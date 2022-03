Ucraina - Russia, le news di oggi. Nuovo scontro sui corridoi umanitari. Cina: «Pronti a necessaria mediazione»

I corridoi umanitari per consentire l'evacuazione dei civili dalle città tornano ad essere oggetto di scontro. Questa mattina il governo annuncia l'apertura di via di fuga per le principali città a partire dalle 10, ma i piani di Mosca prevederebbero corridoi soltanto verso Russia e Bielorussia e Kiev si oppone quindi a questo schema. Intanto i Paesi tornano al tavolo, con il nuovo round di colloqui - il terzo - che dovrebbe iniziare alle 13 ora italiana.

Nel corso di una conferenza stampa, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto che il Paese è pronto a lavorare con la comunità internazionale per una «necessaria mediazione» sull'Ucraina, pur ribadendo che l'alleanza con la Russia è solida come una roccia. Il premier italiano Mario Draghi, in un incontro con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, anticipa che i Paesi Ue stanno lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni.

13:02 Mosca conferma incontro Kuleba-Lavrov in Turchia

Il ministero degli Esteri russo ha confermato l'incontro tra i capi delle diplomazie di Mosca e Kiev in programma in Turchia, annunciato in precedenza da Ankara. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e quello russo Serghei Lavrov, precisa Mosca, si vedranno in presenza di quello turco Mevlut Cavusoglu a margine di un forum ad Antalya. Lo riferisce Interfax.

13:00 Kiev: «Terzo round negoziati con Russia alle 16 ucraine»

Le autorità ucraine hanno confermato che il terzo round di negoziati con la Russia, previsto per oggi, avrà inizio alle 16 ora di Kiev (le 15 in Italia, ndr).

12:45 UE: «Strategia energia passa innanzitutto da diversificazione fonti»

Quando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen dice che l'Ue deve «sbarazzarsi» dalla dipendenza sul gas della Russia «penso che l'obiettivo sia abbastanza chiaro e implica tre cose - ha affermato il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer durante un briefing con la stampa - primo, diversificare le fonti di energia e sul gas, reperendolo presso fornitori affidabili».

«Secondo, l'accelerazione degli investimenti sulle rinnovabili. E, terzo, gli sforzi sull'efficienza energetica. Il risultato finale - ha concluso - è un forte aumento della capacità dell'Ue di approvvigionarsi altrove e dell'energia autoprodotta».

12:41 Cardinal Parolin: «Fermare armi e escalation, anche verbale»

«Quello che si deve fare adesso, prima di tutto è fermare le armi e i combattimenti ma soprattutto evitare una escalation. E la prima escalation è proprio quella verbale». Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito alla guerra in Ucraina.

«Quando si cominciano ad usare certe parole ed espressioni - ha aggiunto il card. Parolin - queste non fanno altro che accendere gli animi e portano naturalmente e insensibilmente all'uso di ben altri mezzi che sono le armi micidiali che vediamo in azione in questo momento in Ucraina». Il card. Parolin ai microfoni di Tv2000 ha ribadito: «Noi siamo disponibili. Se è ritenuto che la nostra presenza e la nostra azione possa aiutare, noi siamo lì».

12:07 Mosca approva lista «Paesi ostili», c'è anche l'Italia

Tutta la Ue è nella Black List: il governo russo ha approvato oggi una lista di «Paesi ostili», per aver applicato o per essersi uniti a sanzioni contro Mosca nella quale compare anche l'Italia in quanto Paese europeo. Lo riferisce la Tass. La lista comprende tra gli altri gli Usa, la Gran Bretagna, il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Svizzera oltre che ovviamente la stessa Ucraina. Ma anche l'Islanda, il Canada, il Liechtenstein, Monaco, la Norvegia, San Marino, Singapore, Taiwan, Montenegro.

11:49 Delegazione russa arrivata in Bielorussia per colloqui

La delegazione russa per il terzo round di colloqui con l'Ucraina è arriva a Belovezhskaya Pushcha in Bielorussia. Lo riporta l'agenzia bielorussa BelTA che aggiunge che la delegazione ucraina è attesa nel pomeriggio.

