Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky apre a Putin su Crimea e Donbass

Le ultime notizie di oggi in tempo reale sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky: «Questa guerra non finirà e diventerà mondiale». Poi apre a Putin: «Su Crimea e Donbass possibile compromesso». Nel tredicesimo giorno di conflitto in corso la tregua per i corridoi umanitari a Kiev, Sumy, Kharkiv, Mariupol e Chernihiv, confermata da Mosca.

Secondo gli esperti l'assalto a Kiev inizierà nei prossimi giorni. Oggi colloquio telefonico Macron-Scholtz-Xi Jinping, nei prossimi giorni quarto round di negoziati, giovedì incontro tra Lavrov e Kuleba.

12:24 Zelensky: «Crimea e Donbass? Possibile compromesso, no ultimatum»

Su Crimea e Donbass con la Russia «possiamo discutere e trovare un compromesso, su come continuare a vivere», ma l'Ucraina non accetterà un ultimatum dal Cremlino, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista a Abc. «Se parliamo di territori temporaneamente occupati e repubbliche non riconosciute da nessuno», ha detto Zelensky, rispondendo a una domanda sulla richiesta russa di riconoscere la Crimea come russa e il Donbass indipendente, «possiamo discutere e trovare un compromesso».

«Per me è importante sapere come la gente che vuole essere parte dell'Ucraina vivrà in quei territori», ha detto, citando «garanzie di sicurezza. È questione più complicata di riconoscere e basta, questo è un altro ultimatum e non siamo pronti per un ultimatum», ha affermato il leader ucraino, «la cosa importante è che Putin cominci a dialogare».

12:10 Russia, arriva Radio Sputnik al posto di Eco di Mosca

Da domani sulle frequenze di Radio Eco di Mosca, una delle ultime voci indipendenti nel panorama mediatico russo, trasmetterà radio Sputnik, fedele ripetitore delle posizioni del Cremlino. Lo ha annunciato la direttrice del di Russia Today e Sputnik, Margarita Simonyan, secondo cui «viene risolta una ingiustizia storica, ovvero che la radio più citata in Russia ad oggi non ha una frequenza Fm».

Echo di Mosca è stata chiusa nei primi giorni di marzo dopo il blocco delle sue trasmissioni da parte dell'ente russo che controlla le telecomunicazioni, a causa dei servizi e i dibattiti sull'attacco all'Ucraina. Lo storico direttore dell'emittente, Alexey Venediktov, è stato licenziato dal gruppo Gazprom media, proprietario di Eco di Mosca.

12:02 Shell: «Stop acquisto petrolio russo»

Il colosso petrolifero britannico Shell ha annunciato oggi la sua intenzione di ritirarsi dal suo coinvolgimento in tutti i progetti relativi agli idrocarburi russi, compresi il petrolio greggio, i prodotti petroliferi, il gas e il gas naturale liquefatto, in modo graduale e in linea con le nuove indicazioni delle autorità. Come primo passo immediato, la società interromperà tutti gli acquisti spot di petrolio greggio russo. Chiuderà anche le sue stazioni di servizio, i carburanti per l'aviazione e le operazioni di lubrificazione in Russia.

11:40 Unhcr: «Due milioni di persone hanno già lasciato l'Ucraina»

Come annuncia il responsabile dell'agenzia ONU per i rifugiati Unhcr Filippo Grandi, sono già due milioni le persone che hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa.

11:37 Zelensky denuncia: «Promesse non mantenute dall'Occidente»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato oggi le «promesse» non mantenute dell'Occidente di proteggere l'Ucraina dai bombardamenti russi. «Stiamo ascoltando promesse da tredici giorni. Tredici giorni in cui ci viene detto che saremo aiutati in cielo, che ci saranno aerei, che ci verranno consegnati», ha detto in un video pubblicato su Telegram. «Ma la responsabilità di questo è anche di chi non ha potuto prendere una decisione in Occidente per 13 giorni (...). Di coloro che non hanno protetto i cieli ucraini dagli assassini russi», ha aggiunto il presidente. «L'umanità, che deve prevalere nelle capitali del mondo, deve prevalere sulla paura», ha insistito.

11:24 Yanukovich a Zelensky: «Ferma la guerra, ottieni la pace a ogni costo»

L'ex presidente dell'Ucraina, Viktor Yanukovych, ha invitato l'attuale capo dello Stato Volodymyr Zelensky a fermare la guerra ad ogni costo. «Capisco molto bene che hai molti 'consiglieri'. Ma sei personalmente obbligato a fermare lo spargimento di sangue e raggiungere un accordo di pace ad ogni costo», ha detto Yanukovich, secondo quanto riferito da Interfax.

11:18 Polonia: «Insufficienti aiuti UE per profughi»

L'offerta dell'Unione europea di 500 milioni di euro in aiuti ai paesi che aiutano i rifugiati ucraini è insufficiente, ha affermato un viceministro degli esteri polacco. «Questa cifra non sarà certamente sufficiente, soprattutto perché sarà distribuita tra tutti i paesi», ha detto Pawel Jablonski in un'intervista a Polsat News.

