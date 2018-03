Serie A: Juve e Inter scombussolano i programmi del Milan

MILANO - L’avventura europea per il Milan è finita, nel peggiore dei modi vista la scandalosa direzione arbitrale dello svedese Eriksson all’Emirates contro l’Arsenal, ma comunque è arrivata alla fine. Non così per altre tre squadre italiane approdate ai quarti di finale delle rispettive competizioni, la Lazio in Europa League, Roma e Juventus in Champions. Proprio i bianconeri, alla luce del sorteggio venuto fuori dall’urna di Nyon, potrebbero scombussolare il cammino del Milan in campionato. Il match di campionato tra i campioni d’Italia e gli uomini di Gennaro Gattuso, in programma sabato 31 marzo all’Allianz Stadium alle ore 20.45, potrebbe subire uno spostamento proprio a seguito della richiesta della Juventus.

Voglia di anticipo

Buffon e compagni infatti affronteranno il Real Madrid in casa martedì 3 aprile, nella prima sfida casalinga di Champions League, per poi replicare al Santiago Bernabeu mercoledì 11. Per questa ragione pare che stia per partire una richiesta ufficiale da parte del club bianconero alla Lega, con l’obiettivo di anticipare il match contro il Milan a venerdì 30, oppure mantenerlo anche sabato 31, però alle 12.30 oppure al massimo alle 15.00.

Logica o bene comune?

Uno spostamento che potrebbe perfino far comodo al Milan visto che l’altro match ancora alla ricerca di una collocazione nel calendario della Lega è il derby, rimandato nell’infausta domenica della morte di Davide Astori. Il club di via Aldo Rossi spinge per recuperare il match mercoledì 25 aprile, giorno di festa e quindi più adatto a far convenire a San Siro gli oltre 70.000 che avevano già acquistato i tagliandi per il derby del 4 marzo.

L’Inter però, appoggiato dalla Lega che pretende il recupero delle gare rinviate nelle prime date disponibili, sta facendo di tutto per fissare la data tra il 3 e il 4 aprile. Se i nerazzurri - e la logica della Lega - dovessero spuntarla sulla ragione del bene comune e sull’interesse dei tifosi, allora davvero per il Milan anticipare di un giorno il confronto con la Juventus potrebbe essere utile in vista del derby più sentito degli ultimi anni.

I tifosi biancorossonerazzurri faranno bene ad appuntarsi queste date sul calendario perchè da questi confronti potrebbe davvero decidersi la stagione delle tre squadre.