11:41 Von der Leyen: «Verso nuove sanzioni e revisione mercato energia»

L'Ue sta «lavorando a ulteriori sanzioni, che potrebbero essere giustificate» contro la Russia, e poi a «nuove proposte sull'energia che saranno presentate domani. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, stamattina a Bruxelles, durante le dichiarazioni alla stampa all'arrivo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al alla sede di Bruxelles dell'Esecutivo comunitario. L'incontro fra Draghi e von der Leyen ha in agenda la situazione determinatasi con l'invasione russa dell'Ucraina, in particolare per quanto riguarda le sanzioni e la loro attuazione, la dipendenza energetica dell'Ue dalla Russia e l'emergenza profughi.

11:39 Zelensky chiede a occidentali aerei militari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato che il futuro dell'Europa sarà deciso dalla resistenza ucraina e ha chiesto ai leader occidentali di fornirgli aerei militari. Il presidente ucraino ha anche sollecitato il boicottaggio del petrolio e delle esportazioni russe.

11:35 Polonia: «Non saremo parte attiva nel conflitto in Ucraina»

La Polonia non prenderà parte attiva al conflitto armato dell'Ucraina con la Russia, ha ribadito oggi il capo dello staff del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. «La Polonia non ha condotto alcuna attività militare dal suo territorio e non lo farà. Non facciamo parte di questo conflitto e non lo saremo», ha detto Michal Dworczyk a Prigram 3 di Polskie Radio. Il funzionario ha aggiunto che la Polonia sta invece svolgendo un ruolo importante nella spedizione di aiuti umanitari. Ha detto che alcuni dei rifornimenti sono destinati alle forze armate ucraine.

11:30 India, Modi ha chiesto a Putin colloqui diretti con Zelensky

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a tenere colloqui diretti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo una fonte del governo indiano citata dall'agenzia di stampa Reuters. «Il presidente Putin ha informato il primo ministro Modi sullo stato dei negoziati tra le delegazioni ucraina e russa», ha affermato la fonte, a condizione di anonimato.

11:29 Nuovo round colloqui ucraino-russi nel pomeriggio

I colloqui tra Russia e Ucraina in Bielorussia potrebbero iniziare nel pomeriggio. «I colloqui dovrebbero iniziare alle 15:00 ora di Mosca (le 17 in Italia), ma l'orario potrebbe cambiare a causa di problemi logistici della delegazione ucraina», ha detto a Interfax il politologo bielorusso Yury Voskresensky, vicino agli organizzatori dell'incontro. La delegazione russa è già partita per la Bielorussia, ha detto.

11:22 Sicurezza centrali nucleari, Russia apre a incontro trilaterale

La Russia appoggia la proposta del direttore generale dell'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica), Rafael Grossi, di una riunione trilaterale con l'Ucraina per garantire la sicurezza delle centrali nucleari durante l'invasione armata delle truppe di Mosca. Lo ha affermato l'inviato di Mosca presso l'agenzia delle Nazioni Unite per la sicurezza nucleare, che però ha escluso che la sede dell'incontro possa essere Chernobyl come auspica Grossi.

«La Russia sostiene l'idea di Grossi riguardo a un incontro trilaterale e ci aspettiamo che anche gli ucraini collaborino», ha detto ai giornalisti l'ambasciatore russo presso l'Aiea, Mikhail Ulyanov, «Credo che Chernobyl non sia il posto migliore per un incontro del genere. Ci sono numerose capitali nel mondo».

11:13 Regno Unito potrebbe bandire petrolio russo

Londra potrebbe mettere al bando il petrolio russo. Lo ha detto il ministro per l'Europa James Cleverly a Times Radio dopo che stanotte il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto che Washington sta pensando con la Ue a un embargo del petrolio russo. «Importiamo pochissimi idrocarburi russi, quindi certamente è una cosa che considereremo» ha detto Cleverly.

10:54 Zelensky: «Imporre nuove sanzioni alla Russia, stop a export petrolio»

Il presidente russo Volodymyr Zelensky ha chiesto oggi l'imposizione di nuove sanzioni alla Russia, il boicottaggio delle esportazioni russe, in particolare il rifiuto del petrolio e dei prodotti petroliferi, nonché il boicottaggio delle importazioni. «Se l'invasione continua e la Russia non ha abbandonato i suoi piani contro l'Ucraina, allora è necessario un nuovo pacchetto di sanzioni. Nuove sanzioni, nuove misure di sanzioni contro la guerra, per il bene della pace. Boicottaggio delle esportazioni russe, in particolare il rifiuto del petrolio e dei prodotti petroliferi dalla Russia, questo può essere definito un embargo... Boicottaggio delle importazioni in Russia», ha detto Zelensky in un nuovo discorso video.

