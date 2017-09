Milan: 17 in giro per il mondo, ma Montella ha tanti motivi per sorridere

MILANO - Il centro sportivo di Milanello appare deserto. Come mai nella storia rossonera. Sembra passato un secolo da quando le soste dedicate alle nazionali quasi non riguardavano più i calciatori del Milan, che concedeva alle varie selezioni massimo 6-7 elementi, e invece si tratta solo di pochi mesi. Ora, dopo la faraonica campagna acquisti operata dalla nuova dirigenza formata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, a Carnago si respira tutt’altra aria e mister Montella è rimasto praticamente solo.

17 rossoneri

Sono ben 17, infatti, i calciatori del Milan che hanno risposto alle convocazioni dei rispettivi ct: Conti, Bonucci, Montolivo, Donnarumma, altri agli under Cutrone, Locatelli, Calabria e Gabbia, per l’italia; Ricardo Rodriguez per la Svizzera; Andrè Silva per il Portogallo; Nikola Kalinic per la Croazia; Suso per la Spagna; Hakan Calhanoglu per la Turchia; Lucas Biglia per l’Argentina; Cristian Zapata per la Colombia; Franck Kessiè per la Costa d’Avorio e Gustavo Gomez per il Paraguay. Come si può notare, ben 8 sono arrivati al Milan nella scorsa sessione di mercato, dei nuovi acquisti mancano solo Musacchio, Borini e Antonio Donnarumma.

Grandi risultati

Le risposte che però stanno arrivando da ogni angolo del pianeta, possono far sorridere Vincenzo Montella, malgrado una settimana di lavoro a ranghi ridottissimi a Milanello. Perchè i suoi calciatori in giro per il mondo si stanno facendo valere, a cominciare dal portoghese Andrè Silva, capace di mettere la propria firma sulla preziosissima vittoria della sua nazionale contro l’Ungheria. O come Ricardo Rodriguez, andato a segno su calcio di rigore nel successo per 0-3 della Svizzera sul campo della Lettonia.

Biglia recuperato

Ma altrettanto preziose in ottica futura sono le notizie proveniente dal Sud America, dove sia Gustavo Gomez che Cristian Zapata hanno contribuito a mantenere inviolata la porta rispettivamente di Paraguay e Colombia, ma soprattutto Lucas Biglia, dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo ai box per le prime uscite ufficiali del Milan, è stato impiegato per tutti e 90 minuti nella sfida delicatissima tra Argentina e Colombia, valida per la qualificazione ai mondiali di Russia 2018, e si annuncia prontissimo per il big match tra Lazio e Milan che animerà la terza giornata del campionato di serie A.

Bonucci a riposo

E a proposito di calcio italiano, seppur non dal punto di vista tecnico, notizie rassicuranti arrivano anche dal fronte azzurro, dove Leonardo Bonucci è stato ammonito - e quindi squalificato - per il prossimo decisivo match che i ragazzi di Ventura disputeranno martedì in casa contro Israele. Tutta la frustrazione accumulata dal centrale rossonero per l’inopinata sconfitta incassata al Santiago Bernabeu per mano della Spagna, si trasformerà in cattiveria agonistica contro la Lazio di Inzaghi.