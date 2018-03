Milan: l’era Yonghong Li è già ai titoli di coda

MILANO - Ormai è un classico durante le pause del campionato imposte dal calendario internazionale: si spengono i riflettori sulle gesta eroiche della squadra guidata da Gennaro Gattuso e puntualmente tornano a galla i problemi della società rossonera, con il rischio fallimento per l’Ac Milan, secondo alcuni ormai dietro l’angolo.

Nel quieto - apparentemente - primo mercoledì di primavera, molti organi di informazione sono tornati a parlare delle vicende legate ai problemi finanziari del proprietario del club di via Aldo Rossi, Yonghong Li. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, a firma dell’ormai consolidata coppia Gabanelli-Gerevini, il tribunale del popolo di Shenzhen avrebbe ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande, in pratica la società più importante e quella considerata con maggiore liquidità tra le varie indicate nel curriculum ufficiale di Yonghong Li.

Fallimento!

Un aggiornamento che non dovrebbe avere ripercussioni dirette sul Milan, ma che finisce per minare ulteriormente la credibilità di un progetto, che continua a evidenziare oscure sacche di mistero difficilmente interpretabili, e soprattutto di un imprenditore del quale in Cina nessuna sa praticamente nulla se non queste inquietanti notizie. A maggior ragione se consideriamo che questo dovrebbe essere un momento fondamentale per il Milan, quello nel quale iniziare a raccogliere ricavi e proventi della massiccia campagna di comunicazione effettuata proprio in Cina negli ultimi 12 mesi.

La garanzia di Elliott

La considerazione che parallelamente viene spontaneo fare è legata al ruolo di Elliott in tutta questa vicenda. Si sa che il club di via Aldo Rossi e il suo presidente Yonghong Li sono debitori nei confronti dell’hedge fund americano della corposa cifra di 303 milioni, senza considerare i massicci interessi grazie ai quali si arrivano a sfiorare i 370 milioni. Come se non bastasse, Elliott ha offerto la propria disponibilità a garantire un ulteriore prestito di 35 milioni al proprietario cinese del club, chiamato entro la fine di marzo ad un nuovo aumento di capitale.

Dulcis in fundo, il fondo di Paul Singer ha offerto il proprio supporto a Marco Fassone nell’incontro che il Milan dovrà affrontare ad aprile con l’Uefa per il delicato esame sul fairplay finanziario e le conseguenti sanzioni derivanti dal settlement agreement tutte da stabilire.

Asta per il Milan

Elliott di fatto ha già messo le mani sul club di via Aldo Rossi, facendo da garante per tutte le inadempienze finanziarie del suo nuovo e precario proprietario, e questo potrebbe voler dire solo una cosa: non avendo intenzione di gestire direttamente il Milan, ma avendo a cuore il futuro di una società più gloriose del calcio mondiale, a breve il fondo americano darà vita ad un’asta, seguendo più o meno i desiderata dello stesso Yonghong Li che da tempo è alla ricerca di un socio in grado di supportarlo nella gestione del club.

Tre cordate

Nelle scorse settimane settimane abbiamo anticipato alcuni nomi, tra cui il più interessante è indubbiamente quello di Saeed Al-Falasi, membro di una famiglia nobile degli Emirati Arabi e proprietario del gruppo International Triangle, attivo in diversi settori, dal commercio internazionale all’edilizia e brokeraggio. Ma l’uomo d’affari con uffici a Dubai non sarebbe l’unico interessato a mettere le mani sul Milan. Si parla anche di una cordata russa facente capo al miliardario di origine uzbeka Alisher Uzmanov, tra l’altro socio di minoranza dell’Arsenal, e perfino di un misterioso fondo americano.

Una cosa è certa, il futuro societario del Milan è tutto ancora da scrivere ma con la tutela di Elliott a fare da garante non potrà che essere roseo.