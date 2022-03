Ucraina - Russia, le news di oggi. I premier di Polonia, Cechia, e Slovenia oggi a Kiev, colpita dall'artiglieria pesante

Ancora paura a Kiev e segnali di una guerra che non conosce pause. Tornano a suonare le sirene sulla capitale dell'Ucraina per annunciare l'allerta aerea, le Forze armate ucraine invitano tutti i cittadini a raggiungere urgentemente i rifugi della protezione civile. Alcune esplosioni sono avvenute poco dopo le 5 (ora locale) nel centro della città. Le deflagrazioni, almeno tre, sono avvenute in una zona residenziale: i soccorritori hanno già parlato di due morti e una trentina di feriti.

12:17 - Cavusoglu domani a Mosca per incontrare Lavrov

Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, sarà domani a Mosca per incontrare l'omologo russo Sergei Lavrov. Lo riportano le agenzie di stampa russe.

12:13 - Mirror: forse 3 britannici tra vittime attacco base Yavoriv

Tre ex membri delle forze speciali britanniche potrebbero essere rimaste uccise nell'attacco russo di domenica scorsa alla base ucraina di Yavoriv, vicino al confine con la Polonia. Lo riporta il Daily Mirror, le cui fonti ritengono che l'attacco avrebbe causato la morte di «molte decine di più» di quanto ammesso finora, «forse ben più di 100».

Le autorità ucraine hanno riferito di 35 morti e 134 feriti, mentre Mosca ha parlato di «180 mercenari stranieri» rimasti uccisi. Le fonti sentite dal Mirror hanno precisato che i tre uomini non facevano parte delle unità di combattenti stranieri addestrati nella base per unirsi alle forze ucraine contro i russi. L'intelligence ucraina e quelle occidentali stanno ora cercando di capire se all'interno della base ci fosse un «insider» per conto di Mosca.

12:13 - Cremlino: prematuro qualsiasi «pronostico» sui negoziati con Kiev

Il Cremlino ha giudicato prematuro qualsiasi «pronostico» sui negoziati con Kiev, che dovrebbero riprendere oggi, dopo che un consigliere della presidenza ucraina ha ritenuto possibile un accordo di pace entro maggio.

«Il lavoro tra le due delegazioni (Russia e Ucraina) prosegue in videoconferenza, è un lavoro complesso, e il fatto che stia proseguendo è già positivo», ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. «Non vogliamo fare previsioni in questo momento», ha aggiunto, preferendo «aspettare risultati tangibili prima di informare le popolazioni dei due Paesi».

12:06 - Astronauti USA e russi al lavoro assieme sulla ISS

Gli astronauti della National Aeronautics and Space Administration (NASA) degli Stati Uniti e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e i cosmonauti Roscosmos continuano a lavorare insieme sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), non c'è tensione tra di loro , ha affermato Joel Montalbano, responsabile del programma ISS della NASA, durante una conferenza stampa dell'agenzia spaziale statunitense.

11:47 - Cremlino: cartello pacifista apparso in tv è «teppismo»

L'apparizione sul primo canale russo di una ragazza con un poster di contenuto pacifista «non è una questione all'ordine del giorno» per il Cremlino, ma «teppismo», e il canale e gli organi competenti se ne stanno «occupando», ha affermato Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa.

Per Peskov, come altri canali del paese, il Primo Canale è un marchio di informazioni di alta qualità, tempestive, molto tempestive e obiettive. «Ci sono alcuni dipartimenti, alcuni organismi che si occupano di questo, soprattutto perché la trasmissione in diretta di qualsiasi canale televisivo è una dimensione speciale, dove c'è una responsabilità speciale, soprattutto per chi ci lavora», ha detto. In precedenza è stato riferito che il canale ha avviato un controllo interno dopo questo incidente.

11:46 - Oim: oltre 3 milioni di persone fuggite nei paesi vicini

Sono oltre 3 milioni le persone fuggite dall'Ucraina nei paesi vicini. Lo riferisce oggi su Twitter l'Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim), precisando che tra di loro ci sono «più di 157.000 cittadini di paesi terzi».

