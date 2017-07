Milan: appuntamento a pranzo con il Dortmund di Aubameyang

MILANO - C’è grande attesa per questa prima uscita internazionale (quella con il Lugano va catalogata alla ben più comoda voce «amichevole pre-campionato) del nuovo Milan di Vincenzo Montella. Intanto perchè si gioca in Cina, patria dei nuovi proprietari del club, poi perchè la curiosità per i tanti nuovi acquisti è elevatissima. Anche se, vale la pena sottolinearlo, mentre i rossoneri saranno in campo a Guanghzou contro il Borussia Dortmund per la prima partita della International Champions Cup, un quartetto baldanzoso di neomilanisti formato da Bonucci, Biglia, Conti e Andrè Silva, salirà su un aereo, destinazione Cina per il definitivo ricongiungimento alla squadra.

La formazione del Milan

Per quanto riguarda le scelte di mister Montella, malgrado le varie interpretazioni tattiche legate ad un possibile cambio di modulo, il Milan ripartirà dal vecchio e rassicurante 4-3-3. Romagnoli è ancora fermo ai box, così come Montolivo alle prese con una leggera distorsione alla caviglia, mentre dovrebbe rivedersi finalmente in campo Jack Bonaventura dopo il terribile infortunio di circa 7 mesi fa.

Questi i probabili 11 scelti dal tecnico rossonero: G. Donnarumma in porta; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez la linea difensiva; Kessie, Sosa, Calhanoglu a metà campo; Borini, Bacca, Bonaventura il tridente offensivo.

La formazione del Dortmund

Di fronte i gialloneri del Dortmund, guidati dal bomber Pierre Emerick Aubameyang, ancora nel mirino del Milan in quesra finestra di mercato. Agli ordini del neo allenatore Peter Bosz, ex tecnico dell’Ajax finalista di Europa League la scorsa stagione, i tedeschi scenderanno in campo con la seguente formazione: Weidenfelder in porta; Piszczek, Toprak, Bartra, Schmelzer in difesa; Rode, Sahin, Castro a centrocampo; Dembelé, Aubameyang, Schurrle in avanti.

Dove vedere il match

Il match si giocherà all'University Town Main Stadium di Guangzhou (Cina) alle ore 19.20 locali, praticamente le 13.20 ora italiana.

Milan-Borussia Dortmund sarà visibile in diretta e in esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD (canali 370 e 380 del digitale terrestre) che si è aggiudicata i diritti dell'intera International Champions Cup 2017.