Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca usa missile ipersonico. Zelensky a Putin: «E' tempo di trattare»

Zelensky tende la mano per arrivare a un incontro con Putin che metta fine al conflitto, ma Mosca per il momento respinge l'ipotesi: «Nessun incontro se prima non c'è un testo trattato». Il ministero della Difesa russo annuncia la distruzione dei centri ucraini di radio e di intelligence della regione di Odessa e le forze armate ucraine ammettono di aver perso l'accesso al mare di Azov: è conseguenza dell'assedio russo alla città di Mariupol. Kiev sostiene di aver bloccato un tentativo russo di accerchiare la capitale, ma Mosca usa un missile Kinzhal «per distruggere un magazzino di missili delle truppe ucraine nella regione di Ivano-Frankivsk». Gli ucraini intanto rivendicano l'uccisione del generale Andrei Mordvichev. Si tratterebbe del quinto generale russo morto in Ucraina dall'inizio dell'invasione.

09:19 - Mosca: «Apprezzamento» per sforzi mediazione Vaticano

La Russia e il Vaticano rimangono in contatto per una risoluzione della guerra in Ucraina e Mosca «apprezza» gli sforzi di mediazione di Papa Francesco. Lo ha detto alla Ria Novosti il direttore del Primo dipartimento per gli affari europei del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov. «In questa fase, i contatti con il Vaticano continuano. Apprezziamo le proposte ripetutamente avanzate dai nostri partner del Vaticano per servizi di mediazione in qualsiasi formato nel dialogo della Russia con le autorità ucraine», ha detto Paramonov.

Il diplomatico ha quindi rimarcato che Papa Francesco non ha espresso «giudizi affrettati contro la Russia e ha dimostrato un un vivo interesse a comprendere, per quanto possibile, la situazione in Ucraina e a formarsi una propria opinione».

08:58 - Mosca: missili Bastion contro centri intelligence a Odessa

Mosca ha annunciato di aver usato il «sistema missilistico di difesa costiera Bastion» contro «centri di intelligence radio delle truppe ucraine nella regione di Odessa», nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa, citato dall'agenzia di stampa Ria.

08:31 - Mosca: missili ipersonici Kinzhal contro deposito armi

Mosca ha annunciato di aver usato «missili ipersonici Kinzhal» per colpire «un grande deposito sotterraneo di missili delle forze ucraine nella regione di Ivano-Frankivsk», nell'Ovest del Paese. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa, citato dall'agenzia di stampa Ria.

07:56 - Kiev: perso «temporaneamente» l'accesso al Mar d'Azov

L'Ucraina ha perso «temporaneamente» l'accesso al Mar d'Azov, a causa dell'assedio delle forze russe alla città portuale di Mariupol, nel sud-est del Paese. «Gli occupanti hanno avuto parzialmente successo nell'area di Donetsk, privando temporaneamente l'Ucraina dell'accesso al Mar d'Azov», si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Difesa ucraino.

07:19 - Bombardata base militare a Mykolaiv, «almeno 45 morti»

Secondo il fotoreporter svedese Niclas Hammarstrom, ci sono «almeno 45 morti» nel bombardamento avvenuto ieri contro una base militare a Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Il giornalista ha pubblicato sul proprio account Twitter le immagini dei soccorritori impegnati tra le macerie della base. Nell'articolo pubblicato per l'Expressen il giornalista ha poi riferito di cinque bombe sganciate sulla base da due aerei russi.

01:47 - Zelensky: «E' tempo di trattare e incontrarsi»

«È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky aggiungendo che i colloqui debbono partire «senza indugio». In un video postato su Telegram il leader ucraino ha poi aggiunto che «altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che avranno bisogno di diverse generazioni per riprendersi».

01:25 - Lavrov: «Solo Fox News presenta punto di vista alternativo»

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha elogiato l'emittente televisiva Fox News per la sua copertura della guerra in Ucraina. Durante un'intervista in studio con la rete RT controllata dallo stato russo Lavrov ha detto: «Conosciamo i modi e i trucchi che vengono utilizzati dai paesi occidentali per manipolare i media... Se prendi gli Stati Uniti, solo Fox News sta cercando di presentare un punto di vista alternativo», ha detto Lavrov.

00:02 - Dopo incontri con Russia si discuterà di integrazione Europa

Le autorità ucraine discuteranno la formula in cui si articolano le aspirazioni euro-atlantiche di Kiev dopo la fine dei colloqui con la Russia. Ad affermarlo è l'agenzia Interfax-Ucraina, citando il presidente del Parlamento Ucraino (Verkhovna Rada), Ruslan Stefanchuk. «Poiché il percorso verso l'integrazione euro-atlantica è indicato nella Costituzione dell'Ucraina, abbiamo un livello piuttosto elevato di legittimazione di quest'area. Quindi vedremo verso quale percorso si stanno muovendo i negoziatori e poi cercheremo il modello che è in linea con la Costituzione o [richiede] di cambiare la Costituzione a questo proposito», ha detto Stefanchuk sul canale televisivo 1+1.

«Ciò che è importante per l'Ucraina è che facendo questi accordi, otteniamo principalmente le garanzie di sicurezza per il funzionamento del nostro Stato. - ha affermato - Quindi aspetteremo di vedere quale formula verrà adottata nel processo negoziale e, chiaramente, parteciperemo alla discussione», ha concluso Stefanchuk.