Jablonski ha affermato che i calcoli iniziali stimano che il costo per ospitare un milione di rifugiati costerà alla Polonia fino a 10 miliardi di zloty (2,2 miliardi di dollari/2 miliardi di euro) se si tiene conto dei costi dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali.

11:07 Mosca: Russia e USA tornino a «coesistenza pacifica» Guerra Fredda

Russia e gli Stati Uniti dovrebbero tornare al principio della coesistenza pacifica come hanno fatto durante la Guerra Fredda: è quanto riferito dal ministero degli Esteri russo, citato da Interfax. Mosca è pronta per un dialogo onesto e rispettoso con gli Stati Uniti e nutre la speranza che i rapporti con Washington tornino alla normalità, ha detto Alexander Darchiyev, direttore del Dipartimento del Nord America presso il ministero degli Esteri russo.

«Siamo aperti a un dialogo onesto e rispettoso, reciprocamente, nella stessa misura in cui gli Stati Uniti saranno pronti per questo. Forse, farebbe bene ricordare il principio ben dimenticato che ha funzionato durante la Guerra Fredda, la convivenza pacifica, nonostante i valori e gli ideali che ci separano e che non devono essere imposti l'uno all'altro», ha detto Darchiyev.

«E anche il proverbiale 'ordine basato sulle regole' insieme alle norme 'progressiste' che rifiutano la morale tradizionale non ci devono essere imposte», ha affermato ancora il diplomatico. «Se procederemo da questa comprensione delle basi delle relazioni bilaterali, alla luce della responsabilità speciale della Russia e degli Stati Uniti per il destino del mondo come superpotenze nucleari, conserviamo la speranza che torni la normalità nelle relazioni tra i nostri paesi», ha insistito. «Ma, ovviamente, questo richiede un movimento reciproco di entrambe le parti. Vorrei ribadire che siamo pronti per tale reciprocità», ha concluso Darchiyev.

10:49 Cina a USA: «Dare dettagli su laboratori biologici»

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha esortato gli Stati Uniti a dare i dettagli dei laboratori che fanno ricerca nel settore biologico in Ucraina e sono finanziati da Washington, inclusi su tipi di virus che vengono conservati e esaminati e quali ricerche vengono condotte nelle strutture. Pechino chiede alle parti in causa nel conflitto in Ucraina di garantire la sicurezza di questi laboratori. Lo scrive il sito CGTN. La richiesta del ministero arriva dopo che domenica la Russia ha denunciato di avere le prove di laboratori che sviluppano programmi militari su possibili armi biologiche in Ucraina.

10:28 Zelensky: «Su adesione a NATO mi sono raffreddato da tempo»

«Riguardo la questione della Nato, mi sono raffreddato da tempo, da quando abbiamo capito che la Nato non è pronta ad accettarci», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista a Abc. «Non saremo un Paese che chiede in ginocchio, non siamo quel Paese e non voglio essere quel presidente».

10:19 Gas russo continua a fluire in Europa

Rimangono elevate le spedizioni di gas via Ucraina, nel rispetto dei volumi contrattuali a lungo termine, e pari a 109 milioni di metri cubi al giorno, sui livelli dei volumi di ieri. Lo riporta Interfax. «Gazprom fornisce normalmente gas russo per il transito attraverso il territorio dell'Ucraina, in conformità con le richieste dei consumatori europei, 109,5 milioni di metri cubi all'8 marzo», ha detto ai giornalisti il portavoce di Gazprom Sergei Kupriyanov.

10:16 Zelensky: «Questo conflitto porterà Terza guerra mondiale»

«Credetemi, ho parlato con molti leader occidentali, questa guerra non finirà qui, farà scoppiare la Terza guerra mondiale», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista a Abc, in cui afferma tra l'altro che il presidente Vladimir Putin potrebbe porre fine alla perdita di vite civili in Ucraina, se solo lo volesse. «Penso che sia in grado di fermare la guerra che ha iniziato», ha detto Zelensky. «Dovrebbe sapere una cosa importante che non può negare, che è in grado di fermare la guerra».

10:06 Cingolani: «Russia chiude gas? Sacrifici ma non ci fermiamo»

Se la fornitura di gas dalla Russia fosse «interrotta completamente le riserve attuali e il piano di emergenza ci darebbero tempo per arrivare alla stagione buona, abbiamo lo stoccaggio. Ad aprile avremo metà della disponibilità che ora importiamo dalla Russia. Dovremo fare sacrifici ma non fermeremo le macchine». Lo ha deto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani intervistato su Rai 3. «In questo momento il gas si vende altre 300 euro per Mwh e frutta 1 mld di euro al giorno. Non sono sicuro che vogliano chiudere. C'è una componente finanziaria che non va sottovalutata», ha aggiunto.