11:14 - Schroeder ha incontrato Abramovich a Mosca giovedì scorso

L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha incontrato il proprietario del Chelsea Roman Abramovich a Mosca per diverse ore giovedì scorso. Lo riporta la Bild. Lo scopo della missione diplomatica individuale del lobbista di Gazprom - e su richiesta di chi sia avvenuta - resta poco chiaro. Schroeder, che non si è dimesso dai suoi incarichi di presidente del consiglio di sorveglianza di Nord Stream AG e Rosneft malgrado gli appelli del governo tedesco, ha incontrato inoltre il capo delle delegazioni russe nei colloqui con l'Ucraina, Vladimir Medinsky, dopo essersi recato a Mosca mercoledì scorso.

10:57 - Russia licenzia funzionario aviazione dopo frasi su sanzioni

Le autorità dell'aviazione russa hanno licenziato un funzionario che ha affermato la scorsa settimana che la Cina si è rifiutata di fornire alle compagnie aeree russe componenti di aeromobili sulla scia delle sanzioni occidentali. Lo ha riportato il quotidiano Kommersant. Valery Kudinov, un funzionario dell'Agenzia federale per il trasporto aereo russo (Rosaviatsia), ha affermato che la Russia è in trattativa per reperire componenti da Paesi - tra i quali Turchia e India - dopo un tentativo fallito di ottenerli dalla Cina.

10:57 - Cremlino: nessuna telefonata Putin-Macron prevista oggi

Nessuna conversazione telefonica è in programma per oggi tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron: lo ha precisato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti. Il funzionario ha aggiunto che Putin prevede di tenere una conversazione telefonica oggi con il neoeletto presidente turkmeno Serdar Berdymukhamedov.

10:51 - Cremlino: dialogo con USA? Cooperazione con tutti, se costruttiva

Mosca è interessata a cooperare con qualsiasi Paese se sarà mostrato un atteggiamento costruttivo: lo ha precisato oggi il Cremlino, citato dalla Ria Novosti, commentando la possibilità di un dialogo con gli Stati Uniti.

10:42 - Russia limita export grano in quattro repubbliche ex sovietiche

La Russia ha introdotto limitazioni nelle esportazioni di grano verso quattro ex repubbliche sovietiche. La misura è stata presa la scorsa notte con lo scopo di evitare carenze e l'esplosione dei prezzi. «La Russia sta introducendo un divieto temporaneo sulle esportazioni di grano verso i paesi dell'Unione economica eurasiatica», ha affermato un portavoce del governo russo. L'EAEU, unisce economicamente la Russia con Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan.

10:42 - Coprifuoco di 36 ore a Kiev

Il sindaco di Kiev ha dichiarato un coprifuoco di 36 ore a partire da questa sera.

10:25 - Prezzo del gas torna a crescere: 120 euro alla Borsa di Amsterdam

Riprende a crescere il prezzo del gas che alla Borsa di Amsterdam sale fino a 120 euro al megawattora dopo un'apertura in area 105.

10:25 - Oggi a Kiev premier di Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca

Oggi i primi ministri polacco, ceco e sloveno si recheranno a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo, lo ha annunciato il governo polacco in una nota. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala e Janez Jansa «andranno oggi a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal», secondo questo testo ufficiale.

10:22 - Guerra a un bivio: o accordo o nuova offensiva Russia

La guerra in Ucraina è arrivata a un bivio, che potrebbe portare a un accordo durante i negoziati con la Russia o a una nuova offensiva di Mosca. Lo ha affermato un consigliere del presidente ucraino Volodymr Zelensky. «Siamo a un bivio. O saremo d'accordo sui colloqui in corso o i russi faranno un secondo tentativo [di offensiva] e poi ci saranno di nuovo i colloqui», ha detto il consigliere Oleksiy Arestovych. Frasi che arrivano dopo che il ministro di stato britannico James Cleverly ha affermato di «sperare» che i colloqui tra Russia e Ucraina possano progredire verso la fine dell'aggressione.

