Milan: altra grana per mister Montella

MILANO - Non solo Leonardo Bonucci. A turbare i sonni già piuttosto inquieti di Vincenzo Montella, alla vigilia di due appuntamenti di fuoco che potrebbero decidere il futuro del tecnico, c’è anche Jack Bonaventura, uscito malconcio dal campo durante Milan-Genoa. Secondo indiscrezioni provenienti da Milanello, l’ex fantasista atalantino non dovrebbe avere nulla di grave ma è probabile un suo stop sia per la trasferta veronese in casa del Chievo, sia per il big match di sabato pomeriggio a San Siro contro la Juventus campione d’Italia.

Ipotesi di formazione

Una notizia che da un lato accresce le difficoltà già non indifferenti dell’allenatore rossonero, dall’altra però potrebbe semplificare le sue scelte di formazione in vista di questo delicatissimo doppio impegno. Con l’assenza forzata di Bonucci e Bonaventura, infatti, Montella potrebbe sistemare la squadra con un più logico 4-3-3, Donnarumma tra i pali; Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez nella linea difensiva a 4; Kessiè, Biglia e Calhanoglu in mezzo al campo e un trio offensivo formato da una punta centrale, Andrè Silva il favorito, e due attaccanti esterni come Suso e Borini.

L’alternativa potrebbe essere il turco in linea con Suso e una mezzala di ruolo accanto a Kessiè e Biglia, magari Locatelli o il redivivo Montolivo.