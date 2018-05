MILANO - L’avevamo anticipato qualche giorno fa in un articolo che a molti è sembrato un distillato di fantamercato, buono solo per blandire e sedurre i delusi e sconfortati tifosi del Milan: la possibilità tutt’altro che remota di uno scambio sensazionale tra rossoneri e Paris Saint Germain per trasferire Gianluigi Donnarumma all’ombra della Torre Eiffel e Edinson Cavani a Milanello. Una previsione, nata naturalmente da un’indiscrezione colta al volo, che nasceva dall’analisi delle possibili e pesanti sanzioni/limitazioni che l’Uefa potrebbe recapitare ai due club in materia di fair play finanziario.

Attenti all’Uefa

Secondo la nostra anticipazione, i due club avrebbero iniziato a pensare ad una soluzione per aggirare il problema, o comunque per non incorrere in ulteriori sanzioni da parte dell’Uefa: cedere per comprare. Non è un mistero che il Paris Saint Germain abbia messo nel mirino fin dalla scorsa estate il giovane portiere rossonero Donnarumma. Se arrivassero da Nyon dei limiti alle spese pazze dei parigini per la prossima estate, la trattativa per l’acquisto dell’estremo difensore campano potrebbe subire una brusca frenata.

Scambio possibile

A meno che il Paris Saint Germain non metta sull’altro piatto della bilancia un calciatore che al Milan farebbe davvero comodo: l’attaccante uruguayano Edinson Cavani. Anche l’ex napoletano era finito sulla lista di Fassone e Mirabelli fin dalla scorsa estate, salvo poi essere depennato per la ferma volontà del Psg di trattenerlo. A questo punto però la situazione potrebbe essere diversa, anche perchè l’alternativa alla cessione di Cavani è solo quella di Neymar, arrivato appena 12 mesi fa all’ombra della Torre Eiffel e ancora in cerca di definitiva consacrazione.

Oggi arrivano le prime conferme alla nostra indiscrezione. Secondo quanto riferito da Premium Sport, infatti, in Francia si parla in maniera sempre più intensa di una possibile trattativa tra la società rossonera e il Psg per Edinson Cavani, con Gigio Donnarumma pronto finalmente a lasciare il Milan per cercare fortuna altrove. Se son rose fioriranno, ma questa è una di quelle operazioni di mercato in grado di far felici tutti.