Via al Mondiale senza Italia: CR7 contro la Spagna, girone tosto per Messi

MILANO - Che sofferenza. È bastata solo la cerimonia del sorteggio che ha deciso la composizione degli otto gironi della fase finale dei Mondiali Russia 2018, i primi dopo 60 anni senza l’Italia, per scatenare la rabbia più profonda in tutti gli appassionati di calcio azzurri sistemati davanti ai teleschermi. Per la cronaca sarà Russia-Arabia Saudita la gara inaugurale della kermesse presentata in pompa magna dal presidente Putin. Il match si giocherà il 14 giugno allo stadio Luzhniki di Mosca.

Sono però tanti altri gli elementi di interesse per quello che è venuto fuori dai gironi: un situazione decisamente abbordabile per i padroni di casa dela Russia, con Uruguay, Arabia Saudita e Egitto nel gruppo A; il derby della penisola iberica tra Spagna e Portogallo nel gruppo B; un girone tosto per l’Argentina di Messi, con Islanda, Croazia e Nigeria; e per finire i nostri carnefici svedesi nel girone con Germania, Messico e Corea del Sud.

I Gironi

Ecco la composizione definitiva degli 8 gironi:

Gruppo A: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay

Gruppo B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran

Gruppo C: Francia, Australia, Perù, Danimarca

Gruppo D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria

Gruppo E: Brasile, Svizzera, Costarica, Serbia

Gruppo F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud

Gruppo G: Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra

Gruppo H: Polonia, Senegal, Colombia, Giappone