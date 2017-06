Biglia-Milan, tutto fatto: domani probabile giorno delle visite

MILANO - Ci si cominciava a preoccupare dell’assenza di colpi in entrata del vivacissimo nuovo Milan di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Ebbene, i tifosi rossoneri possono tranquillizzarsi: il quinto colpo della dirigenza milanista sta per concretizzarsi. Sono giorni che ribadiamo con forza che Lucas Biglia può essere considerato a tutti gli effetti il futuro regista del Milan di Montella. Mancano ancora le firme sul contratto, ma c’è accordo totale sia tra le due società, che tra i rossoneri e l’entourage del calciatore.

Le cifre dell’accordo

Terminata la trasferta dall’altra parte del mondo con la nazionale del suo paese, l’argentino Biglia è tornato a Roma e - a meno che non sorgano imprevisti dell’ultimo momento - domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e siglare il nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi.

Alla Lazio del presidente Lotito andranno circa 19 milioni più bonus, mentre al calciatore è stato riservato un triennale da 3,5 milioni a stagione.