10:22 - Ucraina: bombardato l'aeroporto di Dnipro, «massicce distruzioni»

L'aeroporto di Dnipro è stato bombardato, e sul posto è stata osservata una «massiccia distruzione»: lo hanno affermato oggi le autorità regionali in Ucraina. «Durante la notte il nemico ha attaccato l'aeroporto di Dnipro. Due raid. La pista di decollo e atterraggio è stata distrutta. Il terminale è danneggiato. Distruzioni massicce», ha scritto su Telegram Valentin Reznitchenko, governatore dell'omonima regione.

09:48 - UE: Abramovich, oligarca con lunghi e stretti legami con Putin

Il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, è descritto come un «oligarca russo che ha legami lunghi e stretti con Vladimir Putin», in una copia del testo legale dell'Ue relativo all'ultimo pacchetto di sanzioni europee che sarà pubblicato in giornata e che lo riguardano direttamente. «Ha avuto un accesso privilegiato al presidente e ha mantenuto ottimi rapporti con lui. Questa connessione con il leader russo lo ha aiutato a mantenere la sua considerevole ricchezza. È uno dei principali azionisti del gruppo siderurgico Evraz, uno dei maggiori contribuenti russi», si legge nel testo europeo.

09:39 - LME: contrattazioni sul nichel riprenderanno mercoledì

Le contrattazioni dei contratti sul nichel riprenderanno mercoledì 16 marzo. Lo rende noto il London Metal Exchange, che ha stabilito dei limiti massimi e minimi di prezzo giornalieri a tutti i contratti a termine per tutti i metalli base. Il trading a Londra sui future sul nickel è sospeso dalla mattinata dell'8 marzo.

09:38 - UE approva il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il Consiglio Ue ha concordato oggi a Bruxelles un quarto pacchetto di misure restrittive contro la Russia in risposta all'aggressione militare russa dell'Ucraina. Le sanzioni, spiega una nota della Commissione europea, «contribuiranno ulteriormente ad aumentare la pressione economica sul Cremlino e paralizzeranno la sua capacità di finanziare l'invasione dell'Ucraina».

Le misure, che sono state coordinate con i partner internazionali dell'Ue, e in particolare gli Stati Uniti, comprendono innanzitutto il divieto totale di qualsiasi transazione con alcune imprese statali russe in diversi settori riguardanti il complesso militare-industriale del Cremlino.

Un divieto di importazione è stato introdotto per i prodotti siderurgici attualmente soggetti alle misure di salvaguardia dell'Ue, che infliggerà perdite pari a circa 3,3 miliardi di euro per le esportazioni per la Russia. Vi sarà un aumento delle quote di importazione da altri paesi terzi per compensare il mancato arrivo di questi prodotti siderurgici nell'Ue.

Deciso anche un divieto «di ampia portata» di nuovi investimenti nel settore energetico russo, in questo caso però «con limitate eccezioni per l'energia nucleare civile e il trasporto di determinati prodotti energetici nell'Ue».

Per colpire direttamente le élite russe legate al regime, è stato introdotto poi l'atteso divieto all'esportazione dall'Ue di beni di lusso, come auto e gioielli. Inoltre, l'elenco delle persone ed entità sanzionate è stato ulteriormente esteso per includere nuovi oligarchi ed élite imprenditoriali legate al Cremlino, nonché società attive nelle aree militari e della difesa, che supportano logisticamente e materialmente l'invasione. Vengono presi di mira anche nuovi elenchi di attori attivi nella disinformazione.

Verrà proibito, infine, alle società di rating del credito nell'Ue di attribuire un rating alla Russia e alle società russe e di fornire servizi di rating ai clienti russi, con una conseguente perdita di accesso da parte delle entità russe ai mercati finanziari dell'Ue.