10:47 Le Maire: nuove sanzioni Russia? «Tutte le opzioni sul tavolo»

La sanzioni imposte contro la Russia hanno avuto «una notevole efficacia», portando alla chiusura della Borsa di Mosca e facendo crollare il rublo, mentre sul se bisognerà fare altro «tutte le opzioni sono sul tavolo», ha affermato il ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, senza sbilanciarsi oltre.

«Non dirò le varie opzioni, perché penso sia giusto mantenere il segreto per garantire l'efficacia di queste sanzioni economiche e finanziarie - ha detto in una intervista alle emittenti francesi Bfm e Rmc -. E' giusto annunciarlo dopo che sono state decise e non prima». La Francia ha la presidenza di turno dell'Ue nel primo semestre del 2022.

«Restano dei margini di manovra, che sono sul tavolo. Ci lavoriamo con gli altri ministri delle Finanze e c'è un vertice molto importante questa settimana dei capi di Stato e di governo dell'Ue il 10 e 11 marzo. Sarà anche l'occasione di esaminare queste possibilità», ha detto il ministro francese.

10:34 Zelensky sente Modi: «Grato per sostengo a nostro popolo»

«Ho informato il primo ministro indiano Narendra Modi sul contrasto all'aggressione russa. L'India ha apprezzato l'assistenza ai propri cittadini durante la guerra e la volontà dell'Ucraina di aprire un dialogo al più alto livello. Grato per il sostegno dato al popolo ucraino». E' quanto ha scritto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zellensky su Twitter, dopo una conversazione telefonica con il primo ministro indiano Narendra Modi.

10:28 Kiev: «Ucraina rifiuta corridoi umanitari verso Bielorussia e Russia»

L'Ucraina rifiuta i corridoi umanitari proposti da Mosca verso la Bielorussia e la Russia: lo ha annunciato il governo di Kiev, citato dall'Afp. «Non è un'opzione accettabile», ha spiegato. Secondo l'esponente del governo di Kiev, i civili chiamati dai russi ad essere evacuati dalle città di Kharkiv, Kiev, Mariupol e Sumy «non andranno in Bielorussia per poi prendere l'aereo e andare in Russia».

10:19 Russia: «Distrutte quasi 2400 infrastrutture militari ucraine»

Il ministero della Difesa russo ha annunciato la distruzione di quasi 2.400 strutture militari ucraine, inclusi 119 sistemi di difesa aerea, dall'inizio dell'operazione in Ucraina. «Un totale di 2.396 elementi dell'infrastruttura militare ucraina sono stati distrutti durante il periodo dell'operazione», ha detto lunedì il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov in una conferenza stampa.

«Tra questi ci sono 82 centri di controllo e comunicazione delle forze armate ucraine, 119 sistemi missilistici di difesa aerea S-300, Buk M-1 e Osa e 76 stazioni radar», ha affermato. Altre attrezzature militari ucraine distrutte durante l'operazione includono «827 carri armati e altri veicoli militari corazzati, 84 lanciarazzi multipli, 304 sistemi di artiglieria da campo e mortai, 603 automobili speciali e 78 veicoli aerei senza pilota», ha detto Konashenkov.

10:00 Borrell: «UE si prepari ad accogliere 5 milioni di profughi»

Cinque milioni di ucraini lasceranno il loro paese se i bombardamenti russi sull'Ucraina continueranno, ha avvertito oggi l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, avvertendo che l'Europa deve prepararsi per l'arrivo dei profughi. «Dobbiamo prepararci ad accogliere circa cinque milioni di persone... Dobbiamo mobilitare tutte le risorse dell'Ue per aiutare quei paesi che accolgono persone. Avremo bisogno di più scuole, più centri di accoglienza, più di tutto», ha spiegato.

09:58 Oro risale sopra 2.000 dollari, oncia vicina ai massimi storici

L'oro si riporta sopra quota 2.000 dollari l'oncia per la prima volta dall'estate del 2020, a un soffio dal massimo storico con le nuove impennate innescate dalle turbolenze dei mercati dovute alla guerra russo ucraina. Nel corso delle contrattazioni mattutine l'oncia ha raggiunto 2.005 dollari, successivamente si attesta in rialzo dell'1,80% a 2.001 dollari. L'oro aveva superato i 2.000 dollari nel febbraio del 2020.

