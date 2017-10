Brexit, May: «Sono ambiziosa e positiva per il futuro della Gran Bretagna»

BRUXELLES - La premier britannica Theresa May ha sottolineato l'importanza di lavorare in stretta collaborazione con l'Ue per portare avanti i negoziati sulla Brexit, nel secondo e ultimo giorno di vertice europeo a Bruxelles. «Sono ambiziosa e positiva, per il futuro della Gran Bretagna e per questi negoziati. Ma so bene che abbiamo ancora un po' di strada da fare. Entrambe le parti hanno affrontato queste trattative con professionalità e in uno spirito costruttivo. Dobbiamo riconoscere cosa è stato raggiunto ad oggi. Il Regno Unito e l'Ue condividono gli stessi obiettivi di tutela dei diritti dei cittadini Ue che vivono in Gran Bretagna e dei cittadini britannici che vivono nell'Ue. Credo sia nell'interesse del Regno Unito che l'Ue a 27 continui ad adottare un approccio unito. Ma se faremo un passo avanti insieme, dovrà essere sulle basi di sforzi e impegno congiunti. Dobbiamo lavorare insieme per ottenere un risultato che possiamo sostenere e funzioni per tutti i nostri popoli».