E' stata poi confermata la decisione dell'Ue, coordinata con altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), di negare ai prodotti e servizi russi il trattamento a titolo di «nazione più favorita» nei mercati dell'Unione, come era stato già annunciato venerdì 11 marzo dai membri del G7. Questo significa che verranno sospesi i vantaggi significativi di cui gode la Russia in quanto membro della Wto.

09:17 - Londra: piano attacco Russia in Ucraina non sta funzionando

Il «piano di attacco della Russia non sta funzionando», ma stiamo vedendo più aree civili prese di mira. Lo ha sottolineato il ministro di stato britannico James Cleverly, che ha parlato a Bbc Breakfast. «Doveva essere molto facile, doveva essere una sorta di guerra lampo in cui le truppe russe spazzavano via l'Ucraina. Invece quello che stiamo vedendo è una feroce difesa da parte degli ucraini, che è incredibilmente frustrante per Vladimir Putin», ha sottolineato Cleverly.

Purtroppo, come sottoprodotto della rabbia e della frustrazione del presidente russo per l'attacco inefficace, stiamo assistendo a un'escalation che prende di mira «civili e infrastrutture civili», ha sottolineato. Alla domanda se la guerra potrebbe finire entro maggio, come suggeriscono alcuni funzionari ucraini, Cleverly ha spiegato che è «incredibilmente difficile» fare previsioni del genere, ma il Regno Unito deve assicurarsi che Putin fallisca in Ucraina.

08:51 - Cina rifiuta di essere colpita da sanzioni contro la Russia

La Cina rifiuta di essere colpita dalle sanzioni occidentali contro la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa Xinhua. «La Cina non è parte della crisi (ucraina) e ancor meno vuole essere colpita dalle sanzioni», ha affermato Wang Yi, durante un colloquio telefonico con il suo omologo spagnolo José Manuel Albares.

08:47 - Generali Ucraina: territorio Kiev rallenterà avanzata truppe Russia

Le forze russe stanno combattendo duramente per tenere l'artiglieria russa fuori portata. Lo hanno dichiarato alla Bbc, in un briefing dalla loro war room, i due generali ucraini responsabili della difesa di Kiev. che hanno spiegato perché credono che la città abbia punti di forza che faranno la differenza nella guerra con i russi. Kiev sta avvertendo con maggior forza gli effetti della guerra, insieme alla potenza di fuoco distruttiva della Russia.

08:29 - Oro: prezzo scende fino a 1,93 dollari

Come per le altre materie prime, dopo il recente rally è in ulteriore discesa anche il prezzo dell'oro, sceso fino a 1,93 dollari l'oncia, riportandosi sui livelli di inizio marzo.

08:28 - Londra: Russia ha insediato suo sindaco a Melitopol

La Russia ha insediato un suo sindaco nella città ucraina di Melitopol, a seguito del sequestro del suo predecessore avvenuto venerdì. Lo riporta il ministero della Difesa britannico. In un aggiornamento di intelligence, il ministero della Difesa ha riferito che le forze russe hanno inoltre sparato colpi di avvertimento contro i manifestanti dopo che sono scoppiate proteste nelle aree occupate dell'Ucraina.

08:21 - Prosegue il calo del prezzo del gas: 107 euro alla Borsa di Amsterdam

Prosegue la discesa del prezzo del gas che in avvio di giornata alla Borsa di Amsterdam si porta a 107 euro al megawattora (-6%).

08:17 - Mosca: pieno controllo della regione di Kherson

Le forze armate russe hanno preso il pieno controllo dell'intero territorio della regione ucraina di Kherson: lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, citato dalla Ria Novosti. «Le forze armate russe hanno preso il pieno controllo dell'intero territorio della regione di Kherson», ha detto Konashenkov ai giornalisti. Le unità della Repubblica popolare di Donetsk, a loro volta, continuano le loro operazioni offensive, hanno sfondato le difese dei nazionalisti ucraini e hanno preso il controllo dell'insediamento di Panteleimonivka, è stato spiegato.

