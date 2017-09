Milan, Suso pronto al rinnovo con ingaggio triplicato

MILANO - Non ha fatto il suo esordio con la maglia della Roja contro il Liechtenstein, ma quella maglia con il numero 12 sulla schiena e la scritta Suso la conserverà a lungo perchè sarà la prima di una lunga serie. Nessuno ha dubbi sul fatto che il futuro sia suo, di Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre. Neppure il ct spagnolo Lopetegui che finalmente se n’è accorto e l’ha aggregato alla Selección de fútbol de España. Vincenzo Montella invece l’aveva capito da un po’ ed è per questo che malgrado le ripetute richieste da diversi top club in Italia e in Europa, il Milan ha sempre risposto «No grazie, il ragazzo rimane con noi».

Ingaggio triplicato

Adesso però è arrivato il momento di certificare la stima che in via Aldo Rossi tutti nutrono per l’ex Liverpool. Suso è in scadenza di contratto a giugno 2019, nulla di particolarmente immediato, ma lo stipendio che attualmente percepisce lo spagnolo arriva a malapena a 1 milione l’anno. Decisamente troppo poco per il valore dimostrato e soprattutto per l’attaccamento alla maglia rossonera. Ecco quindi pronto il rinnovo con sostanzioso adeguamento: 3 milioni netti l’anno fino al 2022, per blindare il fantasista mancino e rassicurare lui e i tifosi del Milan.

Il gran lavoro di Lucci

Fassone e Mirabelli hanno già incontrato il nuovo agente del ragazzo, quell’Alessandro Lucci diventato famoso in via Aldo Rossi per essere stato l’artefice del trasferimento più cool dell’estate rossonera, quello di Leonardo Bonucci al Milan. Il procuratore ha ascoltato la proposta della dirigenza milanista, l’ha riportata al calciatore il quale ha detto immediatamente si. Non resta quindi che attendere il ritorno del ragazzo dalla trasferta con la Spagna, sedersi attorno ad un tavolo e firmare quelle carte che legheranno a lungo Suso al Milan.