha dichiarato al quotidiano Liberté il suo amministratore delegato, Toufik Hakkar.

14.58 Le accuse della Difesa russa: «Ucraini usano armi al fosforo»

I militari ucraini, nel disperato tentativo di contenere l'offensiva delle truppe russe, hanno iniziato l'uso massiccio di munizioni piene di fosforo nella periferia di Kiev vicino all'aeroporto di Gostomel. Secondo la Difesa rusa, le forze ucraine utilizzano proiettili da 122 mm per obici D-30 e razzi per supporti BM-21 Grad di fabbricazione sovietica, munizioni vietate dal terzo protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi disumane del 1980.

14.57. Erdogan si propone di fare da intermediario

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan terrà una riunione di gabinetto domani per discutere le misure necessarie a stabilizzare la crisi in Ucraina, ha detto a Sputnik una fonte dell'amministrazione presidenziale turca. Erdogan si è già proposto di fare da intermediario tra Russia e Ucraina, secondo il capo delle comunicazioni dell'ufficio presidenziale, Fahrettin Altun.

14.37. Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare russo

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinano che il sistema di deterrenza nucleare sia posto in massima allerta: lo riferisce l'agenzia Reuters. «I Paesi occidentali non solo stanno prendendo azioni economiche non amichevoli contro il nostro Paese, ma i leader dei principali Paesi della NATO stanno facendo dichiarazioni aggressive sul nostro Paese». Lo ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin, ordinando lo stato di massima allerta per le forze di deterrenza nucleare.

14.36. Blinken: «Dagli USA 54 milioni di dollari in aiuti umanitari»

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato oggi che gli Stati Uniti stanno inviando quasi 54 milioni di dollari in aiuti umanitari all'Ucraina per assistere le persone colpite dall'invasione russa. In una dichiarazione rilasciata oggi, Blinken ha affermato che i fondi andranno alle organizzazioni umanitarie internazionali per fornire cibo, acqua, riparo e assistenza sanitaria agli ucraini bisognosi e aiutare a riunificare le famiglie che sono state separate dagli attacchi della Russia.

14.34. Solidarietà all'Ucraina, almeno 100.000 persone manifestano a Berlino

Almeno 100.000 persone stanno manifestando oggi a Berlino in solidarietà con l'Ucraina invasa dalle truppe russe, ha detto all'Afp un portavoce della polizia nella capitale tedesca, mentre gli organizzatori hanno menzionato 500.000 partecipanti. I manifestanti, riuniti davanti alla Porta di Brandeburgo e al Reichstag, l'edificio della Camera dei Deputati, hanno esposto bandiere a colori giallo e blu in solidarietà con il Paese.

14.18. Sindaco di Kiev: «Nessun militare russo nella capitale»

Il sindaco della capitale ucraina Kiev ha affermato che non ci sono truppe russe in città, con gli ucraini che continuano a difendersi dagli attacchi. Vitali Klitschko ha detto che i funzionari «militari, delle forze dell'ordine e della difesa territoriale» continuano a «rilevare e neutralizzare i sabotatori». Secondo il sindaco, citato dalla Bbc, dall'inizio dell'invasione russa, nove civili sono stati «persi o uccisi» a Kiev, incluso un bambino.

14.14. Patriarca Kirill: «Forze del male» si oppongono a Mosca in Ucraina

Il patriarca ortodosso russo Kirill ha definito oggi «forze del male» gli oppositori di Mosca in Ucraina che vogliono spezzare l'unità storica tra i due Paesi, nel quarto giorno dell'invasione da parte della Russia. «Dio non voglia che l'attuale situazione politica in Ucraina, un paese fratello a noi vicino, sia usata in modo tale che le forze del male prevalgano», ha detto Kirill durante il suo sermone domenicale, sembrando così portare il suo sostegno all'invasione russa del Ucraina.

Secondo lui, le «forze del male» sono quelle che «combattono l'unità» della Chiesa ortodossa russa con i paesi emersi dalla Rus', uno stato medievale considerato l'antenato della Russia, dell'Ucraina e della Bielorussia.

14.05. Svizzera lavora a incontro Russia-Ucraina martedì a Ginevra

La Svizzera sta lavorando all'organizzazione di un incontro tra la Russia e l'Ucraina a Ginevra, ha riferito oggi l'emittente svizzera RTS. Secondo quanto spiegato, il presidente svizzero Ignazio Cassis «sta lavorando per organizzare un incontro Russia-Ucraina martedì» prossimo, 1 marzo.

13.58. Anche la Francia chiude il suo spazio aereo alla Russia

Anche la Francia ha deciso di chiudere il suo spazio aereo a tutti «gli aerei e le compagnie russe». Lo ha annunciato questa mattina il ministero dei Trasporti francese.

13.25. Germania: treni gratuiti per profughi ucraini in arrivo da Polonia

La Germania consentirà a tutti i rifugiati ucraini dalla Polonia di viaggiare gratuitamente sui treni a lunga percorrenza a partire da oggi, ha annunciato la compagnia ferroviaria nazionale statale Deutsche Bahn. «In collaborazione con le ferrovie polacche, la Deutsche Bahn si prepara a mettere sui binari (...) vagoni aggiuntivi e treni speciali» se i profughi ucraini, in fuga dalla guerra, dovessero arrivare in massa, è stato spiegato in un comunicato.

13.22. Minsk ospiterà armi nucleari se Polonia farà altrettanto

La Bielorussia inviterà Mosca a schierare armi nucleari sul proprio territorio se gli Stati Uniti o la Francia le dispiegheranno in Polonia o in Lituania: è quanto ha detto oggi il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, citato dalla stampa locale, facendo riferimento a una conversazione su questo dossier avuta ieri con l'inquilino dell'Eliseo Emmanuel Macron.

13.10. Giappone: sanzioni a Putin e banche russe fuori da sistema Swift

Il Giappone si è unito ai paesi occidentali nella decisione di bloccare molte banche russe dal sistema di pagamento Swift, ha detto oggi il primo ministro Fumio Kishida. Kishida ha aggiunto che il Giappone applicherà sanzioni al presidente russo Vladimir Putin ed estenderà 100 milioni di dollari in aiuti umanitari di emergenza all'Ucraina, riferisce l'agenzia Reuters.