07:50 - Giappone sanziona altri 17 cittadini russi: beni congelati

Il Giappone ha deciso di congelare i beni di altri 17 cittadini russi, rafforzando le sue sanzioni contro la cerchia del presidente Vladimir Putin: lo ha reso noto oggi il ministero delle Finanze del Paese. Gli obiettivi delle nuove sanzioni includono i membri della famiglia del miliardario russo Yuri Kovalchuk, alcuni parlamentari e l'oligarca russo Viktor Vekselberg, secondo il ministero. L'ultima mossa porta a 61 il numero totale di cittadini russi presi di mira dal blocco dei beni del Giappone.

07:32 - Johnson: «Occidente ponga fine a dipendenza da energia russa»

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato oggi che l'Occidente deve porre fine alla sua «dipendenza» dall'energia russa, alla vigilia di un suo viaggio in Arabia Saudita per colloqui su un'eventuale maggiore produzione di petrolio e gas sauditi. In un articolo sul Daily Telegraph, Johnson ha affermato che i leader occidentali hanno commesso un «terribile errore» lasciando a Vladimir Putin la possibilità di annettere la Crimea nel 2014 e successivamente diventando «più dipendente» dalle fonti energetiche russe.

Johnson ha spiegato che la «dipendenza» dal carburante russo ha «incoraggiato» Putin a bombardare i civili durante la sua invasione dell'Ucraina, mentre allo stesso tempo ha tratto profitto dall'impennata dei prezzi globali del petrolio e del gas. «Non possiamo andare avanti così. Il mondo non può essere soggetto a questo continuo ricatto», ha affermato Johnson, la cui amministrazione ha già annunciato il suo piano per eliminare gradualmente l'importazione di petrolio russo entro la fine dell'anno. «Finché l'Occidente dipenderà economicamente da Putin, farà tutto il possibile per sfruttare quella dipendenza. Ed è per questo che quella dipendenza deve finire - e finirà - ora», ha aggiunto il primo ministro britannico.

07:27 - Yang Jiechi a Sullivan: «Serve massima moderazione»

Il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli Affari esteri cinese, Yang Jiechi, ha chiesto di esercitare la massima moderazione a tutte le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina, durante il suo lungo colloquio di ieri con il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jacke Sullivan. «Tutte le parti dovrebbero esercitare la massima moderazione, proteggere i civili e prevenire una crisi umanitaria su larga scala», ha affermato Yang Jiechi, in una sintesi dell'incontro pubblicat questa mattina da Pechino.

Yang ha affermato che la Cina si è impegnata a promuovere i colloqui di pace e «la comunità internazionale dovrebbe ... spingere la situazione a raffreddarsi il prima possibile». Ma ha aggiunto che le «legittime preoccupazioni di tutte le parti» dovrebbero essere affrontate.

Durante il colloquio con Sullivan, Yang ha spiegato inoltre che la Cina «si oppone fermamente a qualsiasi parola o azione che sparga disinformazione, distorsione e discredito sulla posizione cinese» nella crisi Ucraina.

07:10 - consigliere governo: guerra dovrebbe finire entro maggio

Un consigliere del governo ucraino ha affermato oggi che la guerra dovrebbe finire entro maggio perché la Russia esaurirà le risorse per continuare l'invasione. «Penso che entro maggio, i primi di maggio, dovremmo avere un accordo di pace, forse molto prima, vedremo, parlo delle ultime date possibili. Siamo a un bivio ora: o ci sarà un accordo di pace raggiunto molto rapidamente, entro una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, o ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni, diciamo, siriani per un round due e, quando annienteremo anche loro, un accordo entro metà aprile o fine aprile», ha detto Oleksiy Arestovich, un consigliere del capo di gabinetto del presidente ucraino.

07:04 - Zelensky: «I colloqui con i russi continueranno oggi»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto che i colloqui con la Russia proseguiranno nella giornata di oggi. Lo riporta la Reuters. Zelensky ha detto anche di aver parlato con il primo ministro israeliano Naftali Bennet, nell'ambito delle trattative volte a fermare la guerra con la Russia «con una pace equa». «La nostra delegazione ha anche lavorato in questi negoziati con la controparte russa» ha detto Zelensky in un messaggio video diffuso nella tarda serata di lunedì. «Sono andati abbastanza bene, come mi è stato detto. Ma vediamo. Continueranno domani».

