Grillo: «Pochi metri ci separano dal governare e dobbiamo continuare a lottare»

ROMA – All'indomani del secondo turno delle elezioni amministrative, il leader e fondatore del Movimento 5 stelle si rivolge ai suoi sostenitori pubblicando una lunga lettera sul suo blog. Il M5S ha vinto 8 ballottaggi su 10, passando da 37 sindaci a 45, con una crescita di oltre il 20%. Nuovi consiglieri grillini sono entrati dove prima non erano presenti. «Ogni maledetta elezione continuiamo a crescere e questo è ciò che conta», ha sottolineato Grillo rispondendo alle critiche mosse alla sua persona nei giorni scorsi. Le prossime sfide per il Movimento sono la Sicilia e poi la battaglia campale delle politiche. «Per vincere dobbiamo essere una squadra che lotta insieme per un obiettivo comune. E oggi come ieri dobbiamo continuare a lottare», esorta Grillo dal suo blog.

Tra 8 mesi la sfida più grande

Tra otto mesi avrà luogo la sfida più difficile: le elezioni politiche. «Tutto si decide in questi mesi. Ora noi o andiamo avanti come squadra o cederemo un centimetro alla volta, un giorno dopo l’altro, fino alla disfatta», scrive il fondatore del Movimento 5 stelle. «Siamo all'inferno adesso signori miei. Credetemi. L'Italia sta sprofondando trascinata giù da una montagna di debito pubblico, dal fallimento del sistema bancario, dalle aziende che chiudono quotidianamente, dalla disoccupazione, da chi fa business sugli immigrati». I media di regime ripetono che è «tutta colpa del MoVimento 5 Stelle, che noi siamo il male dell'Italia» e che la soluzione sono i soliti: Berlusconi con Montezemolo e Frattini da una parte e Renzi, Prodi, Pisapia, D'Alema dall'altra.

Grillo: Abbiamo bisogno del vostro aiuto

«Possiamo rimanerci dentro questo inferno, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell’inferno un centimetro alla volta - prosegue Grillo - . Noi però, cari italiani, non possiamo farlo per voi. Abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno». Il comico prestato alla politica ricorda che è solo grazie alle «piccole donazioni volontarie che fanno i semplici cittadini» che il Movimento 5 stelle ha potuto fare tutta questa strada. «La vita è un gioco di centimetri, e così è la nostra sfida per andare al governo».

A pochi centimetri da Palazzo Chigi

E Grillo sottolinea che da qui a Palazzo Chigi «è questione di pochi metri».«Non lo dico per arroganza, ma per senso di responsabilità. Dobbiamo avere ben chiaro che su questa squadra poggiano le speranze di milioni di persone», aggiunge il leader pentastellato. Negli 8 mesi che separano il Paese dalle prossime elezioni politiche si deciderà il destino dello Stivale e Grillo ribadisce che «ci giochiamo il nostro futuro», salvo sottolineare che c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Da soli si perde, solo uniti si può vincere contro poteri più grandi del singolo. Perché «questo è essere una squadra signori miei. Perciò o noi andiamo avanti adesso come collettivo, o saremo annientati individualmente. È tutto qui», conclude Grillo.