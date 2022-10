Gonzalo Higuain dice addio al calcio. A 34 anni l'ex bomber e recordman del Napoli lascia per sempre il calcio giocato dopo l'esperienza all'Inter Miami in MLS. Ieri notte ha giocato la sua ultima partita contro i New York City perdendo tra l'altro 3-0.

«Spero che i tifosi e la gente mi ricorderanno come una brava persona che è la cosa più importante - ha detto - Spero che mi ricordino per i miei valori, per il mio rispetto. Nella vita puoi vincere o perdere, ma non è questo che ti caratterizza. Essere una brava persona è quello che ti deve caratterizzare. Spero che sia questo la cosa per cui mi ricorderanno. Alla lunga è quello che importa di più. Quando smetti di giocare a calcio nessuno ti scrive, il telefono non squilla. Ma aver visto così tanti messaggi ricevuti per la persona che sono stato e non per quello che ho fatto in campo, mi ha fatto molto piacere».

Higuain in carriera ha disputato più di settecento partite coi club, quasi ottocento contando anche la nazionale argentina, 366 gol dei quali 36 che gli valgono il primato di gol segnati in serie A con il Napoli. Così come il gol all'89' di San Siro che significò buona parte di scudetto bianconero in un derby d'Italia vinto in rimonta. Ha giocato con il Real, la Juve, il Milan, il Chelsea ed infine l'Inter Miami.

Bremer è ko: fuori almeno venti giorni

La Juventus perde Bremer. Il difensore brasiliano dovrà stare fuori dal campo circa 20 giorni dopo l'infortunio subito nel derby vinto contro il Torino per 1-0. Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane con Bremer che salterà sicuramente le sfide contro Empoli e Lecce. Bremer potrebbe provare a recuperare per la sfida dell'Allianz contro l'Inter, oppure il Verona al Bentegodi o la Lazio in casa.