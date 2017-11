Verso Benevento-Milan: ecco come giocherà il primo Milan di Gattuso

MILANO - Il Milan si appresta a vivere la prima partita di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera dopo l'esonero di Vincenzo Montella e soprattutto dopo gli ultimi altalenanti risultati di una squadra ormai a distanze siderali dal quarto posto, il vero e sbandierato obiettivo di inizio stagione della formazione milanista. A Milanello e dintorni si continua a parlare ancora del vecchio allenatore, dei motivi che hanno portato al suo licenziamento e di cosa l'ex tecnico anche di Fiorentina e Sampdoria ha sbagliato negli ultimi mesi a Milano; eppure è ora di voltare pagina, la classifica piange e domenica (inizio ore 12.30) i rossoneri sono di scena a Benevento in casa dell'ultima della classe, ferma ancora a quota zero punti dopo 14 giornate di campionato, il peggior ruolino di marcia nella storia della serie A.

Formazione

Allo stadio Santa Colomba, Gattuso si presenterà con poche rivoluzioni rispetto all'ultimo Milan mandato in campo da Montella, un po' per i pochi giorni di lavoro avuti a disposizione ed un po' per non aggiungere un trauma allo spogliatoio che deve iniziare a metabolizzare il cambio di allenatore. Il modulo tattico che l'ex centrocampista adotterà in Campania è il 3-4-3: Donnarumma fra i pali,Musacchio (favorito su Zapata), Bonucci e Romagnoli in difesa, Abate (rilanciato dal vecchio compagno di squadra), Kessie, Biglia e Rodriguez a centrocampo, Suso, Kalinic (confermato nonostante tutto) e Bonaventura in avanti. Da capire resta la posizione che occuperanno Suso e Bonaventura, ovvero se i due agiranno ai lati di Kalinic in un 3-4-3 classico, o alle spalle del croato in un 3-4-2-1 adottato spesso anche da Montella nell'ultimo mese.