MILANO - Il derby di Milano incombe sul capoluogo lombardo e sul campionato, scrivendo una pagina probabilmente decisiva nella corsa al quarto posto con l'Inter in vantaggio di 8 punti sui cugini rossoneri che, calcolatrice alla mano, non possono far altro che puntare alla posta piena per tenere ancora accesa la fiammella della speranza dopo la rincorsa di inizio 2018, ma anche dopo i risultati dell'ultima giornata che, con il ko della squadra di Gattuso contro la Juventus e la contemporanea vittoria dei nerazzurri a San Siro col Verona, hanno ampliato il divario fra le due formazione. Logico che al Milan ora necessiti esclusivamente il successo, mentre un pareggio o una sconfitta taglierebbero di fatto la compagine milanista fuori dalla corsa alla prossima Coppa dei Campioni.

Formazione

Per battere l'Inter (impresa già riuscita a Gattuso nella gara di Coppa Italia dello scorso gennaio), il tecnico calabrese non snaturerà il suo modulo tattico e schiererà i suoi con l'ormai collaudato 4-3-3, Biglia da sostituire poichè squalificato ed il solito dubbio su chi far partire titolare al centro dell'attacco. In porta ci sarà ovviamente Donnarumma, in difesa Calabria e Rodriguez sugli esterni, Bonucci e Romagnoli al centro; in linea mediana, Montolivo prenderà il posto del suddetto Biglia ed avrà ai suoi lati i soliti Kessie e Bonaventura, mentre il tridente d'attacco avrà Suso e Calhanoglu a supportare uno fra Kalinic e Cutrone, con il croato favorito nonostante il nulla più totale mostrato finora. Iniziale panchina, invece, per André Silva, pronto a subentrare come accaduto con Genoa e Chievo quando il portoghese con due reti ha regalato 6 punti alla sua squadra.