A tenere sotto tensione gli operatori la prospettiva di una estensione delle sanzioni contro la Russia al petrolio, che ha reinnescato cadute dei mercati azionari, balzi del greggio e una nuova corsa degli investitori verso il dollaro, che come l'oro viene utilizzato come bene rifugio nelle fasi di volatilità. Il rally coinvolge tutti i metalli preziosi. L'argento guadagna l'1,60% a 26,19 dollari, il platino balza di oltre i 3,50% a 1.156 dollari, come del resto le materie prime in generale.

09:49 Gazprom, fornitura gas continuano via Ucraina come di norma

Gazprom afferma in un comunicato di continuare a fornire gas naturale all'Europa attraverso l'Ucraina in modalità standard. Gli acquirenti europei hanno aumentato le loro richieste di acquisto di gas naturale da Gazprom sulla scia di un aumento dei prezzi provocato dalle sanzioni contro la Russia. Al momento, il prezzo del gas presso l'hub del gas TTF ha raggiunto $ 2.150 per 1.000 metri cubi.

«Gazprom spedisce gas russo per il transito attraverso il territorio ucraino in modalità standard, in linea con le richieste dei consumatori europei, a un livello di 109,6 milioni di metri cubi al 7 marzo», ha affermato il portavoce di Gazprom Sergei Kupriyanov. Secondo le informazioni fornite dall'operatore del sistema di trasporto del gas ucraino, la portata della fornitura per il 7 marzo è di 109,5 milioni di metri cubi, la stessa del 6 marzo.

09:45 Russia pensa a combattenti siriani per conquistare Kiev (Wsj)

Mosca sta reclutando siriani esperti in combattimenti nei centri urbani per combattere in Ucraina, dove l'intervento armato russo è pronto a espandersi più in profondità nelle città. Lo hanno indicato quattro funzionari statunitensi interpellati dal Wall Street Journal. Una valutazione americana indica che la Russia, che opera in Siria dal 2015, negli ultimi giorni ha reclutato combattenti da questo Paese, sperando che la loro esperienza nei combattimenti in città possa aiutarla a prendere Kiev e infliggere un colpo devastante al governo ucraino. La mossa - hanno aggiunto i funzionari - indica una potenziale escalation dei combattimenti in Ucraina.

09:32 Ambasciatore Francia in Ucraina: «Non sono sicuro che Kiev cadrà»

«È l'intera nazione ucraina che si sta sollevando!». Lo ha rimarcato Etienne de Poncins, l'ambasciatore francese in Ucraina, intervistato da Rtl. «Prendere Kiev è possibile, occupare Kiev è davvero un'altra cosa. Non sono affatto sicuro che Kiev cadrà», ha proseguito il diplomatico prima di affermare che gli ucraini «resisteranno, questo è certo!».

Secondo l'ambasciatore, 65mila ucraini sono tornati nel loro Paese per imbracciare le armi. Infine, Etienne de Poncins ha assicurato che «finché saranno soddisfatte le condizioni», resterà a Leopoli «il più a lungo possibile». A livello politico, «penso che sia molto significativo essere in questi momenti di sventura al fianco della nazione ucraina».

09:15 Cina: amicizia con Russia «solida come una roccia»

La relazione di amicizia della Cina con la Russia è «solida come una roccia» e le prospettive di cooperazione sono molto ampie. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Wang Yi, durante una conferenza stampa a Pechino, confermando inoltre che la Croce Rossa cinese fornirà aiuti umanitari all'Ucraina.

Il ministro degli Esteri cinese è stato interrogato sulla posizione della Cina dopo l'ondata di sanzioni internazionali contro la Russia per la sua invasione dell'Ucraina. «Cina e Russia, entrambi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, sono [...] i partner strategici più importanti l'uno per l'altro», ha commentato Wang, precisando che Pechino e Mosca «contribuiscono» alla pace e alla stabilità nel mondo.

L'amicizia tra Cina e Russia è «un esempio di relazione degna, dove ciascuno aiuta e sostiene l'altro nel suo sviluppo», aveva stimato a febbraio Vladimir Putin, accolto con grande clamore a Pechino in occasione dell'apertura Giochi olimpici invernali.

