MONTECARLO - Potrebbe esserci nuovamente l'Italia nel futuro di Kamil Glik, difensore polacco in forza al Monaco dal 2016, società in cui ha vinto uno scudetto lo scorso anno ed a cui è legato fino al 30 giugno 2020. Glik è titolare della formazione monegasca che lo ha acquistato dal Torino per 11 milioni di euro, ma ha l'idea di voler tornare nel campionato italiano che ha lasciato con la volontà di vincere in una formazione competitiva anche a livello internazionale, ma che riabbraccerebbe volentieri dopo due stagioni all'estero. Glik, classe 1988, 30 anni compiuti lo scorso febbraio, è valutato 10 milioni dal Monaco che non si opporrebbe ad una cessione del difensore in caso di offerte idonee dal punto di vista economico.

Asta

Su Glik è peraltro pronto a tornare il Torino che lo riacquisterebbe per mettere a posto la retroguardia di Mazzarri e restituirgli quella fascia di capitano passata ora sul braccio di Andrea Belotti; il rapporto fra il polacco e l'ambiente torinista è ottimo come testimoniano le diverse comparsate del calciatore allo stadio Comunale negli ultimi mesi. Ma i granata non sono gli unici in serie A interessati a Glik, perchè anche Lazio e Sampdoria hanno chiesto informazioni su di lui che sarebbe un rinforzo di valore per entrambe, ma negli ultimi giorni anche il Milan ha effettuato un sondaggio per l'ex capitano del Torino, soprattutto in caso di mancato rinnovo con Zapata o di cessione all'estero di Musacchio. A fregarsi le mani è il Monaco che da una base di 10 milioni di euro potrebbe incassare una discreta cifra dalla possibile asta per Glik, divenuto titolare in una delle migliori squadre di Francia ma pronto anche a tornare in Italia, il campionato da lui più amato e il richiamo del quale sembra essere irresistibile.