07:03 - Ministro difesa Lettonia: «Abbiamo bisogno dei vostri soldati»

«Abbiamo bisogno una presenza permanente di soldati americani insieme a quelli italiani. E abbiamo bisogno anche di più tecnologia militare. Come agli ucraini, anche a noi mancano sistemi di difesa antiaerea. Non possiamo acquistare questa tecnologia in tempi brevi e quindi se alcuni Paesi potessero fornircela per un certo periodo risponderebbero a una delle nostre priorità». Così in una intervista alla Stampa Artis Pabriks, vice premier e ministro della Difesa della Lettonia, il Paese della Nato in cui è già schierato un contingente italiano nell'ambito della Enhanced Forward Presence.

02:02 - Zelensky: «Negoziati abbastanza bene. Proseguono domani»

I negoziati tra Ucraina e Russia stanno procedendo «abbastanza bene» ma «staremo a vedere. Continueranno domani». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato su Facebook. Sul terreno, ha aggiunto, le forze russe sono «confuse» perchè «non si aspettavano una tale resistenza. Stanno scappando dai campi di baattaglia e abbandonano il loro equipaggiamento».

01:44 - Mosca annuncia attacchi alle industrie della difesa

«In risposta all'attacco su Donetsk con un missile Tochka-U le forze armate russe adoterrano misure operative per mettere fuori uso le aziende ucraine del settore della difesa che producono armi utilizzate dai nazionalisti». E' quanto si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca pubblicato dalle agenzie russe. «Chiediamo ai cittadini ucraini che lavorano in queste aziende e ai residenti delle zone vicine di lasciare queste aree» prosegue la nota.

01:35 - Cina: «USA non sparga disinformazione su di noi»

La Cina «si oppone fermamente a qualsiasi parola o azione che sparga disinformazione, distorsione e discredito sulla posizione cinese» nella crisi Ucraina. Lo ha affermato il capo della Commissione Esteri del Partito comunista cinese Yang Jiechi nel corso dell'incontro a Roma con il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, secondo quanto riferisce l'agenzia Xinhua.

01:06 - Biden: «Invieremo armi ed accoglieremo i rifugiati»

«Ci assicureremo che l'Ucraina abbia le armi per difendersi dalle forze di invasione russe. Invieremo denaro, cibo ed aiuti per salvare vite ucraine. Accoglieremo a braccia aperte i rifugiati ucraini». Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

00:52 - Londra prepara sanzioni contro altre 100 persone

La segretaria agli esteri britannica Liz Truss annuncerà domani un nuovo pacchetto di sanzioni contro altre 100 persone collegate al regime di Vladimir Putin. Lo riferisce la BBC spiegando che il provvedimento sarà inserito con un emendamento all'Economic Crime Bill.

00:45 - Kiev: abbattuti 4 elicotteri ed un aereo russi

Il comando delle forze aeree ucraine afferma che la contraerea ha abbattuto 4 elicotteri e un aereo russi. Lo stesso Comando, in un post su Facebook, annuncia anche l'abbattimento di un missile cruise da parte di un caccia dell'aeronautica ucraina.

00:06 - Harris: «USA risoluti nel sostegno al popolo ucraino»

«Siamo risoluti nel sostegno al popolo ucraino e continueremo a fornire all'Ucraina assistenza per la sicurezza, aiuti umanitari e sostegno economico. Gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, continueranno a stare al fianco del popolo ucraino». Lo scrive su Twitter la vicepresidente Usa Kamala Harris.

00:01 - Zelensky chiede proroga legge marziale per un altro mese

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una proposta di legge, depositata in Parlamento per l'approvazione, che prevede la proroga della legge marziale per un altro mese a partire dall'alba del 26 marzo. La legge marziale era stata istituita lo scorso 24 febbraio in occasione dell'avvio dell'invasione russa.