09:09 Polonia, oltre un milione gli ucraini arrivati da inizio guerra

Sono oltre un milione - un milione e 67mila per la precisione - gli ucraini fuggiti in Polonia dall'inizio dell'intervento armato delle forze russe nel loro Paese, il 24 febbraio, con 142.300 arrivi nella sola giornata di ieri. Lo ha annunciato la Guardia di frontiera polacca. Quest'ultima ha già fatto sapere di prevedere per oggi un'altra ondata massiccia di arrivi. «Traffico in aumento sulla frontiera polacco-ucraina», si legge sul profilo Twitter ufficiale, «Oggi alle 7.00, 42mila persone sono arrivate in Polonia dall'Ucraina».

08:57 Macron smentisce: «Mai chiesto corridoi verso la Russia»

La Russia avrebbe deciso di aprire dei corridoi umanitari anche su richiesta diretta del presidente francese Emmanuel Macron, ma non tutti i corridoi sono 'uguali', per così dire, e l'Eliseo questa mattina smentisce di aver fatto richiesta di corridoi umanitari che portino solo in Russia o Bielorussia. «Il presidente della Repubblica non ha né richiesto né ottenuto corridoi per la Russia dopo la sua conversazione con Vladimir Putin», ha detto a BFMTV il palazzo presidenziale dell'Eliseo.

08:49 Rublo affonda, sfiora quota 140 per dollaro

Dopo le dichiarazioni del segretario di Stato Usa Antony Blinken secondo cui Washington e la Ue starebbero discutendo attivamente un blocco del petrolio russo, il rublo affonda fino a sfiorare i 140 per dollaro. La divisa russa ora vale 136,18 per dollaro dopo un minimo stamani a 139,495. Il mercato del rublo è in realtà pressochè inesistente da una settimana, da quando cioè, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, i paesi occidentali hanno bloccato l'uso delle riserve e le transazioni della banca centrale russa. In risposta Mosca ha più che raddoppiato i tassi al 20% e imposto controlli sui capitali.

08:37 Incognita corridoi: alcuni portano solo in Russia o Bielorussia

Indipendentemente dal fatto che il cessate il fuoco venga rispettato, sui corridoi umanitari che la Russia ha annunciato di aprire in mattinata pesa un'altra incognita molto pesante. Le rotte di evacuazione pubblicate dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti, rileva la Bbc, mostrano che i civili in molti casi potranno partire solo per la Russia e la Bielorussia. Il corridoio da Kiev condurrà all'alleata russa Bielorussia, e i civili di Kharkiv avranno solo un corridoio che conduce alla Russia. I corridoi dalle città di Mariupol e Sumy porteranno sia in altre città ucraine che in Russia.

08:33 007 Britannici: «Infrastrutture comunicazione nel mirino dei russi»

La Russia sta «probabilmente prendendo di mira» l'infrastruttura di comunicazione dell'Ucraina per ridurre l'accesso a fonti di notizie affidabili, ha affermato il ministero della Difesa britannico, riportando l'ultimo aggiornamento dell'intelligence militare britannica. «La Russia sta probabilmente prendendo di mira l'infrastruttura di comunicazione dell'Ucraina per ridurre l'accesso dei cittadini ucraini a notizie e informazioni affidabili. Secondo quanto riferito, ieri la Russia ha colpito una torre della TV a Kharkiv, sospendendo le trasmissioni. Ciò fa seguito a un raid simile contro una torre della TV a Kiev il 1 marzo 2022. È molto probabile che anche l'accesso a Internet dell'Ucraina venga interrotto a causa dei danni collaterali causati dagli attacchi russi alle infrastrutture. Nell'ultima settimana sono state segnalate interruzioni di Internet a Mariupol, Sumy, Kiev e Kharkiv», si legge nel rapporto.

08:24 Cina auspica «progressi» durante terzo round colloqui Russia-Ucraina

La Cina ha espresso oggi l'auspicio che le delegazioni di Russia e Ucraina possano ottenere dei progressi durante il terzo round di negoziato per porre fine al conflitto, previsto nella giornata odierna, secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri di Pechino.

08:23 Cina: «Pronti a ruolo di mediazione tra Mosca e Kiev»

La Cina è pronta a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione della pace tra Russia e Ucraina, e a mediare se necessario: lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri di Pechino.

07:54 Anonymous: «Abbiamo colpito le stazioni tv russe»

Il collettivo di hacker Anonymous afferma di aver violato le trasmissioni della TV di stato russa per mostrare filmati della guerra in Ucraina. In un post su Twitter, Anonymous ha affermato di aver violato canali tra cui Russia 24, Channel One e Moscow 24, oltre ai servizi di streaming russi Wink e Ivi. La BBC non è stata in grado di verificare in modo indipendente queste affermazioni.

