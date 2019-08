Siria: il 16 settembre vertice Turchia, Russia e Iran ad Ankara

ANKARA - I presidenti di Russia, Iran e Turchia si incontreranno ad Ankara il 16 settembre per un vertice sulla Siria, lo ha detto il portavoce della presidenza turca. «Il presidente (Recep Tayyip Erdogan) ospiterà un vertice tripartito con la Russia e l'Iran ad Ankara», ha dichiarato Ibrahim Kalin in una conferenza stampa. I leader discuteranno dell'accordo raggiunto tra Mosca e Ankara nel 2018 su Idleb, l'ultima roccaforte dell'opposizione in Siria, l'istituzione di una commissione costituzionale e come proseguire il processo politico, ha affermato Ibrahim Kalin. L'annuncio arriva in un momento in cui il regime siriano, sostenuto da Mosca e Teheran, ha assunto la città strategica di Khan Cheikhoun nella provincia meridionale di Idleb.

La regione di Idleb avrebbe dovuto essere protetta

Jihadisti e ribelli, sostenuti da Ankara, si sono ritirati da Khan Sheikhoun e dalle aree limitrofe nella provincia settentrionale di Hama di fronte all'avanzata del regime. Quasi 900 civili sono stati uccisi dall'inizio di aprile della campagna militare del regime di Bashar al-Assad contro la provincia e contro aree della vicina Aleppo, Hama e Latakia, anche nelle mani dei jihadisti. Hayat Tahrir al-Sham (HTS, ex ramo siriano di Al Qaeda), secondo una ONG. E oltre 400.000 persone sono state sfollate a causa delle violenze nell'area, secondo le Nazioni Unite. La regione di Idleb avrebbe dovuto essere protetta da un accordo su una «zona smilitarizzata», concluso nel settembre 2018 da Ankara e Mosca. Ma questo accordo è stato implementato solo parzialmente.

Damasco annuncia apertura corridoio umanitario a Idlib

Il regime siriano ha annunciato oggi l'apertura di un corridoio umanitario nella provincia di Iblib in modo da consentire ai civili di lasciare la zona teatro di duri combattimenti tra le forze di Damasco e i ribelli islamisti. Con intensi bombardamenti aerei e d'artiglieria, le forze del regime di Assad stanno in queste ore avanzando nella regione ancora sotto il controllo degli islamisti.