Nuovi guai fiscali per Messi?

BARCELLONA - Ancora guai per Lionel Messi. Secondo il quotidiano spagnolo ABC, la fondazione intitolata al fuoriclasse argentino si occupa di progetti sociali in aiuto ai bambini e che non avrebbe dichiarato almeno 10 milioni di euro tra il 2007 e il 2015. Messi è stato condannato un anno fa a 21 mesi con l'accusa di aver frodato il fisco spagnolo per 4,1 milioni di euro fra il 2007 e il 2009, condanna che poi sarebbe stata commutata in ammenda. I problemi sarebbero sorti dal maggio del 2009, alla nascita di una «costola» della Fundacion Messi a Rosario, città natale di Messi che però non sarebbe stata registrata come indicato dalla legge spagnola.

Intanto Perez incontra padre Mbappè

Florentino Perez entra in scena per Kylian Mbappè. Nella settimana che potrebbe portare alla cessione di Morata al Manchester United arrivano novità sul tentativo dei blancos di portare il 18enne attaccante francese alla corte di Zidane. Stando a «Telefoot», lo scorso 13 giugno, dopo l'amichevole fra Francia e Inghilterra, Perez avrebbe incontrato il padre del ragazzo, fin qui non troppo convinto dall'ipotesi Real per il poco spazio che il figlio potrebbe trovare. Perez avrebbe colto l'occasione per spiegargli quanto sarebbe importante per il giovane attaccante vestirà la camiseta blanca, promettendogli anche un ruolo di primo piano nell'undici di Zidane che già qualche giorno prima aveva telefonato al calciatore. La strategia è chiara: ottenuto il sì di Mbappè, il Real punta ad avere anche quello di tutte le persone che gli stanno attorno prima di presentarsi dal Monaco con un'offerta concreta. Nel Principato sperano però ancora di trattenere il giocatore offrendogli un ricco rinnovo.