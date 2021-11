Fastweb mobile conviene davvero? Costi e copertura dell'operatore

Fastweb è una delle aziende di telecomunicazioni presenti sul territorio nazionale, specializzata in particolar modo nelle connessioni a banda larga super veloci. Dal 2008, però, Fastweb è attiva anche nel mercato della telefonia mobile, con offerte rivolte sia ai privati che ai professionisti. Si tratta di un operatore virtuale e ciò significa che necessita di utilizzare le infrastrutture di un altro operatore per garantire i suoi servizi. Attualmente, Fastweb Mobile si appoggia a Wind- Tre, altro colosso frutto di una fusione importante tra due ex leader del settore delle telecomunicazioni (tre e wind). In questo modo riesce a garantire un’ottima copertura su tutto il territorio della penisola. Si tratta di un operatore che sta ottenendo un rapido successo, si calcola che nel 2017 (ben cinque anni fa) il servizio poteva vantare già 1.16 milioni di schede attive con conseguente copertura del 16% del mercato italiano.

L’accordo con WindTre, oltre alla velocità di connessione, ha permesso a Fastweb di raggiungere una copertura nazionale del 97%, riuscendo a fornire a più di 7000 comuni il proprio servizio mobile. Sono invece attualmente 18 le città italiane in cui l’operatore offre la copertura 5G, con l’obiettivo di raggiungere nel 2025 il 90% della popolazione italiana.

Cosa include l’offerta Fastweb Mobile?

Fastweb Mobile permette di avere mensilmente 90 gb di connessione, senza limitazioni e con 5G incluso nelle aree coperte e utilizzando device compatibili. Inoltre, le chiamate sono illimitate senza scatto alla risposta, verso tutti i numeri nazionali (sia fissi che mobili) ed è possibile inviare gratuitamente 100 messaggi sms. Anche alcuni servizi sono gratuiti: la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata e «ti ho chiamato» che avverte delle chiamate ricevute. In più, sono inclusi anche 3 mesi di Discovery + per vedere i contenuti extra di Discovery channel. Nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito, sono inclusi 4 GB per la navigazione dati, 500 minuti per le chiamate e 100 sms al mese. Per avere maggiori dettagli su questa particolare offerta, è consigliabile dare uno sguardo alle recensioni su Fastweb mobile in modo da avere maggiore consapevolezza sui vantaggi e sulle potenzialità di questa offerta.

Costo e rinnovo dell’offerta

Attualmente, è possibile sottoscrivere l’offerta Fastweb Mobile al prezzo di 7,95 euro, che include anche il contributo SIM e la spedizione della stessa se l’attivazione viene effettuata online. Altrimenti, se l’offerta viene attivata diversamente, è necessario corrispondere 10 euro come contributo SIM una tantum. L’offerta si rinnova mensilmente lo stesso giorno dell’attivazione, attraverso la modalità selezionata, in modo comodo e veloce. È possibile scegliere la ricarica automatica, che prevede l’addebito sul conto corrente o mediante la carta di credito; oppure la ricarica manuale, ovvero la ricarica tradizionale che deve essere effettuata con un importo superiore a quello necessario per coprire i costi dell’offerta. Insomma, è possibile optare per l’opzione maggiormente in linea con le proprie necessità e con le proprie abitudini.

Come attivare la Sim Fastweb Mobile

Attivare una nuova SIM, oppure effettuare la portabilità da un operatore a un altro, è davvero un gioco da ragazzi che tutti possono fare, o richiedere. La scheda può essere richiesta direttamente presso un negozio fisico oppure gratuitamente presso il sito internet ufficiale dell’azienda. Ad ogni modo, qualora dovessero sorgere problematiche durante la fase di attivazione della SIM è sempre possibile rivolgersi al numero gratuito 146 che può essere composto per essere richiamati, in modo del tutto gratuito ovviamente, e completare la fase di registrazione e di attivazione della SIM.

In conclusione, considerando i servizi offerti, il livello di copertura e i prezzi decisamente competitivi, si può affermare che scegliere Fastweb mobile è sicuramente un’ottima decisione.