Chievo-Milan, le formazioni ufficiali: Montella cambia ancora

MILANO - Tutto pronto al calcio d’inizio di Chievo-Milan. I due tecnici hanno ufficializzato le formazioni che alle 20.45 scenderanno in campo al Bentegodi. Tra i gialloblu di Maran la sorpresa è Pellissier schierato in attacco accanto a Pucciarelli, con Inglese e Meggiorini in panchina. Vincenzo Montella invece conferma quanto anticipato nella conferenza stampa della vigilia. Il modulo sarà un 3-4-2-1 con Kalinic unica punta e la coppia Suso-Calhanoglu ad agire alle sue spalle.



Queste le formazioni ufficiali di Chievo-Milan, fischio d'inizio alle 20.45.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Cesar, Gamberini; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Pucciarelli. A disp.: Seculin, Confente, Bani, Gobbi, Dainelli, Depaoli, Rigoni, Garritano, Gaudino, Bastien, Leris, Stepinski, Inglese, Meggiorini. All. Maran

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Calabria, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Çalhanoglu; Kalinic. A disp.: A. Donnarumma, Storari, Paletta, Abate, Antonelli, G. Gomez, Montolivo, Locatelli, Zapata, Mauri, Cutrone, André Silva. All. Montella