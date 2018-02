Sorteggi Europa League: scontro da brivido per il Milan

MILANO - C’era grande attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, appena effettuato a Nyon. Dopo l’eliminazione - con abbondanti dosi di rimpianti - di Napoli e Atalanta, sono rimaste due sole squadre italiane, Milan e Lazio a fronteggiare alcune corazzate del calcio europeo come Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal, Zenit San Pietroburgo, Lione, oltre a squadre meno blasonate ma altrettanto attrezzate come le russe CSKA e Lokomotiv Mosca, Dinamo Kiev, Lipsia, Sporting Lisbona, Athletic Bilbao, Marsiglia, Salisburgo e Viktoria Plzen.

Milan contro i Gunners

Ebbene al Milan è toccato in sorte l'Arsenal di Arsene Wenger, mentre alla Lazio è andata meglio con la Dinamo Kiev.

Questi gli accoppiamenti pescati dall'ambasciatore della finale di Europa League a Lione, Eric Abidal:

Lazio - Dinamo Kiev

Lipsia - Zenit San Pietroburgo

Atletico Madrid - Lokomotiv Mosca

Cska Mosca - Lione

Marsiglia - Athletic Bilbao

Sporting Lisbona - Viktoria Plzen

Borussia Dortmund - Salisburgo

Milan - Arsenal