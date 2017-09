Biglia in dubbio: Montella prepara la sorpresa alla Lazio

MILANO - Iniziano ad emergere i primi problemi per Vincenzo Montella. Al ritorno dalla lunga gita con le rispettive nazionali, i due sudamericani Lucas Biglia e Gustavo Gomez hanno avuto un problema sul volo di rientro, arrivando in ritardo a Milanello rispetto ai compagni.

Solo che mentre per il paraguayano è prevista un’altra domenica in tribuna, o al massimo in panchina, il regista dell’albiceleste era pronto al debutto con la maglia da titolare del Milan, proprio al cospetto di quella squadra, la Lazio, di cui ha indossato la fascia di capitano fino a pochi mesi fa.

Come contro il Cagliari

A questo punto tutto è di nuovo in discussione, anche il nuovo aggiustamento tattico studiato da mister Montella in vista della sfida dell’Olimpico. Negli ultimi giorni al centro sportivo di Carnago, infatti, l’allenatore rossonero ha provato Riccardo Montolivo nel ruolo di mezz’ala, con Calhanoglu avanzato nel trio d’attacco. Ricalcando a grandi linee l’assetto scelto per la seconda parte di Milan-Cagliari, quando Biglia e Montolivo insieme hanno preso in mano le redini del centrocampo consegnando di fatto la vittoria al Milan.

Torna Locatelli?

A questo punto si tratterà di capirà se il tecnico di Pomigliano D’Arco se la sentirà di puntare sull’argentino dal primo minuto, oppure invece se partirà con lo stesso 11 schierato contro i sardi, magari tentando la mossa Biglia a partita in corso. In realtà potrebbe esserci anche un’altra alternativa: mantenere Montolivo in mezz’ala, schierare Locatelli in regia e puntare tutto sul tridente leggere Suso, Cutrone e Calhanoglu (con Bonaventura pronto a subentrare). Queste ultime 48 ore saranno decisive per valutare le scelte di Montella, naturalmente in funzione delle condizioni fisiche dei suoi ragazzi.