10:01 Vola il nichel, il London Metal Exchange sospende le contrattazioni

Schizza il prezzo del nichel, raddoppiato rispetto alle quotazioni di ieri dopo aver sfondato brevemente i 100.000 dollari a tonnellata, sui timori che la Russia, tra i principali produttori al mondo, non possa più esportare la sua produzione. Il London Metal Exchange (LME) ha così deciso di sospenderne le contrattazioni almeno per il resto della giornata.

09:54 Cingolani: «In 24-30 mesi saremo indipendenti da gas russo»

«Noi dalla Russia importiamo 29 miliardi di mc di gas. Questi vanno sostituiti. Al momento abbiamo realizzato una operazione anticipata e rapida e a primavera inoltrata 15 mld saranno rimpiazzati. Rimane la metà stiamo lavorando su rinforzo delle infrastrutture, rigassificatori e contratti di lungo termine. Ventiquattro, 30 mesi dovrebbero bastare per renderci indipendenti». Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani intervistato su Rai3.

09:42 L'oro prosegue la sua corsa, massimo a 2.027 dollari

Non si arresta la corsa delle materie prime, con l'oro, bene rifugio per eccellenza, che si porta ben sopra i 2.000 dollari l'oncia, arrivando a toccare un top a 2.027 dollari, sui massimi da agosto 2020.

09:19 Maduro: «Conflitto può portare a Terza guerra mondiale»

Il conflitto militare in Ucraina potrebbe portare a una terza guerra mondiale, ha affermato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, aggiungendo che è importante fermare la «follia» globale. «Il conflitto si sta espandendo da un punto di vista militare, che potrebbe portare a una terza guerra mondiale. Già ora ha conseguenze globali, come un impatto devastante sui prezzi di petrolio, benzina e gas, sul costo del cibo, dei fertilizzanti , trasporti. L'impatto globale si esprime nell'insicurezza, nella gestione delle relazioni internazionali», ha affermato Maduro, citato dall'emittente venezuelana VTV, esprimendo la speranza che si possa «fermare la follia che ha colto i leader più importanti dell'Occidente e del mondo».

09:13 Gas: prezzo in rialzo a 260 euro alla Borsa di Amsterdam

Prezzo del gas in ulteriore rialzo alla Borsa di Amsterdam a 260 euro al megawattora, dopo un picco toccato in avvio di giornata a 295 euro.

09:02 Britannici pronti a sostenere Polonia se fornirà caccia a Kiev

Il Regno unito è pronto a «sostenere i polacchi e qualunque sia la loro decisione» ha detto il ministro della Difesa britannico Ben Wallace nel caso in cui Varsavia fornisse caccia all'Ucraina, ma ha avvertito che questa scelta porterebbe il Paese «direttamente sulla linea del fuoco» di Russia e Bielorussia. Parlando a Sky News, ha spiegato che il sostegno non consisterebbe nel fornire aerei da combattimento che gli ucraini possano usare ma «proteggeremo la Polonia, li aiuteremo con tutto quello che serve».

08:23 Unimpresa: «Con petrolio a 150 dollari inflazione all'8,4%»

L'inflazione in Italia è destinata a crescere ancora e arrivare a giugno all'8,4%. Un'inevitabile, ulteriore impennata dell'indice dei prezzi al consumo sarà causata dalle crescenti tensioni per la guerra in Ucraina che stanno alimentando, in particolare, il prezzo del petrolio. Lo segnala il centro studi di Unimpresa, basando la previsione sull'inflazione con il prezzo del petrolio fino a 150 dollari al barile entro giugno, mentre, col petrolio a 120 dollari il caro-vita potrebbe attestarsi al 7,5%.

08:20 Kiev: «Accordo tregua per evacuare civili da Sumy»

Kiev e Mosca hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco lungo il corridoio umanitario Sumy-Poltava - Nord-est ucraino- a partire dalle ore 8 italiane, ha confermato il governo ucraino.

07:45 Ambasciata USA: «Situazione continua ad essere imprevedibile»

L'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina ha affermato oggi che la situazione della sicurezza in tutto il Paese «continua ad essere imprevedibile» ed ha avvertito i cittadini statunitensi che cercano di fuggire che le condizioni a ogni confine «possono cambiare molto rapidamente». L'ambasciata ha anche ricordato ai suoi cittadini di non entrare in Bielorussia, citando «l'applicazione arbitraria delle leggi, il rischio di detenzione, l'attacco militare russo alla vicina Ucraina e il rafforzamento dell'esercito russo in Bielorussia lungo il confine con l'Ucraina».

07:04 Kuleba chiede dialogo diretto tra Zelensky e Putin

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha chiesto oggi un dialogo diretto tra il presidente Volodymyr Zelensky e il suo omologo russo, Vladimir Putin. «Chiediamo da molto tempo una conversazione diretta tra il presidente dell'Ucraina e Vladimir Putin, perché capiamo tutti che è lui a prendere le decisioni finali, e soprattutto in questo momento», ha detto alla televisione ucraina . «Il nostro presidente non ha paura di nulla, compreso un incontro con Putin», ha aggiunto Kuleba. «Se anche Putin non ha paura, venga a questo incontro per discutere», ha concluso.