07:51 Biden valuterebbe viaggio in Arabia per avere più petrolio

Secondo quanto riferito da Axios, gli Stati Uniti avrebbero intenzione di 'corteggiare' sauditi e venezuelani per il petrolio. In questo senso, dice la testata, il governo degli Stati Uniti starebbe considerando un viaggio del presidente Joe Biden in Arabia Saudita per chiedere al regno di rafforzare la produzione di petrolio. Axios, riferisce che il viaggio si svolgerà in primavera, mentre la Casa Bianca si affretta ad affrontare una crisi energetica globale causata dall'invasione russa dell'Ucraina.

07:28 Numerosi Paesi chiedono sospensione Russia da Interpol

Diversi paesi occidentali, tra cui Gran Bretagna e Stati Uniti, hanno chiesto all'Interpol di sospendere la Russia dai ranghi di questa organizzazione internazionale per la cooperazione di polizia, ha affermato il ministro dell'Interno britannico Priti Patel. Oltre a Gran Bretagna e Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno chiesto «l'immediata sospensione dell'accesso della Russia a tutti i sistemi» dell'organizzazione che riunisce 194 paesi membri, ha twittato Priti Patel. «Le azioni della Russia rappresentano una minaccia diretta per la sicurezza delle persone e la cooperazione internazionale delle forze dell'ordine», ha aggiunto.

07:12 Australia chiede alla Cina pressioni su Mosca per pace

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato oggi che la Cina si trova davanti al «momento della scelta» di fronte all'invasione russa dell'Ucraina e ha esortato Pechino a porre fine al suo tacito sostegno politico ed economico alla guerra. «Nessun paese avrebbe in questo momento un impatto maggiore della Cina sulla violenta aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina», ha detto Scott Morrison al Lowy Institute, un think tank di politica estera con sede a Sydney. Il primo ministro australiano ha invitato la Cina a fare pressione sul suo alleato russo e a dimostrare che è impegnata per la pace mondiale e il principio di sovranità.

07:03 Russia annuncia cessate il fuoco dalle 8 per corridoi umanitari

La Russia aprirà nuovi corridoi umanitari in diverse città ucraine oggi per consentire l'evacuazione dei civili, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, citato dai media statali. Il cessate il fuoco avrà luogo dalle 10 ora locale, le 8 in Italia, secondo il ministero, con corridoi di evacuazione predisposti nella capitale Kiev, oltre a Kharkiv, Mariupol e Sumy. Durante il fine settimana, due tentativi di aprire corridoi umanitari per consentire l'evacuazione dei civili da Mariupol, nel Sud-Est del Paese, sono falliti.

06:26 Ministro degli Esteri Moldavia: «Troppo fragili per alzare la voce»

«Perché non abbiamo aderito alle sanzioni contro la Russia? Siamo vicini al popolo ucraino, condanniamo Putin e questa guerra ingiusta. Ma siamo troppo deboli per alzare la voce, rischiamo un punto di rottura, non possiamo spingerci oltre, e i nostri partner europei l'hanno capito». Così Nicu Popescu, ministro degli Esteri della Moldavia, in una intervista al Corriere della Sera.

06:01 Schizzano i prezzi di petrolio e oro

I prezzi del petrolio hanno continuato a salire nella notte sui mercati asiatici, così come il prezzo dell'oro che ha superato i 2.000 dollari l'oncia, la prima volta da settembre 2020, mentre i mercati azionari della regione sono crollati per le ripercussioni della guerra russo-ucraina sull'economia mondiale.

Il prezzo di un barile di Brent del Mare del Nord ha sfiorato i 140 dollari domenica intorno alla mezzanotte, vicino al record assoluto di 147,50 dollari raggiunto nel luglio 2008. I prezzi dell'oro nero sono quindi scesi, pur continuando a progredire a un ritmo frenetico: dopo le 3:45 il barile del WTI americano è balzato del 7,75% a 124,64 dollari e quello del barile del Brent del Mare del Nord è balzato dell'8,79% a 128,49 dollari. «Salvo la fine delle ostilità, c'è poco all'orizzonte per rallentare» l'aumento dei prezzi del petrolio, ha detto la National Australia Bank pubblicata in una nota.