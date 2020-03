Paolo Gentiloni avvisa il Governo: «Una generale mutualizzazione del debito non sarà mai accettata»

BRUXELLES - Per superare le contrapposizioni fra gli Stati membri dell'Ue nella discussione in corso su come finanziare nel medio termine la spesa pubblica necessaria per rispondere alla crisi del Covid-19, bisogna «partire dagli obiettivi», e forse si potrà trovare una strada per far passare la soluzione di una emissione comune di bond, non per una generale mutualizzazione del debito, che «non sarà mai accettata», ma per una missione specifica. Inoltre, si potrebbe allargare e flessibilizzare il bilancio pluriennale dell'Ue, e ricapitalizzare la Banca europea degli investimenti, per farla intervenire nel sostegno alle imprese. Lo ha detto stamattina, in una intervista da Bruxelles a Radio Capital, il commissario europeo agli Affari economici e finanziari Paolo Gentiloni.

«Penso che il modo per superare le divisioni che abbiamo ereditato», quelle fra paesi rigoristi e paesi debitori che appartengono alla scorsa crisi, «è quello di partire da quali sono i programmi e obiettivi esigenze di oggi, anche se so benissimo che non è facile», ha detto Gentiloni. E questi programmi e obiettivi «sono molto semplici: avremo un'emergenza sanitaria che durerà molto a lungo, perché dovremo convivere con questo virus fin che non si troverà il vaccino, e quindi avremo bisogno di coordinarci a livello europeo, non solo con quello che già abbiamo come l'Agenzia europea per il controllo delle malattie (l'Ecdc di Stoccolma, ndr), ma con un grande piano di coordinamento su come convivere con questa pandemia per il prossimo periodo».

Quattro grandi obiettivi

In particolare, ha continuato Gentiloni, «abbiamo bisogno di un nuovo strumento di garanzia per la disoccupazione, come la cassa integrazione in Italia, e per i programmi di di ristrutturazione; abbiamo bisogno di un piano di sostegno alle imprese; e abbiamo bisogno che non venga dimenticata la correzione del modello economico di cui abbiamo parlato nelle prime settimane di questa Commissione Europea, il Green deal per intenderci. Questi questi quattro grandi obiettivi come li finanziamo?»

Secondo il commissario, «ci sono due o tre modalità» che possono essere messe in campo per rispondere a questa domanda: «Una è quella dell'emissione di bond, ma non genericamente per mutualizzare il debito, che non sarà mai accettato, ma per una missione; secondo, si deve aumentare e flessibilizzare al suo interno il bilancio pluriennale dell'Unione europea. Non ci siamo ancora, ma io credo che le condizioni per riaprire la discussione potrebbero esserci». Quanto alla terza modalità, ha aggiunto Gentiloni, «abbiamo uno strumento che si chiama Banca europea degli investimenti, che possiamo ricapitalizzare e che può avere, soprattutto nel sostenere le imprese, un ruolo fondamentale».

Intesa assolutamente indispensabile

Dunque, ha sintetizzato il commissario, «se capovolgiamo il problema dalla discussione tra Mes (ovvero il ricorso ai crediti del Fondo salva Stati, soluzione privilegiata dai paesi rigoristi, ndr) e 'Corona bond' alla discussione sugli obiettivi e su come finanziarli, io credo, forse sono ottimista, che una strada per trovare un'intesa, comunque assolutamente indispensabile, possa esserci».

«Se guardiamo alle istituzioni europee che hanno una dimensione comunitaria - ha osservato Gentiloni, rispondendo a una domanda sull'adeguatezza della reazione dell'Ue alla crisi - penso che abbiano preso, in un tempo molto rapido, in realtà fra il 10 e il 20 marzo, alcune decisioni straordinarie: mi riferisco alla decisione della Bce sul programma di acquisti di titoli per l'emergenza coronavirus, e alle due decisioni principali prese dalla Commissione europea, quella di sospendere il Patto di stabilità e quella di, di fatto, sospende anche le regole tradizionali sugli aiuti di Stato. Queste tre decisioni sono quelle che oggi consentono ai paesi membri, all'Italia e a tutti quanti, di decidere le loro misure nazionali» per fronteggiare la crisi pandemica.

Superare lo stallo

«Purtroppo invece - ha continuato il commissario - nella dinamica tra gli Stati europei sono prevalse altre chiavi di lettura, figlie della crisi precedente. Io capisco veniamo da 10 anni di contrapposizione tra chi aveva occhi solo per il rispetto delle regole e chi invece spingeva per una maggiore condivisione. Il punto è che questa discussione, assolutamente legittima, non è adeguata - ha sottolineato Gentiloni - alla situazione in cui siamo; perché non dà soluzioni, ma semplicemente registra uno stallo. Quindi io penso che bisogna fare tutti gli sforzi in questi giorni perché lo stallo sia superato. Con l'accortezza a non dare però la sensazione che ci muoviamo del tutto privi di punti d'appoggio, di paracadute; non sottovalutiamo l'importanza delle decisioni come ad esempio quella che ha preso la Banca Centrale europea. Io credo - ha affermato l'ex premier italiano - che bisogna ancora scommettere sul fatto che, alla fine, soprattutto da parte della Germania, si arrivi a una comprensione della situazione nuova».

Gentiloni è poi tornato sulla divisione fra i capi si Stato e di governo durante il vertice in videoconferenza di giovedì scorso. «Mi aspettavo, sinceramente, questa divisione, perché l'avevo vista tra i ministri dell'Economia nell'Eurogruppo. E' una divisione antica, purtroppo la conosciamo a memoria. Ci sono paesi che insistono sulla necessità di eliminare i rischi, che mettono gli accenti solo sul debito pubblico, e ci sono paesi, come l'Italia e tanti altri, che invece mettono l'accento sulla necessità di condividere questi rischi, e di avere politiche più espansive; o magari di guardare anche all'importanza del debito privato che in molti paesi, tra cui l'Olanda - ha ricordato -, ha livelli molto, molto più alti che in Italia».