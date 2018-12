MOSCA - La Russia ha dichiarato che Israele ha violato la sovranità della Siria con i raid avvenuti ieri, per cui Damasco e Israele si sono accusati a vicenda. «Siamo molto preoccupati dagli attacchi e da come sono stati condotti. Si tratta di una grave violazione della sovranità della Siria», ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota.